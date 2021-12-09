На Украине заговорили о необходимости тактического ядерного оружия

Для «победы в войне» с Россией Украине необходимы тактическое ядерное оружие, стратегическая авиация и более чем миллионная армия, выразил мнение бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».

«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», – приводит мнение генерала РИА «Новости».

Смешко предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне. Экс-глава СБУ также посетовал на недостаточную помощь со стороны партнеров из США и Европы. По его мнению, союзники должны были сделать гораздо больше «с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года».

Напомним, в августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.