Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Япония запросила нового мирового порядка

ООН пришла на смену Лиге Наций и уйдет только после третьей мировой войны Li Muzi/Global Look Press
На фоне спецоперации ВС РФ на Украине амбиции Токио резко увеличились. Теперь японцы желают не только максимально жесткого наказания России, но и строительства «нового мирового порядка» через реформу, а по сути через упразднение Совбеза ООН, где у Москвы есть право вето. Только вот новый миропорядок невозможен без новой мировой войны. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Что бы вы ни писали в социальных сетях, на Западе этого никто не читает. Не стоит рассчитывать на то, что западные политики или лидеры общественного мнения, увидев вашу ярость в интернете, изменят свою позицию. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что там по Киеву? (Выпуск № 5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например, Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Тренды – временны. Но вот, как говорит почти вековой опыт, лишь ненависть к России – постоянна. Ее давили в себе немецкие деды-фашисты, ее гасили в себе их толерантные потомки, но ее и взращивали десятилетиями местные СМИ. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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  • С огорчением
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    стратегическая цель


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    постоянная ненависть


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

    на ваш взгляд


    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?
    Сергей Худиев

    Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		15 марта 2022, 09:18

    Проявления острой враждебности к русским, так или иначе оказавшимся на Западе – от студентов до деятелей искусств, стали постоянной темой наших новостей.

    Причем людям прилетает именно за то, что они русские – часто вполне независимо от их политической позиции. У наших пользователей социальных сетей это вызывает взрывы ярости и гнева: мол, наконец-то Запад сбросил маску цивилизации и открыто выражает свою ненависть. Что же, и проявления русофобии на Западе, и наша реакция на эти проявления заслуживают некоторого рассмотрения.

    Нападки на живущих на Западе русских выглядят иррациональными. Политически они вредны делу Запада – потому что бьют и по его реальным или потенциальным сторонникам. Но такова черта любых конфликтов – они пробуждают в людях дорациональные реакции, которые срабатывают гораздо раньше, чем человек успевает подумать, насколько они продуктивны или помогают его стороне – или хотя бы ему лично. Люди – и там, и здесь – реагируют на сложившееся положение дел вполне стихийно, предаваясь ярости и гневу. Мало кто задается вопросами «зачем?» и «чего я пытаюсь достигнуть»?

    В минуту тревоги из человека автоматически выскакивают мощные импульсы, восходящие к палеолитическим – если не сказать, к вообще дочеловеческим временам. Человек стремится обозначить свою безоговорочную верность племени – «я свой, не бейте меня!» – и делает это самым простым способом: выражая подчеркнутую враждебность к тем, кто обозначен как враги. Недостаточно горячая враждебность может быть воспринята как недостаточная лояльность своим – что всегда, на протяжении долгих и темных веков человеческой истории, имело для человека самые ужасные последствия. Самая простая и эффективная модель формирования коллективной общности – это объединение против общих врагов. Свой – это тот, кто ненавидит чужих.

    Эта реакция предшествует любому рациональному осмыслению, любому просчету вариантов и тем более любому воспоминанию о ценностях. Чаще всего люди принимают решения не на основании своих расчетов или убеждений, а на основе подобных иррациональных порывов, а уже потом, задним числом, приписывают им рациональные или ценностные обоснования. Ксенофобию в западном мире долго и тщательно выводили – доходя при этом до абсурда, вроде преследования людей за то, что они двадцать лет назад мелькнули на какой-то вечеринке в дурацком черном гриме.

    Фото: CHRISTIAN MANG/REUTERS

    И вот когда оказалось, что определенную этническую группу ненавидеть можно – ксенофобский инстинкт бросился в эту открытую калитку и вырвался на волю. Этому не стоит удивляться и негодовать. Нет ничего удивительного в том, что люди ведут себя, как люди. Во время тревоги из них вылезает то, что обычно и вылезало веками. К этому стоит отметить и единодушие западных СМИ в восприятии ситуации – так, что любой, кто дает ситуации не столь однозначную оценку, рискует столкнуться с социальным остракизмом. А это никому не нужно – нигде, в том числе и на Западе.

    Конечно, на фоне того образа Запада, к которому мы привыкли – общества, которое еще недавно, как казалось, почти совершенно извело ксенофобию и выискивает последние ее жалкие остатки, чтобы не оставить и самой бледной ее тени, это все выглядит резким контрастом. Но если принять, что человеческую природу переделать нельзя, то в нынешней вспышке нет ничего необычного. В этом отношении люди везде и всегда одинаковы.

    Но есть и то, что делает людей различными – свободная воля. Их личный выбор. И в этом отношении, хотя у нас больше внимания обращают на ненависть, стоит заметить, что она вовсе не является тотальной и всеобщей. Есть люди, которые решительно и открыто отказываются ненавидеть – и их не так мало. Не потому, что они поддерживают Россию – а потому что у них есть, с одной стороны, ценности и убеждения, которым противоречит такая ненависть, с другой – вполне прагматические соображения: зачем бить всю посуду, когда можно и не бить?

    Перед нами, в России, стоит тот же выбор – автоматические реакции, которым мы потом приискиваем основания, или какое-то более разумное и ответственное отношение к происходящему. Бьющие по нервам сообщения из Сети вызывают выброс адреналина, ярость и ненависть являются моментально и с таким видом, будто имеют на это полное право. Тот же самый механизм – «мы» против «них» – начинает диктовать нам наши слова и поступки. Но имеет ли ненависть право? Что бы вы ни писали в социальных сетях, на Западе этого никто не читает. Не стоит рассчитывать на то, что западные политики или лидеры общественного мнения, увидев вашу ярость в интернете, изменят свою позицию.

    Когда люди предаются ненависти (и они могут сколько угодно считать ее обоснованной и справедливой), они не вредят этим никому, кроме себя. В том числе на чисто физическом уровне. Это разрушительно для здоровья – как питаться пережаренным и пересоленным фастфудом. Впрочем, предаваться, сидя в кресле перед монитором или телевизором, ярости и негодованию – это вреднее, чем есть фастфуд. Организм думает, что сейчас надо будет драться или бежать, выбрасывает адреналин, повышает давление, переводит тело в режим боеготовности – а поскольку драться и бежать не надо, рушит сам себя. Разрушая себя, вы никому не помогаете. Силы и здоровье вам понадобятся для других целей. Ваши домашние точно не виноваты в происходящем и совсем не заслужили того, чтобы вы рядом с ними оглушительно скрежетали зубами.

    Ненависть, вызванная тем, что вы не можете изменить, опустошает вас и лишает сил, необходимых для того, чтобы заботиться о том, о чем позаботиться вполне возможно – о нуждах своих близких, о работе в условиях меняющейся экономики, о тех задачах, которые стоят именно перед вами. Мы ничего не можем сделать со скорбью и тревогой. Но пытаться уйти от них в ненависть – самый плохой путь из возможных.

    Те люди на Западе, которые исходят ненавистью к русским, поступают глупо, недостойно и контрпродуктивно. Нам не стоит им подражать. Желание ответить в том же духе понятно – но разумные люди не следуют своим иррациональным реакциям. Они следуют своим целям и ценностям. Они всегда могут ответить себе на вопрос зачем: зачем я это говорю и делаю? В эти дни, когда сети полны ярости и крика, для меня большим утешением являются некоторые мои украинские друзья – которые, слыша дребезжание окон от близких разрывов, сохраняют достойное спокойствие и не выражают злобы ни к кому.

    Наше положение гораздо более безопасно; нам тем более стоит сосредоточиться на том, что сохраняет и созидает, а не на том, что разрушает – прежде всего нас самих.

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