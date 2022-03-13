Почему Донбасс – не Украина

Взгляд
13 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 02:56  |  vz.ru
Разделы

Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Донбасс – не Украина

Илья Ухов
Илья Ухов, политолог
Спустя 100 лет вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал актуален в ситуации острого кризиса украинской государственности. Подробности...

Биолаборатории США – это фабрики смерти

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...

Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий». Сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Район генконсульства США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
    ЕС опасается планов России «расширить военную деятельность» против страны НАТО ЦБ решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта Париж анонсировал новые санкции против России Русские с флагами пришли в Instagram на день рождения жены Цукерберга
    Минобороны: Националисты удерживают сотни тысяч жителей Мариуполя В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа Под Киевом заметили турецкие военные самолеты Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
    Украинские военные обстреляли российское судно Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией В МИД России заявили о готовности к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере Житель Херсона показал, как город возвращается к нормальной жизни

    Главная тема


    Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

    дерзкая операция


    Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомеля

    тайное условие


    Подоляка объяснил, почему Украина не объявляет войну России

    «лучшие в мире»


    Новейшее оружие России назвали «катастрофическим провалом» США

    Видео

    опытны и безжалостны


    Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

    освобождение города


    Успех спецоперации на Украине зависит от Мариуполя

    последствия санкций


    Люди Запада впервые почувствуют тяжесть конфликта с Россией

    заход в чужие порты


    Запад пытается загнать в угол ВМФ России

    международный суд


    Япония увидела в России Китай

    степень враждебности


    Вадим Трухачёв: России нужен пятиуровневый список недружественных стран

    новые правила


    Юрий Васильев: Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

    предмет ненависти


    Игорь Мальцев: Европа разрешила нападения на русских

    на ваш взгляд


    Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
    Илья Ухов

    Почему Донбасс – не Украина

    Илья Ухов
    политолог
    		13 марта 2022, 02:51

    Когда современные украинские власти пафосно рассуждают о том, что они собираются возвращать все «исконные украинские территории», включая и территорию независимых республик Донбасса, имеет смысл погрузиться в историю вопроса и посмотреть, насколько эти земли были законно и легитимно включены в состав тогда еще советской Украины.

    Первым, о чем надо рассказать – это о судьбе Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР), которая практически насильно была передана из состава РСФСР в Украинскую ССР.

    В марте 1917 года в Киеве образовалась Центральная Рада, которую признало Временное правительство в Петрограде. Новый украинский орган стремился установить контроль над огромной территорией Юга России. Но петроградские власти (на тот момент еще добольшевистское Временное правительство) не отдали три новороссийские губернии (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая), а Харьковская и частично Черниговская губернии изымались из числа территорий, подконтрольных Центральной Раде.

    Параллельно со спорами петроградских и киевских властей жители пяти юго-восточных губерний осуществили акт самоопределения. В апреле 1917 года в Харькове собрался I Областной съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейнов, который учредил Областной комитет Донкривбасса и принял положение об организационной структуре Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. Пленум Исполкома Советов Донкривбасса высказался о необходимости создания самоуправляющейся автономной Донецкой области.

    А уже 25 декабря 1917 года в свою очередь было объявлено о создании Советской Украины. Возглавил это образование коммунист-украинец Николай Скрыпник. Донецкие коммунисты настаивали, что Донкривбасс – вполне самостоятельное образование, не связанное с Украиной ни экономически, ни культурно, а население края этнически преимущественно русское. Пленум постановил: «Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской республики и отнести эту территорию к особой, единой административно-самоуправляемой области».

    Фото: Ирина Горбасева/РИА Новости

    Всеукраинский съезд Советов принял резолюцию, в которой говорилось: «Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов протестует против преступной империалистической политики руководителей казацкой и украинской буржуазных республик, которые пытаются поделить между собой Донецкий бассейн, и будет добиваться единства Донецкого бассейна в границах Советской Республики». Эта идея отражена и в резолюции общего собрания Харьковского Совета, одобренной 24 ноября 1917 года. Донецкий и Криворожский бассейны рассматривались в ней как область, не входящая в состав Украины. Позже была принята резолюция, в которой говорилось: «Донецкий и Криворожский бассейны как область, которая уже и сейчас имеет свое определенное экономическое хозяйственное лицо, должен иметь собственные органы экономического и политического самоуправления, единые органы власти, которые организуют в бассейне политический, экономический и культурный правопорядок Советской республики».

