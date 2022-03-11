Почему нельзя было обойтись без военной операции на Украине?

Россия должна была защитить жителей признанных Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима. Именно поэтому утром 24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины. То есть в результате киевский режим должен утратить свой боевой потенциал, – ударные вооружения, позволявшие ему обстреливать города и села Донбасса.

Что касается денацификации, то она подразумевает очистку армии и государственного аппарата Украины от тех, кто совершил военные преступления против мирных жителей, включая и россиян.

Как заметил недавно представитель Минобороны, генерал Игорь Конашенков, Россия войн не начинает – она их заканчивает. Хотя на Западе нашу страну изображают как «агрессора», на самом деле война началась не 24 февраля, а еще в апреле 2014 года. Наша спецоперация призвана завершить войну, которая длится уже 8 лет. Ее начала сама Украина, устроив карательный поход против мирных жителей Донбасса, не пожелавших признавать итоги госпереворота 22 февраля 2014 года.

Напомним, что по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, начатый в 2014 году конфликт в Донбассе унес жизни 13,4 тыс. человек – из них 3,4 тысячи мирных жителей. Спецоперация призвана положить конец этому потоку жертв. Вот почему она по сути носит миротворческий характер.

Украина готовилась к атаке на Донбасс

Как выяснилось позднее, трагедия 2014 года могла повториться и в эти дни (и прелюдией к ней стали участившиеся обстрелы Донбасса в середине февраля), если бы не упреждающие действия народных республик Донбасса – и России, которая откликнулась на просьбу о помощи.

Спустя две недели после начала нашей спецоперации Минобороны России предало гласности оригинал секретного приказа, который 22 января подписал командующий нацгвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан. В нем подробно расписан план подготовки ударных группировок для наступательных действий в зоне «операции объединенных сил» в Донбассе. Оказалось, что широкомасштабное наступление ВСУ и нацбатов было запланировано на март.

Показательно, что части, которые готовились к этому наступлению, натаскивались американо- британскими инструкторами по программам «натовского стандарта» во Львове. Обнародованные документы доказали, что Киев лгал, когда обещал всему миру решать вопрос Донбасса исключительно «политико-дипломатическим путем».

Очевидно, что российская армия по сути нанесла упреждающий удар.

Наша страна избежала повторения ошибки 1940-41 года

Власти в Киеве после 2014 года особо и не скрывали тот факт, что они несамостоятельны в своих действиях, – все принципиальные решения за них принимали США. Поэтому конфликт на Украине следует рассматривать как часть общего конфликта нашей страны с Североатлантическим альянсом, которым и руководят США.

В обращении от 24 февраля Путин напомнил о том, что в декабре Москва в очередной раз попыталась договориться с США и их союзниками о том, на каких принципах должна строиться общая безопасность в Европе. Наши дипломаты попытались договориться с американцами и по поводу отказа от расширения НАТО, в частности отказа от расширения за счет территории Украины. «Все тщетно», – пояснил президент. Американцы не считали нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, они вновь демонстрировали пренебрежение нашими национальным интересами. В этой ситуации и возник вопрос: что же делать дальше?

«Мы хорошо знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го года Советский Союз всячески стремился если не предотвратить, то хотя бы оттянуть начало войны»,

– сказал Путин в обращении. Для этого наша страна старалась до последнего не провоцировать Гитлера, откладывала даже самые необходимые, очевидные действия по подготовке к отражению неизбежному нападению. «Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу, – напомнил Путин. – В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей». Допустить такую ошибку второй раз наша страна не имела права.

Не начни сейчас Россия свою операцию, рано или поздно украинские войска при поддержке НАТО «полезли бы в Крым», как выразился президент. На полуострове, где многие из нас привыкли проводить свой отпуск, где отдыхает множество детей из России, повторился бы кровавый «донбасский сценарий» 2014-2015 годов. Тогда каратели из добровольческих батальонов массово убивали беззащитных людей, – подобно тому, как действовали их идейные предшественники, бандеровцы, пособники Гитлера, проводившие карательные операции на Украине во время Великой Отечественной войны.

«Томагавки» под Харьковом становились реальной угрозой Москве

Угроза повисла бы не только над Крымом. Дело в том, что натовское освоение Украины подразумевало и размещение на украинской земле ударных средств наземного базирования, в том числе ядерных ракет, способных уничтожать цели в радиусе 5,5 тыс. километров.

«В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4-5 минут. Это называется, ну, это прямо нож к горлу. И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы», – заявлял в своем обращении глава государства.

На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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Если подлетное время ракет до Москвы составляет меньше пяти минут, наши системы ПВО могут не успеть их перехватить, объясняют военные эксперты. Столица России при таком развитии событий окажется слабо прикрытой, не говоря уже о других городах нашей страны. Вот почему появление подобных ракетных баз на востоке Украины – принципиальный вопрос безопасности России, вокруг которого не может быть компромисса.

Украина планировала получить ядерное оружие

Кроме того, власти Украины недавно ясно дали понять, что намерены вернуть себе статус ядерной державы. Это стало еще одним фактором, который заставил Москву действовать на опережение, не дожидаться, пока у киевского режима появится своя атомная бомба.

Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

Напомним, Владимир Зеленский недавно заговорил о пересмотре Будапештского меморандума – благодаря которому Украина оставалась в статусе безъядерной державы. Как отмечали эксперты, признав тот меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения. Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать такую бомбу. Но речь могла идти и о более серьезных вооружениях.

Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

Кстати, по ходу операции российские военные получают все больше данных, которые подтверждают необходимость ее проведения. Так, Минобороны удалось добыть информацию о разработке Украиной компонентов биологического оружия в лабораториях в непосредственной близости от территории России, в частности в Харькове. Были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы – которая, отметим, финансировалась Пентагоном.

Теперь ясно, что в результате демилитаризации Украина должна лишиться любого потенциала, который позволил бы ей даже в далеком будущем создавать не только ядерное, но и бактериологическое оружие.

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