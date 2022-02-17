ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР

Частные перевозчики рассказали о пропуске россиян через границу Украины

«Киев усилил меры по проверке всех въезжающих граждан России, но тотального запрета на въезд для них нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из перевозчиков через КПП Гоптовка – Нехотеевка. Ранее в Верховной раде сообщили о запрете на въезд россиян на Украину.

«Украина ввела более тщательную проверку данных всех въезжающих россиян после того, как в заявлениях политиков и в СМИ стала разгораться истерия о «скором нападении страны-агрессора», – рассказал представитель одной из компаний.

По его словам, пограничники проверяют все документы, а в случае необходимости проводят краткую беседу с въезжающим. «Если есть какие-то подозрения – то могут и отказать во въезде. Поэтому мы советуем всем гражданам РФ брать с собой как можно больше документов, подтверждающих свою «чистоту», – пояснил предприниматель.

В другой компании газете ВЗГЛЯД рассказали, что украинские пограничники пускают только тех россиян, у кого есть украинский вид на жительство, а также по извещению о том, что на территории Украины умер их родственник.

«Для других россиян Украина закрыла въезд с 12 февраля. Украинские пограничники ссылаются на некое распоряжение властей, но не говорят, чье именно, и копию этого документа не показывают», – сказал он.

Собеседник добавил, что в качестве обоснования запрета на пропуск пограничники выдают россиянам бумагу о том, что они якобы финансово несостоятельны для въезда на Украину.

Ранее о том, что россиян перестали пропускать на Украину, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Страна.ua» уточнила, что исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.

Сообщения об ограничениях также появились в группах в соцсетях, посвященных перевозкам через российско-украинскую границу. В комментариях 12 февраля люди стали писать, что стоят на границе, где после 20:00 ввели ограничения на въезд россиян на Украину.

Вскоре пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что информация о запрете на въезд на Украину граждан России является слухами.

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», – сказал он украинскому изданию «Телеграф».

При этом Демченко подтвердил, что десятки иностранных граждан получают отказ на въезд в страну по разным причинам. Иногда среди приезжающих есть и россияне, которым надо выполнять условия для въезда в страну в общем порядке.

Госпогранслужба Украины сообщила, что около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

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