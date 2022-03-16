Украина обнажила главное свойство нацизма

Взгляд
16 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
Разделы

Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию Юрий Смитюк/ТАСС
США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии. Подробности...
Перейти в раздел…

Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Город-порт Херсон основала Екатерина II, а укрепляли Суворов и двоюродный дед Пушкина кадр из видео
Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
Перейти в раздел…

Обороной Киева будет руководить личный фаворит Зеленского

Новым ответственным за оборону Киева стал Александр Павлюк (слева) Wikipedia
Президент Украины провел перестановки среди тех лиц, которые лично отвечают за ключевые военные направления текущего времени – фронт в Донбассе и предстоящую оборону Киева. Кто эти люди, чем они знамениты, каковы их полководческие заслуги – и что они могут противопоставить проведению российской операции на Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Если валить из Москвы – то в Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Цивилизация малых городов и деревень оказалась на поверку гораздо более устойчивой. И не только психологически. Но и экономически. Огромные пространства страны диктуют логику их освоения. А освоение, в свою очередь, формирует более безопасную, устойчивую и дружелюбную среду. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Является ли Китай в той же мере союзником России, как США и Европа являются ее врагами? Хочет ли сама Россия того, чтобы Китай оказался для нее тем, чем был последние несколько десятилетий Запад? Насколько планы развития Китая и России требуют от них сохранения близких отношений? Подробности...

Почему Украина затягивает переговоры

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Последствия дефолта для России

Новый вождь Туркменистана

Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны опровергли обвинения в нанесении удара по зданию театра в Мариуполе
    Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия Путин: Миф о так называемом золотом миллиарде рушится Инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании Минпромторг: Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет
    Путин: Нанесен удар по доверию к доллару США как резервной валюте Путин: Народ выплюнет предателей, «как случайно залетевшую в рот мушку» ВС России высокоточным оружием вывели из строя узлы связи в Виннице Дмитрий Медведев завел Telegram-канал
    Путин заявил об отсутствии планов оккупировать территорию Украины Путин объяснил, почему спецоперация не ограничилась территорией Донбасса Рядом с Фукусимой произошло сильное землетрясение Умер актер Евгений Сытый

    «совсем не осуждаю»


    Путин: Кто не может обойтись без фуа-гра и гендерных свобод, ментально находятся не в России

    «мягкость мовы»


    Лавров признался в любви к украинской культуре

    нейтральный статус


    Эксперт: Украина в будущем никогда не должна иметь свои вооруженные силы

    Видео

    полное торговое эмбарго


    Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

    смена власти


    Как украинцы «покоряли» Херсонщину

    амбиции Токио


    Япония запросила нового мирового порядка

    военное преступление


    Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

    самолеты в лизинге


    Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

    успехи русского оружия


    Сергей Миркин: Почему Украина затягивает переговоры

    цели развития


    Тимофей Бордачёв: Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

    устойчивая среда


    Борис Акимов: Пора валить в деревню

    на ваш взгляд


    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?

    Украина обнажила главное свойство нацизма

    Этот украинский журналист призвал убивать русских детей
    		   16 марта 2022, 21:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    «Убивать русских детей». Это вовсе не цитата из фильма про немецкий фашизм – к таким преступлениям призвал своих зрителей журналист одного из украинских телеканалов. Перед нами далеко не единственный пример чудовищной пропагандистской работы по расчеловечиванию жителей России, которая ведется киевскими властями. И прямо доказывает, насколько связаны разбитый немецкий и современный украинский нацизм.

    Украинский журналист Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала (судя по титрам – 12 марта) сначала цитирует слова одного из главных нацистских преступников Адольфа Эйхмана о том, что чтобы расправиться с нацией, нужно убивать не взрослых, а детей (ведь иначе дети вырастут и отомстят).

    Потом говорит, что ВСУ так поступать не могут (да ладно?), ведь Украина подписывала соответствующие международные конвенции. Но вот он лично – журналист – не подписывал и он не из ВСУ. Да и терять нечего, все равно, мол, в России нас всех тут нацистами считают. А потому, при случае, он будет делать все для воплощения формулы Эйхмана в жизнь – в отношении российских детей.

    Нацизм – это не свастика

    Гражданин из этого видеоролика (и Следственный комитет РФ уже взял его на карандаш) напрасно переживает о том, что его считают нацистом. Как сказал в свое время мастер слова и мэр украинской столицы Виталий Кличко, «он сам окрасил себя в цвета… в которые окрасил». Никем иным с такими взглядами быть невозможно.

    Никакая «российская пропаганда» не могла выдумать вот такого украинского журналиста. Либо для этого нужно быть таким же морально и умственно неполноценным. Но с обратным знаком. За Россию, но против Украины до вот такой же степени оскотинивания. Но вот ведь штука. Нету таких в российском федеральном телевизоре. Нет таких людоедов. Никто в России не призывает убивать украинцев - не то что украинских детей. Так что, журналист Фахрудин Шарафмал, нацист вы и есть.

    И тут возникает вопрос. Может, мы сгущаем краски? Да, есть вот такой урод, но может он само по себе урод, а остальные просто за свою землю, за родину воюют? И вообще, у них же президент – еврей, какой там может быть нацизм?

