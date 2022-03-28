Европа открыла глаза на военные преступления Киева

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28 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
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Прибалтика надеется обойтись без российского газа REUTERS/Ints Kalnins
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом не очень приятных вариантов. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать. Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Как Новороссия стала важнейшей частью России

Князь Потемкин принимает у турок сдачу крепости Бендеры общественное достояние
Северное Причерноморье, где сейчас идут боевые действия – и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и другие города региона – имеет особое значение для истории нашей страны. Как все эти земли в свое время достались Российской империи, какие города там основала Россия – и почему все они оказались настолько важны? Подробности...
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Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США

Европейское турне Байдена оказалось провальным Anna Voitenko/Global Look Press
Своим европейским турне Джо Байден сумел разочаровать все стороны без исключения: единодушную критику заявлениям главы Белого дома высказали Россия, Европа, Украина и сами американцы. Президенту США вменяют в вину сознательную эскалацию конфликта на Украине, неподобающую риторику и развал отношений с Россией. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Киев затягивает безвыигрышную партию

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
Тормозя достижения прогресса в урегулировании конфликта, Украина рискует оказаться в ситуации шахматного цугцванга, когда с каждым новым днем переговоров ее положение будет становиться все более безальтернативным. Подробности...
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Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант. Подробности...
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Как возникли информационные войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества. Подробности...
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Истинная стратегия Байдена

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Запад испугался «второго фронта» в Косово

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

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    Европа открыла глаза на военные преступления Киева

    Немецкий военный эксперт Рёпке не скрывал своего шока от увиденного
    		   28 марта 2022, 22:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алена Задорожная,
    Андрей Резчиков

    Немецкое издание Bild неожиданно для европейской прессы сообщило об «украинских военных преступлениях против русских». Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ. Можно ли считать, что это видео начало менять отношение Европы к событиям на Украине?

    «Если подтвердится, что это реальные записи – а на это есть много оснований, – то это военное преступление со стороны украинских войск», – так военный обозреватель немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке прокомментировал сюжет, который появился в воскресенье в ежедневной подборке видеоновостей с Украины.

    Речь идет о ранее опубликованном в Сети ролике, на котором видно как российских военнопленных подвергают крайне жестокому допросу на одной из баз украинских нацбатов в Харьковской области. После серии вопросов захваченных в плен солдат избивают до полусмерти, и пытают – в том числе, видно как садисты из «патриотического батальона» простреливают ноги своим жертвам.  «Даже если это не то, о чем нам хотелось бы сообщить – но об этом все равно нужно сообщить», – чуть позже написал Рёпке в своем личном блоге.

    Видео, которое стало предметом непредвзятого внимания немецких журналистов, уже несколько дней находится в открытом доступе в Сети, и вызвало бурную реакцию по всему миру. Как сообщило в субботу РИА Новости, только под одним из репостов ролика в китайской соцсети Weibo появилось более тысячи комментариев. «Это поведение нацистов. После этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?», – гласит комментарий, набравший наибольшее число лайков.

    Но если в китайской блогосфере и прессе доминирует нейтральный подход к освещению происходящего на Украине, то европейские СМИ и интернет-ресурсы, за редчайшим исключением до сего момента безусловно выступали на стороне киевского режима. И немецкое издание Bild первым дало объективную картину происходящего.

    «Я лично рассылал видеосюжет Bild с целью создать хоть какой-то противовес русофобской медийной волне, – рассказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. – Уверен, что такие сюжеты побудят европейцев задуматься о сути происходящего, и подвигнуть их к анализу информации. Как говорится, шила в мешке не утаишь». Правда, посетовал собеседник, очевидно, что европейцы находятся, по сути, в информационном тумане, созданном мейнстримными СМИ.

    Сейчас этот инцидент попал и в поле зрения греческой прессы. «На ужасающих кадрах, циркулирующих в интернете, мужчины, видимо, принадлежащие к украинским вооруженным силам, стреляют в пленных, стоящих на коленях, связанных и раздетых догола»,  – сообщила читателям авторитетная афинская газета «Та Неа». Издание «Параполитика» поясняет, что шокирующие кадры сняли боевики подразделения «Азов», которое в России признано экстремистским. Как отмечает РИА Новости, речь идет о мейнстримных изданиях, которые в последние 8 лет молчали о происходящем на послемайданной Украине.

     

    Так, в частности, сообщение о зверствах «Азова» разместил портал in.gr, который в целом придерживается антироссийской направленности. «Очевидно, это кульминация психологической войны, так как вчера были опубликованы другие видео пыток пленных российских солдат», – отмечает новостной портал Newsbreak.gr, по оценке которого обнародованные кадры – это прямые доказательства военных преступлений.

    Но что касается официального Киева, то он похоже, решил отреагировать на факты пыток лишь после того, как на них обратили внимание на Западе.  Спикер офиса президента Украины Алексей Арестович поспешил заявить: издевательство над пленными – это военное преступление, и каждый факт будет расследован. Напомним, что ранее киевская власть не удосужилась всерьез отреагировать ни на предыдущие сообщения о пытках, ни на обещания волонтера и юриста Геннадия Друзенко подвергнуть издевательствам раненых пленных, ни на призывы журналиста Фахрудина Шарафмала поступать с русскими детьми по методу Адольфа Эйхмана.

