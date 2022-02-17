Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

|
17 февраля, четверг | Последнее обновление — 13:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Из здания посольства России в Киеве пошел дым
Разделы
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
Подробности...
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
Подробности...
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент РФ Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, он (Путин) принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», – передает его слова ТАСС.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
В Британии присудили Путину победу над Западом
|
|
Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
|
|
Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
По данным ведомства, в четверг утром были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов на юге республики, передает РИА «Новости».
«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сказал представитель ведомства.
Тем временем начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась.
«Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – заявил Лещенко.
Он призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВС Украины и принять меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Следственный комитет завел дело после обнаружения массовых захоронений в ДНР
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса... по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, недалеко от Луганска, удалось найти пять стихийных массовых захоронений в конце лета 2021 года.
Тогда выяснилось, что захоронены были около 300 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны «украинских вооруженных формирований в 2014 году». Среди останков были найдены тела женщин разного возраста.
Ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Также глава страны прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР
|
|
Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», – цитирует РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики с 5.30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позднее офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
В ЛНР заявили об обстрелах украинской армией из тяжелых минометов
|
|
«Украина пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как «вторжение» России», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее ВСУ обстреляли территорию ЛНР, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов.
«Этот выпад носит явно провокационный характер, так как обстрелы идут рядом с линией соприкосновения. При этом используются тяжелые минометы», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это происходит на фоне заявлений немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Украина привержена политико-дипломатическому пути разрешения ситуации. То есть обстрел фактически нивелирует слова одного из гарантов Минских соглашений», – добавил он.
«Мы не получили никаких объяснений со стороны Украины ни после первого обстрела, ни сейчас. Своими действиями ВСУ напрямую нарушают целый ряд пунктов Комплекса мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. ЛНР направила все данные в ОБСЕ. Наши наблюдатели находятся на линии соприкосновения и фиксируют новые обстрелы», – рассказал собеседник.
Мирошник отметил, что ЛНР уведомила общественность о нарочитом пренебрежении Украиной своими обязательствами. «Киев демонстрирует, что для него не существует каких-либо договоренностей. Украина не то государство, словам которого можно доверять и полагаться на выполнение ею тех или иных обязательств, – уверен представитель ЛНР. – Любые договоренности с этим государством должны многократно страховаться, а также необходимо вырабатывать определенные сдерживающие механизмы».
«Сейчас Украине выгодно балансировать между миром и войной. На фоне ожидания «вторжения» России она пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как российское нападение», – заключил Мирошник.
Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», – цитирует РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики с 5.30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позднее офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий. Чуть позже представитель республики в СЦКК заявил, что вооруженные силы Украины продолжают обстрел ЛНР, зафиксировано еще два обстрела.
Между тем подразделения народной милиции Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донецке рассказали подробности об обстрелах со стороны ВСУ
|
|
«Обострение идет по всей линии фронта, обстрелы слышит весь Донецк», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик обвинили Киев в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения.
«С утра было громко в районе Новоазовска и южных сел, потом на западе Донецка, в поселке Старомихайловка. Сейчас вроде бы стало чуть тише, но еще непонятно, что происходит в районе аэропорта, на севере», – сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, руководство республики дало приказ на ответные действия. «По всем признакам Украина нарушает Минские соглашения. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что подтверждают происходящее, опираясь на слова обеих сторон. Что будет дальше, пока непонятно», – добавил собеседник.
«И как сегодняшние обстрелы соотносятся с обещаниями Зеленского и его поручителей Байдена, Макрона и Шольца выполнять Минские соглашения? Как обычно – никак. Договоренности, подписанные коллективным Западом, не стоят ни гроша», – заключил Бердичевский.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики, пишет «Коммерсант». По словам официального представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ открыли огонь по пунктам Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселку Донецкий.
В представительстве заявили РИА «Новости», что военнослужащие использовали оружие, «которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено». В частности, речь идет о минометах калибра 120 и 82 мм, гранатометах и крупнокалиберных пулеметах. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и президент Бразилии начали встречу в Кремле
|
|
Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару начали встречу в Кремле без дополнительной антиковидных мер.
Беседа проходит без дополнительной социальной дистанции, лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями, сообщает ТАСС.
Путин выразил надежду, что его встреча с Болсонару будет полезной.
«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – сказал Путин.
В свою очередь бразильский лидер назвал визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить международную повестку. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.
СМИ сообщали, что США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины и считая, что таким образом республика «принимает сторону Москвы».
Болсонару прилетел в Москву по личному приглашению президента России Владимира Путина. В МИД республики заявляли на фоне этого визита, что Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику.
В США заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной
Еще порядка 7 тыс. российских военных прибыли к украинской границе вдобавок к уже находящимся там 100 тысячам, сообщил Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Чиновники провели брифинг для журналистов на условиях анонимности и не предоставили доказательств своих слов, передает агентство Bloomberg.
В свою очередь глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать военные силы в регионе.
По данным британской разведки, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, также был замечен полевой госпиталь.
«У России есть военные мощности для того, чтобы осуществить вторжение в Украину», – считает Хокенхалл.
