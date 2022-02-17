Как Украина готовится к штурму Донбасса

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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
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Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
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Прибалтика дарит России белорусские деньги

Транзит белорусских нефтепродуктов теперь запрещен и через Эстонию Reuters
Эстония стала еще одной страной, которая подключилась к блокаде транзита белорусских товаров. На этот раз речь идет о нефтепродуктах, причем таких, которые вовсе не запрещены общеевропейскими санкциями. Почему Таллин принял такое решение, какие убытки ему за это грозят и какие прибыли, в свою очередь, заработает в результате Россия? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Алина Паш оказалась рецидивистской – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подробности...

Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...
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    		   17 февраля 2022, 17:05
    Фото: Vadim Ghirda/АР/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс?

    Рано утром 17 февраля впервые за длительный период на различных участках линии соприкосновения на Донбассе украинская сторона подвергла массированному минометно-артиллерийскому обстрелу девять населенных пунктов ДНР и ЛНР. Затем той же участи подверглись и пригороды Донецка.

    Обстрелы начались в 5:32 утра на южном (мариупольском), центральном и северном (от Сокольников до Луганска) участках фронта. За два часа (обстрел прекратился на этих участках в 7:42 утра) ВСУ выпустили примерно 160 боеприпасов калибра более 12,5 мм.

    Помимо этого, применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм (всего выпущено 67 мин), гранатометы различных типов (90 боеприпасов), стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Впервые в этом году ВСУ применили ПТУРы. Противотанковая ракета неустановленного образца была выпущена в сторону горловского поселка имени Гагарина. В последний раз такое вооружение применялось 25 декабря прошлого года.

    Далее в 9:50 минометному обстрелу подверглись окраины и пригороды города Донецк. Пять мин калибра 82 мм прилетело в районе поселка Мандрыкино. Это юго-западный пригород Донецка с частной застройкой. В 10:20 из все тех же 82 мм минометов была обстреляна Старомихайловка – поселок частной застройки к западу от Донецка у старой шахты имени Челюскинцев. Это непосредственно линия фронта, а огонь вели из окопов напротив, из подконтрольного ВСУ села Красногоровка.

    На южном и центральном направлениях (они, по сути, сливаются в общую группу) обстрелу подверглись поселки Коминтерно, Октябрь, Новоласпа и Петровское. Эта группа населенных пунктов расположена как раз по линии предполагаемого наступательного движения ВСУ широким полукругом.

    На северном направлении в основном в зоне ответственности ЛНР обстрелу подверглись Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники, Веселенькое и поселок городского типа Донецкий. Кроме того, под обстрел попало многострадальное село Зайцево, от которого за шесть лет обстрелов почти ничего не осталось, и в котором до сих пор живут упорные люди.

    Для обстрела Раевки и ПГТ Донецкий применялись минометы 120 мм, а по Сокольникам стреляли из АГС-17. Все эти населенные пункты также расположены в предполагаемой зоне наступления ВСУ на северном направлении, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    По одной из версий, эмоциональной, резкое обострение обстановки и нарушение украинской стороной временного соглашения о прекращении огня может быть вызвано сообщениями об отводе ряда российских частей в места своей постоянной дислокации после окончания плановых учений. Осмелели. Весь предыдущий месяц ВСУ вели себя относительно тихо, хотя локальные обстрелы все же были. Несколько дней назад даже погиб военнослужащий луганской милиции, а еще один был захвачен диверсионной группой ВСУ. Но такого масштабного и неспровоцированного обстрела жилых кварталов давно не было.

    По другой версии, логической, это – пристрелка и разведка боем как раз на возможных направлениях наступления. Надо сказать, что вооруженные силы ДНР, как выразился один из их официальных представителей, «в джентльменство не играли», и на большинстве направлений окрыли ответный огонь, сбив несколько минометных позиций противника.

    Впервые ВСУ задействовало станции радиоэлектронной борьбы в населенных пунктах Новоандреевка, Михайловка и Желанное, то есть полукругом у Донецка. А это свидетельствует о спланированной операции, в том числе с целью выявления позиций артиллерии ополчения для ведения контрбатарейной борьбы. Это дополнительный аргумент в пользу версии о «пристрелке» со стороны ВСУ.

    53-ая омбр ВСУ передислоцировала бронетехнику в Новотроицкое, то есть ближе к линии соприкосновения опять же на предполагаемом участке наступления. В тылу ВСУ на донецком направлении в населенном пункте Шевченко обнаружены два 122-миллиметровые гаубицы Д-30, которые ВСУ расположило непосредственно в жилом районе.

    Особое внимание привлекает сейчас южное направление. Есть данные, что на прошлой неделе украинский командующий объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк посетил Мариуполь, где принял доклад генерала Юрия Содоля, командующего оперативно-тактической группой «Восток» и бывшего командующего морской пехотой ВСУ. По данным разведки ДНР, по инициативе генерала Содоля прорабатывается план десантной операции на побережье Азовского моря в тылу позиций ополчения за линией поселков Сартана – Коминтерново. А Коминтерново сейчас один из самый страдающих от обстрелов поселок.

    Из состава 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ для такого десанта могут быть выделены разведрота и рота огневой поддержки, а также сводная минометная батарея. Также в состав десантной группы могут войти несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, которые планируется в ближайшие дни перевезти в Мариуполь из Запорожья. Плавсредствами для десанта станут американские скоростные катера и надувные лодки, переданные в прошлом году Украине. Их могут перебросить из Одессы в Мариуполь по железной дороге.

    Такой тактический десант бесполезен сам по себе, но может иметь смысл как вспомогательный удар при комплексном наступлении на южной участке фронта. Кроме того, такая потенциальная угроза заставляет донецких ополченцев выделять силы на охрану побережья на широком пространстве от Широкино до Новоазовска, а силы Донецка не бесконечны.

    Еще одно тревожное свидетельство: на Западной Украине в Хмельницкой области проводится внеплановое техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» из состава 19-й ракетной бригады.

    Командование ВСУ может перебросить «Точки» ближе к Донбассу уже в ближайшее время. В 2014-15 годах эти ракеты несколько раз применялись по населенным пунктам Донбасса, в частности по Снежному, Алчевску и Торезу, причинив большие разрушения в жилой застройке.

    Текущая эскалация конфликта со стороны ВСУ, таким образом, прямо свидетельствует о проведении подготовительных мероприятий к наступательным действиям. Конечно, в какой-то мере это иллюстрация эмоцинального состояния украинских военных, у которых от сердца отлегло при виде эшелонов российской техники, уходящих из Крыма через мост. Однако, к сожалению, «дверь войны» не закрыта, и ногой ее придерживает как раз украинская сторона.


     
     
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