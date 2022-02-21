Шойгу предупредил о возможном появлении у Украины ядерного оружия

У Украины может появиться тактическое ядерное оружие, его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы «Точках-У», заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза.

Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны.

«Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

«Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже «Точку-У», совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил министр.

Он подчеркнул, что у Украины «есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны».

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Шойгу также добавил, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве переговоров стран – участниц Будапештского меморандума. И пригрозил, что если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума, отметила, что формат Будапештского меморандума не предполагает юридических обязательств в рамках международного права.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский шантажирует Запад разговорами о ядерном оружии. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».

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