Почему нельзя было обойтись без военной операции на Украине?

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 00:49  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...

Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Когда Украина станет сговорчивее

    стратегический план


    Как будет разбита украинская армия

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    Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

    социальная поддержка


    Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

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    Почему нельзя было обойтись без военной операции на Украине?

    		    11 марта 2022, 00:00
    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Россия должна была защитить жителей признанных Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима. Именно поэтому утром 24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины. То есть в результате киевский режим должен утратить свой боевой потенциал, – ударные вооружения, позволявшие ему обстреливать города и села Донбасса.

    Что касается денацификации, то она подразумевает очистку армии и государственного аппарата Украины от тех, кто совершил военные преступления против мирных жителей, включая и россиян.

    Как заметил недавно представитель Минобороны, генерал Игорь Конашенков, Россия войн не начинает – она их заканчивает. Хотя на Западе нашу страну изображают как «агрессора», на самом деле война началась не 24 февраля, а еще в апреле 2014 года. Наша спецоперация призвана завершить войну, которая длится уже 8 лет. Ее начала сама Украина, устроив карательный поход против мирных жителей Донбасса, не пожелавших признавать итоги госпереворота 22 февраля 2014 года.

    Напомним, что по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, начатый в 2014 году конфликт в Донбассе унес жизни 13,4 тыс. человек – из них 3,4 тысячи мирных жителей. Спецоперация призвана положить конец этому потоку жертв. Вот почему она по сути носит миротворческий характер.

    Украина готовилась к атаке на Донбасс

    Как выяснилось позднее, трагедия 2014 года могла повториться и в эти дни (и прелюдией к ней стали участившиеся обстрелы Донбасса в середине февраля), если бы не упреждающие действия народных республик Донбасса – и России, которая откликнулась на просьбу о помощи.

    Спустя две недели после начала нашей спецоперации Минобороны России предало гласности оригинал секретного приказа, который 22 января подписал командующий нацгвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан. В нем подробно расписан план подготовки ударных группировок для наступательных действий в зоне «операции объединенных сил» в Донбассе. Оказалось, что широкомасштабное наступление ВСУ и нацбатов было запланировано на март.

    Показательно, что части, которые готовились к этому наступлению, натаскивались американо- британскими инструкторами по программам «натовского стандарта» во Львове. Обнародованные документы доказали, что Киев лгал, когда обещал всему миру решать вопрос Донбасса исключительно «политико-дипломатическим путем».

    Очевидно, что российская армия по сути нанесла упреждающий удар.

    Наша страна избежала повторения ошибки 1940-41 года

    Власти в Киеве после 2014 года особо и не скрывали тот факт, что они несамостоятельны в своих действиях, – все принципиальные решения за них принимали США. Поэтому конфликт на Украине следует рассматривать как часть общего конфликта нашей страны с Североатлантическим альянсом, которым и руководят США.

    В обращении от 24 февраля Путин напомнил о том, что в декабре Москва в очередной раз попыталась договориться с США и их союзниками о том, на каких принципах должна строиться общая безопасность в Европе. Наши дипломаты попытались договориться с американцами и по поводу отказа от расширения НАТО, в частности отказа от расширения за счет территории Украины. «Все тщетно», – пояснил президент. Американцы не считали нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, они вновь демонстрировали пренебрежение нашими национальным интересами. В этой ситуации и возник вопрос: что же делать дальше?

    «Мы хорошо знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го года Советский Союз всячески стремился если не предотвратить, то хотя бы оттянуть начало войны»,

    – сказал Путин в обращении. Для этого наша страна старалась до последнего не провоцировать Гитлера, откладывала даже самые необходимые, очевидные действия по подготовке к отражению неизбежному нападению. «Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу, – напомнил Путин. – В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей». Допустить такую ошибку второй раз наша страна не имела права.

    Не начни сейчас Россия свою операцию, рано или поздно украинские войска при поддержке НАТО «полезли бы в Крым», как выразился президент. На полуострове, где многие из нас привыкли проводить свой отпуск, где отдыхает множество детей из России, повторился бы кровавый «донбасский сценарий» 2014-2015 годов. Тогда каратели из добровольческих батальонов массово убивали беззащитных людей, – подобно тому, как действовали их идейные предшественники, бандеровцы, пособники Гитлера, проводившие карательные операции на Украине во время Великой Отечественной войны.

    «Томагавки» под Харьковом становились реальной угрозой Москве

    Угроза повисла бы не только над Крымом. Дело в том, что натовское освоение Украины подразумевало и размещение на украинской земле ударных средств наземного базирования, в том числе ядерных ракет, способных уничтожать цели в радиусе 5,5 тыс. километров.

    «В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4-5 минут. Это называется, ну, это прямо нож к горлу. И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы», – заявлял в своем обращении глава государства.

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  112 комментариев
    Если подлетное время ракет до Москвы составляет меньше пяти минут, наши системы ПВО могут не успеть их перехватить, объясняют военные эксперты. Столица России при таком развитии событий окажется слабо прикрытой, не говоря уже о других городах нашей страны. Вот почему появление подобных ракетных баз на востоке Украины – принципиальный вопрос безопасности России, вокруг которого не может быть компромисса.

    Украина планировала получить ядерное оружие

    Кроме того, власти Украины недавно ясно дали понять, что намерены вернуть себе статус ядерной державы. Это стало еще одним фактором, который заставил Москву действовать на опережение, не дожидаться, пока у киевского режима появится своя атомная бомба.

    Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

    Напомним, Владимир Зеленский недавно заговорил о пересмотре Будапештского меморандума – благодаря которому Украина оставалась в статусе безъядерной державы. Как отмечали эксперты, признав тот меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения. Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать такую бомбу. Но речь могла идти и о более серьезных вооружениях.

    Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

    Кстати, по ходу операции российские военные получают все больше данных, которые подтверждают необходимость ее проведения. Так, Минобороны удалось добыть информацию о разработке Украиной компонентов биологического оружия в лабораториях в непосредственной близости от территории России, в частности в Харькове. Были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы – которая, отметим, финансировалась Пентагоном.

    Теперь ясно, что в результате демилитаризации Украина должна лишиться любого потенциала, который позволил бы ей даже в далеком будущем создавать не только ядерное, но и бактериологическое оружие.

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