Ранее Госдепартамент США также обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский отправился в Донбасс на катере
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на катере направляется в район проведения операции объединенных сил в Донбассе.
«Катерами направляемся в район проведения ООС. Ознакомился с порядком патрулирования и системой охраны государственной границы», – написал Зеленский в Instagram.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики, пишет «Коммерсант». По словам официального представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ открыли огонь по пунктам Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселку Донецкий.
В представительстве заявили РИА «Новости», что военнослужащие использовали оружие, «которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено». В частности, речь идет о минометах калибра 120 и 82 мм, гранатометах и крупнокалиберных пулеметах. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
В США высказали позицию на случай признания Россией ДНР и ЛНР
США расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений по Донбассу, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, находящихся с 2014 года под контролем российских прокси», – сказала она в интервью изданию «Украинская правда».
Шерман добавила, что это будет «четкой и уже очередной попыткой подорвать суверенитет и целостность Украины».
По словам первого заместителя госсекретаря США, Вашингтон очень обеспокоен войсками России близ границы с Украиной и все еще считают, что «вторжение» возможно в любой момент. Она отметила, что не видит смысла в сосредоточении «100 тыс. военных» России на границе с Украиной, поэтому США «это очень беспокоит».
Шерман заключила, что это может свидетельствовать о планах Москвы осуществить нападение.
Кроме того, по ее словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО является выбором народа и правительства этой страны, и США поддержат любое их решение.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Киев обратился в Совбез ООН для обсуждения инициативы Госдумы по ДНР и ЛНР
Киев обратился в Совбез ООН с предложением обсудить решение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», – написал Кулеба в Twitter.
Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В тот же день президент России Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Отметив, что россияне поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
В Госдепе не увидели оснований для заявлений о геноциде в Донбассе
|
|
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания президента России Владимира Путина и других российских должностных лиц о геноциде в Донбассе якобы «лишены оснований».
«В течение последних нескольких недель мы наблюдали, как российские официальные лица и СМИ подбрасывают в прессу многочисленные истории, каждая из которых может быть использована в качестве предлога для вторжения [на Украину]. <…> Это может включать сообщения о военной активности Украины в Донбассе, ложные заявления об активности США или НАТО <…>, даже заявления о вторжении Украины или НАТО на российскую территорию», – приводит утверждение руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.
«Мы в особенности обеспокоены заявлениями президента [России Владимира] Путина и других российских должностных лиц <…> о «геноциде в Донбассе». Все эти высказывания лишены оснований, однако это не остановило РФ, продолжившую распространять подобные ложные заявления, включая сообщения о безымянных массовых захоронениях мирных жителей, якобы убитых украинскими ВС», – озвучил свою версию Прайс.
«В декабре министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО и США в том, что они планируют провокации, доставив резервуары <…> с «неустановленными химическими компонентами» в Донбасс для их использования Украиной. <…> Люди должны относиться ко всем этим утверждениям с должным и здравым скептицизмом, особенно когда они публикуются в российских государственных СМИ и не подкреплены сообщениями независимой прессы. <…> Россия полагается на дезинформацию, чтобы заметать свои следы», – выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Мы в целом знаем, что РФ хочет указать на сфабрикованный предлог, прежде чем предпринять агрессию. <…> Эти заявления о геноциде несут отголоски того, что мы слышали в 2014 году по поводу преследования русскоязычного населения на востоке Украины и в Крыму», – выразил мнение Прайс.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
В декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что американские частные военные компании (ЧВК), находящиеся в Донецкой области, готовят на востоке Украины провокацию с химическими компонентами, для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Пентагоне заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокации с химическими веществами на востоке Украины назвали «не соответствующим действительности». Газета ВЗГЛЯД разбирала возможность повторения химатак в Донбассе по сирийскому образцу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин решил не делать ответного обращения после выступления Байдена
Президент России Владимир Путин не будет делать ответного обращения после обращения американского лидера Джо Байдена к россиянам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, в шутку уточнил, не имеется ли в виду «призыв не нападать на Канаду», передает ТАСС.
«Нет, (обращение Путина) не планируется (...) Потому что, во-первых, президент постоянно разъясняет всему миру – за последнюю неделю несколько раз уже были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию России», – пояснил представитель Кремля, перейдя на серьезный тон.
По его мнению, «объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее фактически информационно чуть ли не требуют Соединенные Штаты Америки и европейские столицы, наверное, было бы неразумно».
Напомним, в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
При этом он заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Вместе с тем в НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины. В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал Бразилию ведущим экономическим партнером России в Латинской Америке
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.
«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. И надеюсь, что встреча будет полезной. Тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – цитирует Путина РИА «Новости».
Болсонару отметил, что у России и Бразилии есть хорошие перспективы сотрудничества в разных областях.
«У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства», – указал бразильский лидер.
Путин заявил, что отношения двух стран восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.
«У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. Сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два»... Мы работаем активно и на международных площадках. И – несмотря на все ограничения – у нас рост товарооборота составил 87%», – добавил Путин.
Ранее Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.
Лидеры России и Бразилии выступили против гонки вооружений в космосе
Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Жаир Болсонару подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
«Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в заявлении на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин на переговорах с президентом Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.
В свою очередь Жаир Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.
|
|