Песков заявил о провокациях Киева против Донбасса

Информация из Донбасса – тревожная, со стороны Киева начались провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Вот сейчас видим, что идут эти страшные провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать», – цитирует его РИА «Новости».

Песков также рассказал, что планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности.

По словам пресс-секретаря, в Кремле следят за сообщениями об обострении ситуации в Донбассе, очевидно, что обстановка там нагнетается, при этом никто на Западе не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил, все вместе это может привести к крайне опасной ситуации.

«Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят... Абсолютно понятно, что там обстановка нагнетается, и мы слышим на протяжении суток последние сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но я еще раз повторю – речь идет о нашей собственной территории – но никто, ни один представитель западный не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения», – рассказал он.

Он отметил, что «вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние несколько суток, это очень и очень опасная ситуация».

В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».

Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.

В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генштаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.

Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.