    А главком ВСУ Валерий Залужный действовал и вовсе по уже давно привычной схеме: он объявил, что  «с целью дискредитации Вооружённых сил Украины враг снимает и публикует постановочное видео с нечеловеческим поведением «украинских военных» в отношении «российских военнопленных».

    Сейчас можно утверждать, что видео было снято на базе харьковской группы неонацистского формирования «Азов» (официально 226-го разведовательно-диверсионного батальона ВСУ) в районе той же Ольховки, на территории Малороганского молочного завода. Как отмечает источник Telegram-канала «Трибунал», можно установить и личность пытавшего, и по всей видимости командира группы. Это активист «Азова» Сергей Величко, также известный как «Чили». Этот лидер харьковских неонацистов до февраля отбывал наказание в тюрьме (по данным «МК», с лета 2021 года) за рэкет, бандитизм и вымогательства, но был отпущен на свободу после начала спецоперации российских войск. Кроме того, ответственность за пытки и расстрел российских солдат несет и командир батальона харьковской ячейки территориальной обороны Константин Немичев.


    «Вы думаете, что эти факты удивили тех из нас, европейцев, кто давно знал о том, что такое «Азов» и почему на Украине ставят памятники Бандере?

    Все видели как это происходило. Но многие предпочитали закрывать глаза на эти факты, – говорит депутат Гердт. – Тем более что в нашей прессе даже и намека нельзя было позволить на правдивое освещение событий. Возможно, и сейчас мы услышим то, что факты пыток под Харьковом – это-де кремлевский фейк. Вряд ли будет какой-то сверхъестественный резонанс от произошедшего».

    Но, добавил экс-депутат Бундестага, необходимо, чтобы именно сейчас независимо мыслящие европейцы начали говорить согражданам о реальности неонацизма на Украине. «И есть шанс, что люди задумаются – кого мы поддерживали и поддерживаем все это время сотнями миллионов евро, и кого сейчас поддерживаем оружием», – заметил Гердт.

    Не следует переоценивать зависимость мнения европейцев от глобалистских СМИ – во всяком случае, для Франции это не совсем так, отмечает главный редактор портала «Геополитика.ру», политолог Дарья Платонова. «В европейских СМИ можно было найти репортажи, правда редкие, про то, что на Украине есть неонацистские группировки. После начала спецоперации России журналистка Анн-Лор Боннель написала для Le Figaro статью о предпосылках всего происходящего и в эфире телеканала CNews рассказала о чудовищных действиях военизированных батальонов украинских нацистов», – напомнила Платонова. 

    По ее словам, Европа разделилась: одна находится под диктатом глобализма, в ней задает тон правящая в Евросоюзе верхушка, а другая – глубинная, «которая пробивается через информационный кокон и пытается найти ответы на многие интересующие вопросы». «Европейцы обладают критическим мышлением. Французская журналистика всегда отличалась определенной степенью рефлексии и ставит под сомнение некоторые факты. Я сейчас получаю множество обращений от французских журналистов по поводу реальной ситуации на Украине. Те голоса, которые доносятся из России, те видео, которые появляются на Украине – пробуждают в европейцах критическое мышление», – подытожила Платонова.

    Но если в Европа еще в своем большинстве в данном конфликте поддерживает Украину, то даже до появления подобных роликов в китайских соцсетях население страны уже «было абсолютно настроено пророссийски и антиамерикански», говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

    «Китай изначально определил для себя, что речь идет прежде всего об американских действиях, которые столкнули Украину и Россию. Буквально на третий-четвертый день российской спецоперации Китай определил, что за этим стоят США. Очевидно, что китайское правительство пользуется сложившейся ситуацией, чтобы сделать в своей политике антиамериканский разворот», – пояснил Маслов.  По словам собеседника, подобные шокирующие видео появляются не только в Weibo, но и в Youku – китайском аналоге YouTube. «Большинство сообщений в китайских соцсетях освещают происходящее на Украине с точки зрения того, как США стравливают народы между собой. И потом все это экстраполируется на Китай – «вот сегодня Украина, а завтра Тайвань, поэтому верить американцам нельзя», – рассказал эксперт. 

    Подобные оценки не только отвечают реальным переживаниям китайцев, но и политической доктрине Пекина, который во многом хотел избавиться от давления США, но не планировал сделать это так быстро, как это произошло. «С политической точки зрения, позиция КНР нейтральная, а с точки зрения массового сознания оно антиамериканское», – заметил Маслов.

    На зафиксированные издевательство украинских неонацистов над пленными обратили внимание не только в Китае и Европе, но и на высшем международном уровне. ООН считает важным соблюдать Женевские конвенции в обращении с военнопленными на Украине, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    Кадры с харьковской базы украинских националистов, безусловно, видели высшие российские власти – об этом в понедельник проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим, – напомнил представитель Кремля. Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил о начале проверки сообщений об издевательствах над пленными. «Те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – подчеркнул Песков.


     
     
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