    Нет, не сгущаем. Современному украинскому нацизму сильно помогает то обстоятельство, что в немецкой версии 1.0 его организаторы взяли очень высокую планку. И теперь, когда уже мы произносим это слово, то ожидаем увидеть Хатынь или Бабий Яр. Концлагеря под линеечку и трубу крематория. Белокурую бестию и легионы вермахта, ограбившие всю Европу.

    А ничего этого нет. Но и противоречия никакого нет. Все это следствия.

    Есть главное, без чего нацизм невозможен: расчеловечивание. Стремление перестать видеть в другом – пусть даже противнике, конкуренте и даже враге – человека, равного себе. И это сегодня на Украине – везде и повсеместно.

    Весело и прикольно

    ВСУ, тероборона, силовики всех мастей – все вместе это меньше миллиона человек. Но с самого начала, с 24 февраля российская специальная военная операция (СВО) превратилась для украинцев в круглосуточную онлайн-развлекуху. Предмет для издевательств над русскими в соцсетях. «Орки», «лаптеногие», давай, придумай прозвище посмешнее и пообиднее. Гляди, мы взяли пленного. Пиши в каменты, что с ним сделать, что сказать его жене – гляди, мы уже ей звоним. И – тиражирование видеозаписей с этими издевательствами над пленными. Унижения, избиения.

    «Нам сейчас дали столько оружия не потому что мы хорошие, а потому что мы единственные, кто готовы выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать», – откровенничает еще один видный нацист Евгений Карась. Заметим отдельно: откровенничает еще в начале февраля, задолго до начала СВО.

    Карась – идеолог и он это не просто так болтал, а объяснял своим «коллегам», зачем их вооружают. И что нужно чувствовать. Убивать – прикольно. Как охота: радость от власти отнять чью-то жизнь. Не бойтесь, за них не накажут, это же орки. Да вот беда: «орки» пришли наказывать первыми.

    Видимо, в том числе поэтому украинская пропагандистская машина давно слетела с катушек и превзошла Die Deutsche Wochenschau и Der Stürmer вместе взятые. Это не мы говорим, это говорит Алексей Арестович – видная персона в украинской  пропагандистской шайке: «Главное, когда мы боремся с сатаной, самим не осатанеть». То есть главный украинский пропагандист сам первый же замечает, как оскотинивается и осатаневает украинское общественное сознание.

    Лукавит пан Арестович. Украинское общество просто обязано осатаневать каждый день, причем сегодня – сильнее, чем вчера. Ненависть – единственное, что может спаять в монолит тракториста Мыколу, программиста Степана и домохозяйку Дарыну, которая репостит в сториз фото трупов и сгоревшей техники, взятые ею в «патриотических» пабликах. Половина трупов и техники на поверку оказывается в пиксельном камуфляже ВСУ, но откуда это знать Дарыне? 

    Тотальная война

    Стоит напомнить Мыколе, Степану и Дарыне, для чего нужно расчеловечивание и озлобление. Кроме эстетики Дер Штюрмера и победоносных отчетов Ди Дойче Вохеншау команда Зеленского скопировала у Третьего Рейха и концепцию тотальной войны.

    Сама идея тотальной войны ведь не в том, чтобы забрить всех в фольксштурм, это уже следствие. Идея – в том, что представить дело так, будто «русские идут всех убивать». И чтобы выжить, все жители Украины до единого должны взять в руки оружие. Журналист, с которого мы начали, так прямо и говорит: если каждый убьет хоть одного русского, мы победим.

    Правда, есть одна сложность: чтобы украинцы начали массово убивать российских военных, сначала российские военные должны начать массово убивать украинцев. Мирных жителей, людей, не берущих в руки оружие. Но этого не будет и не может быть по определению – русские и украинцы, как неоднократно заявляло руководство России – это один народ. Русские пришли не оккупировать и не убивать – русские пришли добиться безопасности и для России, и для Украины.

    Но Зеленский и его команда со своей стороны все сделали для начала тотальной войны: раздали гражданским горы оружия, разрешили убивать и молятся, чтобы эта тотальная бойня, наконец, началась. Сценарий-то знакомый, обкатанный. Расчеловечивание и бойня – все как на майдане. Недаром идеолог уничтожения Ливии и Югославии Бернар-Анри Леви снова на Украине.

    Дело не в том, что такой сценарий не сможет остановить СВО, и Зеленский все равно не усидит в своем кресле. Это не главное. Главное, что в конце всякого расчеловечивания нацист расчеловечивает себя.

    Помните, как перед самым крахом Третьего Рейха Гитлер говорил: если русские победят, германская нация должна исчезнуть?

    Сегодня никто не требует от Украины и украинцев исчезнуть с лица планеты. Никто не собирается оккупать Украину или уничтожать украинцев. Даже в тех городах, куда вошли российские войска, не срывают символы украинского государства. От Украины требуют признать потерю уже потерянного и прекращения войны. Признания за русским народом права на существование. Признание русских такими же людьми, как и они.

    Страшно даже не то, что в украинская власть ведет украинцев к катастрофе, пережитой в свое время немцами. Страшно, что немалая часть украинского общества хочет за нею туда последовать.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •