Россия сделала два шага к миру

Взгляд
29 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
Разделы

Три газовых сценария для Европы

Европу ждут сложные коммерческие переговоры с Газпромом REUTERS/Fabian Bimmer
Путин поставил срок для России – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии

Одна из украинских мин, обнаруженных у берегов Румынии navy.ro
Прямо сейчас Турция и Румыния проводят крупнейшие за десятки лет противоминные мероприятия – а все потому, что уже даже вблизи Босфора обнаружены украинские морские мины. В Турции прямо называют происходящее военным преступлением и обвиняют в нем Киев. Каким способом Черное море будет очищено от этого опаснейшего оружия и как вообще оно оказалось так далеко от берегов Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Мировую экономику ждет смена лидеров

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сервисные экономики и технологические лидеры в условиях общемирового кризиса капиталистической системы уступят место ресурсным экономикам и промышленным гигантам. Начало этой большой игры положено. Подробности...

Желто-голубое сумасшествие Германии

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Минимум 10 лет современных немцев травят отменной, созданной по самым последним технологиям, антироссийской, русофобской пропагандой. В итоге они верят вообще во всё. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Куда вложить силы, когда тебе плохо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Помощь нуждающимся принесет нам несопоставимо больше радости и пользы, чем новый смартфон или одежда от какого-то модного бренда. Если мы сделаем верный выбор, то окажется, что мы, лишившись хлама, приобрели истинное сокровище. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Прорыв на переговорах с Украиной

«Второй фронт» для российской армии

Истинная стратегия Байдена

Перейти в раздел…

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин заявил о возможности рассмотрении вопроса вхождения ДНР в состав России
    Мединский объяснил решение о деэскалации на киевском направлении Нидерланды, Бельгия и Ирландия заявили о высылке более 40 дипломатов РФ Грузинская оппозиция предложила криминализировать букву Z Москва в ответ на действия Варшавы заблокировала счета посольства Польши в Москве
    Мединский: Россия сделала два огромных шага к миру Россия призвала Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию Польша решила ввести запрет на импорт угля из России Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников Росатома
    Мединский: Россия выдвинет Украине встречные инициативы ЦБ понизил курс доллара на 30 марта до 86 рублей Подоляка обогнал Шария по числу подписчиков на YouTube Российский журналист получил ранение под Мариуполем

    обвинения в шпионаже


    Нидерланды, Бельгия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов

    работа спецназа


    Шаманов заявил о задержании пытавших российских солдат украинских националистов

    опасения МИД Украины


    Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины «ничего не есть» на переговорах с Россией

    Видео

    переход на «газорубль»


    Три газовых сценария для Европы

    биологическое оружие


    Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского

    пытки военнопленных


    Европа открыла глаза на военные преступления Киева

    массовый героизм


    Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

    Шокирующие тарифы


    «Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

    захват воображения


    Валерий Коровин: Как возникли информационные войны

    культурная элита


    Игорь Мальцев: Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

    шахматный цугцванг


    Александр Бобров: Киев затягивает безвыигрышную партию

    на ваш взгляд


    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?

    Россия сделала два шага к миру

    Владимир Мединский (слева) и Александр Фомин сообщили о «двух шагах» по направлению к миру
    		   29 марта 2022, 19:50
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Олег Мельник,
    Дарья Волкова

    Украина обещает остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации РФ на переговорах в Турции. Представители Москвы в свою очередь заявили о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств.

    Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Частично они прошли в формате тет-а-тет – их провели помощник президента России Владимир Мединский и глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. В целом диалог продлился около трех часов и, как сообщил уже по итогам Мединский, оказался конструктивным.

    По словам помощника президента, Москва делает «два огромных шага к миру» – в политической и военной плоскостях. Первый шаг – предлагается провести возможную встречу лидеров. Если изначально предполагалось, что Путин и Зеленский могут встретиться только после парафирования договора между двумя странами на уровне глав МИД, то сейчас эти две встречи предполагается провести одновременно.

    Второй шаг озвучил замминистра обороны РФ Александр Фомин, который также участвовал в переговорах. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны, по словам Фомина, «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

    Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

    «Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, – сказал Мединский. – Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».

    Предложения Киева также подразумевают, что «со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», рассказал Мединский. Что касается деэскалации на киевском направлении, то «мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», сказал он, добавив, что деэскалация не означает прекращения огня. Конкретные детали того, «что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях», Генштаб ВС РФ огласит в ближайшее время, добавил он. По словам Мединского, Москва выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Киева, но «теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу», – сказал помощник президента в комментарии RT.

     

    «Россия сделала два огромных шага к миру, ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу», – сказал он. В любом случае, необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Москвой и Киевом на взаимоприемлемых условиях, подытожил глава делегации.

    «Мединский озвучил некоторые предложения украинской стороны, которая, наконец, сформулировала свою позицию хоть в каком-то виде, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. – Эти предложения будут докладываться нашему президенту, поскольку именно президент определяет стратегию и политику – внешнюю политику в целом и политику в данном вопросе. Насколько я понимаю, сейчас на этом и завершился нынешний раунд переговоров. На предложения украинской стороны будет реакция, когда их доложат президенту».

    Политологи считают, что в текущей ситуации будет выбрано наилучшее из всех возможных для России решений. Как полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, переговоры показали, что «украинская сторона продолжает неадекватно реагировать» на ход событий. Примером неадекватности Киева стала идея провести через год некий референдум об имплементации решений «и прочая бредятина», отметил Данилин в своем Telegram-канале.

    Политолог напомнил: стамбульским переговорам предшествовало выступление Сергея Шойгу на селекторном совещании военного ведомства, в котором министр подвел итог первому этапу спецоперации. По мнению Данилина, киевским политикам следует принять во внимание его слова о том, что предстоит и второй ее этап.

    Напомним, что Шойгу констатировал: «Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон... Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны». Перестали существовать ВМС Украины, «значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», добавил глава военного ведомства. «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса», – резюмировал Шойгу.

    «И теперь пришло время задач второй очереди, каковыми являются уничтожение Мариупольской и Краматорской группировок. Обе находятся в окружении», – предположил Данилин. По оценке политолога, в обмен на приостановку боевых операций в районе Киева и Чернигова российская сторона будет ожидать открытия гуманитарных коридоров из того же Чернигова, а также из Харькова и Сум.

    «Мы продолжаем спецоперацию, а не войну на уничтожение с Украиной,

    – подчеркнул Данилин. – Именно здесь кроется зачастую непонимание, почему и что именно мы делаем, а также почему Украина до сих пор не объявила нам войну (да-да, Украина не находится с нами в состоянии войны)».

    При этом не следует забывать о том, что под вопросом находится сама возможность украинских властей руководить действиями собственных военных, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «У Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов», – отметил политолог.

    «Специальная военная операция до сих пор продолжается», – подчеркнул Минченко. Даже если исходить из того, что целью России была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как можно говорить о каких-то важных российско-украинских соглашениях, «когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – отметил эксперт.

    Новости из Стамбула уже прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Если Украина придет к выводу, что на переговорах «есть что-то позитивное, то мы поддержим это», – сказал глава Госдепа, выступая в Рабате, где он находится с визитом. В Донецке откликнулись по-другому: после освобождения всей территории ДНР эта республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России. Об этом предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

    В любом случае, нынешний раунд переговоров России и Украины не означает изменения планов Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция – а денацификация является одной из целей операции – продолжается», – сказал он. 

     


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •