Названы последствия выхода Киева из Будапештского меморандума

Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу», заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую «грязную бомбу», то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать», – цитирует РИА «Новости» эксперта.

По его словам, такие действия приведут к тому, что «Россия и Соединенные Штаты дадут им по рукам со страшной силой». Эксперт добавил, что это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт.

«Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания», – считает Жарихин.

На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: «никто им не позволит это сделать».

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД сказал, что «это выступление запуганного человека, в целом его можно понять». «С одной стороны, Зеленского заставляют быть авангардом борьбы и сдерживания России, а с другой стороны – защищать не собираются», – заявил эксперт.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

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