В ЛНР заявили об обстрелах украинской армией из тяжелых минометов

«Украина пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как «вторжение» России», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее ВСУ обстреляли территорию ЛНР, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

«Этот выпад носит явно провокационный характер, так как обстрелы идут рядом с линией соприкосновения. При этом используются тяжелые минометы», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Это происходит на фоне заявлений немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Украина привержена политико-дипломатическому пути разрешения ситуации. То есть обстрел фактически нивелирует слова одного из гарантов Минских соглашений», – добавил он.

«Мы не получили никаких объяснений со стороны Украины ни после первого обстрела, ни сейчас. Своими действиями ВСУ напрямую нарушают целый ряд пунктов Комплекса мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. ЛНР направила все данные в ОБСЕ. Наши наблюдатели находятся на линии соприкосновения и фиксируют новые обстрелы», – рассказал собеседник.

Мирошник отметил, что ЛНР уведомила общественность о нарочитом пренебрежении Украиной своими обязательствами. «Киев демонстрирует, что для него не существует каких-либо договоренностей. Украина не то государство, словам которого можно доверять и полагаться на выполнение ею тех или иных обязательств, – уверен представитель ЛНР. – Любые договоренности с этим государством должны многократно страховаться, а также необходимо вырабатывать определенные сдерживающие механизмы».

«Сейчас Украине выгодно балансировать между миром и войной. На фоне ожидания «вторжения» России она пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как российское нападение», – заключил Мирошник.

Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», – цитирует РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики с 5.30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позднее офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий. Чуть позже представитель республики в СЦКК заявил, что вооруженные силы Украины продолжают обстрел ЛНР, зафиксировано еще два обстрела.

Между тем подразделения народной милиции Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.

Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.

Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.

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