    Так было провозглашено создание Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР. Затем был избран её обком, который, в свою очередь, должен был создать Совет Народных Комиссаров (правительство) ДКСР. В ДКСР входили две губернии – Екатеринославская и Харьковская, а также часть Херсонской и нынешняя Ростовская область.

    27 августа 1918 года Россия и Германия подписали договор, 12-я статья которого гласила, что Донбасс является временно оккупированной немецкой территорией, при этом за Россией сохранялось право добычи донецкого угля. Но уже в конце 1918 года, когда немцы покинули Украину, на освобожденных землях вновь встал вопрос о суверенной ДКСР и ее отношении к Украине.

    Владимир Ленин подчёркивал, что границы не важны, а главное – удержание контроля над пролетариатом любыми методами. Так в масштабных национальных преобразованиях большевиков Ленин передал в состав УССР Донбасс, Одессу и другие районы Новороссии, где этнические украинцы тогда почти не были представлены.

    Итогом политики Ленина стало постановление Совета Обороны от 17 февраля 1919 года: «Просить тов. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». И эта просьба была выполнена: назначенная на 20 февраля 1919 года Донецко-Криворожская областная партконференция была запрещена. Через несколько дней был подписан договор между Россией и Советской Украиной, по которому большая часть ДКСР без всякого референдума отходила к последней. Так насильственными действиями «сверху» была ликвидирована Донецко-Криворожская республика.

    Это решение не удовлетворило донецких руководителей. Спустя год после установления в Донбассе Советской власти, в феврале 1920-го в Юзовке прошел съезд волостных ревкомов Юзовского района, который заявил: «Съезд настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов». На печатях, которые сохранились на документах того времени, видно, что Юзовку считали частью РСФСР, а не УССР. Но к середине весны 1920 года сопротивление автономистов удалось сломить. Хотя еще в 1920 году Николай Скрыпник писал, что Донбасс – «одна из главных трудностей работы на Украине».

    С тех пор прошло почти 100 лет и вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал в повестку дня в ситуации кризиса самой украинской государственности как таковой и по итогам преступного переворота февраля 2014 года. 

    В 2014 году вследствие цветной революции Евромайдана произошла смена украинской власти – отстранен от должности президент Виктор Янукович, сформировано новое парламентское большинство в Верховной раде и в конце февраля 2014 года образовано новое правительство.

    В марте и апреле в юго-восточных регионах Украины стали проходить акции протеста против насильственной смены власти и нового руководства страны. Протестующие выступали за вполне разумные и понятные меры: за федерализацию Украины и против новых губернаторов, назначение которых считали нелегитимным, выбирали «народных руководителей» своих регионов.

    1 марта 2014 года на антиправительственный митинг на площади Ленина в центре Донецка собралось 10 тыс. человек. На митинге был избран «народным губернатором» командир народного ополчения Донбасса Павел Губарев и принято решение о проведении референдума о судьбе Донецкой области. После чего митингующие захватили здание областной администрации.

    3 марта Губарев потребовал от депутатов Донецкого облсовета принять резолюцию, в которой были оглашены требования народа о признании нелегитимными новой Верховной рады и кабинета министров Украины. Он смог выступить на сессии облсовета, но депутаты не дали ему закончить выступление.

    Активисты занимали здание облсовета, несмотря на противостояние сил украинского МВД. 5 марта милиция Донецка освободила помещения обладминистрации от протестующих, но вечером пророссийские активисты, собравшиеся на митинг перед зданием обладминистрации, вновь заняли здание Донецкого облсовета, в котором также расположена областная госадминистрация, здания госказначейства и ТРК «Донбасс».  

