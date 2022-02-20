Эксперт: Заявление Зеленского о ядерном оружии безответственное и нереализуемое

«Заявление Зеленского – безответственное и нереализуемое. Теоретически, воссоздать ядерное оружие можно: на Украине еще сохранился какой-то интеллектуальный потенциал. Но для этого нужно много денег, которых у Киева нет. Украина, видимо, ожидает, что получит финансирование от Запада, но этого никогда не будет. Поэтому это заявление выглядит несерьезно», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД.

По словам политолога, Зеленский шантажирует Запад. «При этом в ситуации, когда президент Украины не контролирует значительную часть силового ресурса в стране, сама мысль о том, что у такой плохо организованной государственности, может оказаться ядерное оружие – совершенно неприемлема для всех сторон: и Запада, и России», – уверен собеседник.

«Если бы кто-то на Украине приступил к воссозданию ядерного оружия, никто бы не дал им это доделать. Не говоря уже о том, что на это не хватило бы ни материальных, ни технических возможностей», – добавил эксперт.

«Что касается самого заявления, то оно прозвучало на фоне истерической просьбы Зеленского выделить Киеву деньги без каких-либо условий, а также обвинений Запада в нагнетании ситуации, из-за чего Украина понесла экономические потери», – объяснил Погребинский.

«Это выступление запуганного человека, в целом его можно понять. С одной стороны, Зеленского заставляют быть авангардом борьбы и сдерживания России, а с другой стороны – защищать не собираются. Поэтому он имеет основания говорить с Западом в таком ключе», – уточнил эксперт.

По мнению аналитика, у Зеленского есть замечательная возможность избавиться от угрозы войны, которая плохо кончится и для него в том числе. «Для этого ему нужно сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. Но, полагаю, что американцы ему жестко запретили идти на такой шаг, пригрозив прекращением финансирования. Так он оказывается в сложном положении. Относись я к нему иначе, мог бы ему даже посочувствовать», – рассказал Погребинский.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.

В декабре 2021 года бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил о необходимости тактического ядерного оружия Украине для «победы в войне» с Россией. В августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник увязал вопрос ядерного статуса Украины с вступлением страны в НАТО.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

Сейчас на Украине работают четыре АЭС с 15 энергоблоками советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей мощностью более 13,8 ГВт. Также в стране есть несколько месторождений урановых руд, которые частично покрывают потребностей украинских АЭС в уране.