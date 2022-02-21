Эксперт: Украине хватит сил и ресурсов для создания «грязной» атомной бомбы

Традиционную ядерную бомбу Украина сама сделать сейчас не сможет, но нетрадиционную – «грязную» – наверняка создать способна. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ученый физик-ядерщик Александр Боровой. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил о возможном появлении у Киева ядерного вооружения.

«Во-первых, чтобы создать такое оружие, нужен материал. Им может служить либо уран, но вряд ли украинцы свяжутся с его добычей, это слишком сложно. Либо отработанное топливо атомных станций, а такие станции на Украине есть. Вот из него достают плутоний, из которого потом изготавливают бомбу. Но чтобы отделить одно от другого, украинцам сперва понадобится построить мощный комбинат, подобный нашему Челябинскому», – заявил советник президента Курчатовского института Александр Боровой.

«Во-вторых, для создания самой бомбы необходим серьезный научный потенциал. На Украине есть два института с хорошими специалистами – Киевский и Харьковский. Однако они оба никогда не занимались ядерным оружием в советское время, так что им понадобятся годы, чтобы наверстать упущенное», – отметил собеседник.

«Я когда-то покинул Украину и активно с ней не взаимодействую уже лет десять, но в мое время таких грамотных оружейников там не было – просто за ненадобностью. И до сих пор никаких великих ученых такого плана у них нет. Чтобы заполучить к себе такого специалиста в области ядерной физики, нужно достаточно долго работать», – уточнил он.

Кроме того, по словам Борового, для создания бомбы Киева потребуется много времени. «К примеру, лучшие в мире специалисты – отец ядерной бомбы Игорь Курчатов, физик Анатолий Александров, академик Юлий Харитон – непрерывно трудились шесть лет. В 1943 году начали работу, в 1949-м взорвали первую бомбу. При этом, тогда вся страна напряглась ради этого, вложения в разработку были огромные. Заметная часть электроэнергии в стране шла, в частности, на разделение изотопов урана», – напомнил эксперт.

«Украина, на мой взгляд, не может себе позволить идти по такому пути и поэтому самостоятельно она такого оружия не сделает. Но это не значит, что ядерного оружия у них не будет. Во-первых, им могут просто подарить его – приедут люди и привезут бомбу. Думаю, это и подразумевает президент Украины, когда грозится пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Ему передадут готовые разработки, а он наверняка при этом наврет, что это сделали сами украинцы», – допустил Боровой.

Тем не менее, Киев вполне способен «создать «грязные» бомбы и даже ракеты», однако они значительно менее опасны, чем традиционное оружие этого типа, считает эксперт. «Впрочем, если атомный взрыв эквивалентен взрыву нескольких тысяч обычных бомб, – а это выжженные километры земли, – то «грязная» бомба заразит, скажем, квадратный километр. «Грязная» бомба так и создается: вы берете очень радиоактивные отходы и взрываете в оболочке обычной бомбы, загрязняя местность вокруг», – пояснил эксперт.

Площадь загрязнения от такого взрыва несопостовимо меньше по сравнению с ядерным взрывом, но может быть «оказано моральное воздействие на население». «С ним, я думаю, мы уж как-нибудь справимся. Да и после первой такой бомбы украинская история, скорее всего, закончится», – заключил собеседник.

В понедельник на заседании Совета безопасности России министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что у Украины может появиться тактическое ядерное оружие. По словам главы военного ведомства, его носителями могут стать оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». «Это крайне опасно по нескольким причинам. За долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей», – указал он.



Позже в своем обращении к россиянам Владимир Путин заявил о способности Украины создать ядерное оружие. «Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада», – отметил российский лидер.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. По его словам, Киев инициирует саммит стран - участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ Украины от ядерного оружия. Зеленский дал понять: если саммит не состоится, Киев может признать документ недействительным. Он предупредил об этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему это может привести.