    15 марта десятитысячный митинг, начавшийся как шествие в поддержку крымского референдума, блокировал здание СБУ, требуя освободить Губарева и 70 других задержанных за участие в акциях протеста.

    В эти и последовавшие дни под Донецком проводились акции, имевшие целью блокирование передвижений украинской военной техники, осуществлялось пикетирование местными жителями воинских частей и мостов, ведущих в направлении российско-украинской границы.

    Протестная активность нарастала и уже 6 апреля 2014 проходили масштабные акции под единым девизом «Украина, гоу хоум». Люди массово высказались за проведение референдума и отделение юго-восточных областей от Украины. В результате днем 6 апреля были взяты областная администрация в Донецке и здание СБУ в Луганске. Народ Донбасса выдвинул требование: до полуночи должна собраться сессия депутатов областного совета, чтобы назначить точную дату референдума. Если этого не произойдет, то к полудню 7 апреля ее назначил бы сам народ, установив свою власть.

    В обозначенный срок сторонники независимости Донбасса, удерживавшие под своим контролем здание Донецкого облсовета и областной госадминистрации, сформировали Народный совет. Собравшимися в зале заседаний Донецкого облсовета были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Республиканский народный совет принял также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.

    В результате, 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумы был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР выступили за суверенитет. В ДНР количество сторонников независимости от Киева составило 89,07%, а в ЛНР и тог больше – 96,2% поддержали провозглашение независимой республики. По результатам референдума, 12 мая 2014 года, власти ДНР объявили о суверенитете и выразили желание объединиться с Луганской Народной Республикой в Новороссию.

    «Мы, народ Донецкой народной республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года и основываясь на декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне ДНР является суверенным государством…» – заявил сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин.

    В тот же день ЛНР на митинге провозгласила государственный суверенитет по итогам референдума.

    «Народ Луганщины провозглашает создание суверенного государства Луганской народной республики. В соответствии с международным правом, на основах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества территория Луганской народной республики в общепризнанных административных границах является неделимой и неприкосновенной», – говорится в декларации, которая была зачитана на митинге в центре Луганска.

    Именно с момента обнародования результатов всенародного волеизъявления жителей ЛНР и ДНР и провозглашения этих новых государственных образований и начинается отсчет военных злодеяний и террора по отношению к жителям Донбасса со стороны националистического киевского руководства.

    Украинские власти заранее назвали референдумы в Донецке и Луганске нелегитимными. И. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской областях не будут иметь никаких юридических последствий, за их проведение ответят только организаторы. Тем не менее власть, по его словам, будет вести диалог на востоке Украины с теми, «кто не имеет крови на своих руках и готов отстаивать свои цели и убеждения законными средствами.

    Вместо этого «диалога» Украина развернула на территориях ЛНР и ДНР военную операцию. Под обстрелами Киева, только по официальным данным ООН, погибли около 14 тыс. человек, среди них более 150 детей. Украинские власти использовали запрещенное вооружение, например тяжелую артиллерию и минометы. При этом удары наносились не по военным объектам, а по жизненно важной инфраструктуре: водопроводам, очистным сооружениям и жилым массивам.

    До начала операции ВС РФ на Украине территория Донецкой Народной Республики (в признанных границах) в значительной степени была оккупирована Вооруженными силами Украины и членами нацистских формирований. После активной фазы вооруженного конфликта в Донбассе украинские солдаты захватили большую часть области, и реально контролируемая территория ДНР составляла лишь 32% от всей бывшей Донецкой области Украины. В ЛНР до начала операции ВС РФ украинские силы контролировали 59% территории бывшей Луганской области Украины.

    Таким образом, украинские власти все эти годы нарушали право на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН в 1945 году и уточненное Декларацией о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств.

    Признав ЛНР и ДНР, а также заключив договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Россия восстанавливает историческую справедливость и освобождает от оккупации территории ЛНР и ДНР, которые были захвачены в течение восьми лет вооруженными формированиями Украины.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •