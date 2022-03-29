Россия сделала два шага к миру

Украина обещает остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации РФ на переговорах в Турции. Представители Москвы в свою очередь заявили о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств.

Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Частично они прошли в формате тет-а-тет – их провели помощник президента России Владимир Мединский и глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. В целом диалог продлился около трех часов и, как сообщил уже по итогам Мединский, оказался конструктивным.

По словам помощника президента, Москва делает «два огромных шага к миру» – в политической и военной плоскостях. Первый шаг – предлагается провести возможную встречу лидеров. Если изначально предполагалось, что Путин и Зеленский могут встретиться только после парафирования договора между двумя странами на уровне глав МИД, то сейчас эти две встречи предполагается провести одновременно.

Второй шаг озвучил замминистра обороны РФ Александр Фомин, который также участвовал в переговорах. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны, по словам Фомина, «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

«Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, – сказал Мединский. – Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».

Предложения Киева также подразумевают, что «со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», рассказал Мединский. Что касается деэскалации на киевском направлении, то «мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», сказал он, добавив, что деэскалация не означает прекращения огня. Конкретные детали того, «что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях», Генштаб ВС РФ огласит в ближайшее время, добавил он. По словам Мединского, Москва выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Киева, но «теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу», – сказал помощник президента в комментарии RT.

«Россия сделала два огромных шага к миру, ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу», – сказал он. В любом случае, необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Москвой и Киевом на взаимоприемлемых условиях, подытожил глава делегации.

«Мединский озвучил некоторые предложения украинской стороны, которая, наконец, сформулировала свою позицию хоть в каком-то виде, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. – Эти предложения будут докладываться нашему президенту, поскольку именно президент определяет стратегию и политику – внешнюю политику в целом и политику в данном вопросе. Насколько я понимаю, сейчас на этом и завершился нынешний раунд переговоров. На предложения украинской стороны будет реакция, когда их доложат президенту».

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Политологи считают, что в текущей ситуации будет выбрано наилучшее из всех возможных для России решений. Как полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, переговоры показали, что «украинская сторона продолжает неадекватно реагировать» на ход событий. Примером неадекватности Киева стала идея провести через год некий референдум об имплементации решений «и прочая бредятина», отметил Данилин в своем Telegram -канале.

Политолог напомнил: стамбульским переговорам предшествовало выступление Сергея Шойгу на селекторном совещании военного ведомства, в котором министр подвел итог первому этапу спецоперации. По мнению Данилина, киевским политикам следует принять во внимание его слова о том, что предстоит и второй ее этап.

Напомним, что Шойгу констатировал: «Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон... Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны». Перестали существовать ВМС Украины, «значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», добавил глава военного ведомства. «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса», – резюмировал Шойгу.

«И теперь пришло время задач второй очереди, каковыми являются уничтожение Мариупольской и Краматорской группировок. Обе находятся в окружении», – предположил Данилин. По оценке политолога, в обмен на приостановку боевых операций в районе Киева и Чернигова российская сторона будет ожидать открытия гуманитарных коридоров из того же Чернигова, а также из Харькова и Сум.

«Мы продолжаем спецоперацию, а не войну на уничтожение с Украиной,

– подчеркнул Данилин. – Именно здесь кроется зачастую непонимание, почему и что именно мы делаем, а также почему Украина до сих пор не объявила нам войну (да-да, Украина не находится с нами в состоянии войны)».

При этом не следует забывать о том, что под вопросом находится сама возможность украинских властей руководить действиями собственных военных, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «У Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов», – отметил политолог.



«Специальная военная операция до сих пор продолжается», – подчеркнул Минченко. Даже если исходить из того, что целью России была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как можно говорить о каких-то важных российско-украинских соглашениях, «когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – отметил эксперт.

Новости из Стамбула уже прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Если Украина придет к выводу, что на переговорах «есть что-то позитивное, то мы поддержим это», – сказал глава Госдепа, выступая в Рабате, где он находится с визитом. В Донецке откликнулись по-другому: после освобождения всей территории ДНР эта республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России. Об этом предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

В любом случае, нынешний раунд переговоров России и Украины не означает изменения планов Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция – а денацификация является одной из целей операции – продолжается», – сказал он.