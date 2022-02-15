|
|
Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России отметил, что власти страны будут делать все, чтобы решить проблемы Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
|
|
Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В Совфеде ответили на отказ Киева выполнять Минские соглашения
|
|
«Слова главы МИД Украины о якобы «российских» условиях в Минских соглашениях ведут к ухудшению ситуации в Донбассе и бьют по украинскому режиму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Кулеба заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
«Увиливание Киева от выполнения «Минска-2» и попытка переложить часть ответственности на Россию стали результатом невнятной политики Запада по украинскому направлению, не решающегося обязать Киев выполнять свою часть договоренностей», – заметил член Совета Федерации, бывший заместитель постоянного представителя России при ООН Константин Долгов.
Парламентарий напомнил, что Украина является подписантом Минских соглашений. Более того, выполнять все пункты этого документа так, как он написан, Украину обязывает резолюция Совета безопасности ООН.
«Кулеба, вероятно, забыл о своих прямых обязанностях. Тут, видимо, сыграли свою роль поставки рядом западных стран оружия Украине, часть которого уже была применена в Донбассе. Это немного внушает таким, как Кулеба, уверенность в своей позиции», – заметил собеседник.
Альтернативой Минским соглашениям является военный путь, но он станет катастрофой для Украины, добавил сенатор. Обратил Долгов внимание и на «гротескные попытки Зеленского организовать гражданскую оборону непонятно от чего и кого».
«Ряд западных, а также внутриукраинских сил пытаются «электризовать» обстановку, и им это удается. В целом, это создает угрозу и вообще для будущего этой страны», – детализировал член Совфеда.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».
Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.
Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что никаких российских условий по выполнению минских соглашений нет, есть здравый смысл.
«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?. Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом – выполнение минских договоренностей так, как это записано», – заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».
По ее словам, это «настоящий фарс», который киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей.
«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности – этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», – резюмировала дипломат.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Надеюсь, что в Донбассе не повторится история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово
Москва надеется, что в Донбассе не повторится история с миссией ОБСЕ в Косово, когда это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли», – передает его слова РИА «Новости».
«И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», – добавил Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
Путин напомнил Шольцу о надежности российских поставок энергоресурсов
Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Песков подтвердил готовность Путина вести переговоры по безопасности и Украине
Глава российского государства Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Путин «всегда настаивал на переговорах и дипломатии». Именно он «инициировал вопрос по гарантиям безопасности» для России, указали в Кремле. Как заявил Песков, Украина является лишь «частью более серьезной проблемы гарантий безопасности для России», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом. Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.
В Италии напомнили о главном посыле Мюнхенской речи Путина
|
|
Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, указал председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
Фраттини заявил, что «в этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», передает РИА «Новости».
По его словам, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.
«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел», – считает политик.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
В Кремле оценили имидж Путина из-за дистанции на переговорах с Шольцем
|
|
В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал то, что главу государства во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Штольцем разделял длинный стол, передает РИА «Новости».
«Нет, не боятся, это абсолютно временные меры», – заявил Песков.
Он пояснил, что меры объясняются эпидемиологической обстановкой. «И вы видите, что сейчас, слава Богу, уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все», – указал пресс-секретарь.
Также он добавил, что когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Песков рассказал о шутках Путина о «планах по вторжению» на Украину
Президент Владимир Путин иногда может пошутить по поводу заявлений с датами якобы планируемого вторжения России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».
«К такому (сообщениям о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину – прим. ВЗГЛЯД) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», – передает его слова ТАСС.
«Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», – пояснил Песков.
Между тем представитель Кремля рассказал, кто может стоять за ростом напряженности в Европе.
«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», – сказал Песков. Также, по его словам, напряженность провоцируется заявлениями США о том, что «вот-вот начнется война».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Рада призвала не признавать возможные решения России по Донбассу
Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований <...> и призывает не признавать любые решения РФ, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – цитирует обращение ТАСС.
Документ адресован ООН, Еврокомиссии, Европарламента, Парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.
Согласно обращению, Рада считает заявления о намерении России признать независимость ДНР и ЛНР очередной попыткой разрушить международный правопорядок, который основан на Уставе ООН. ДНР и ЛНР названы в нем «оккупационными администрациями России».
Также в документе говорится о просьбах рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за «эскалации конфликта на государственных границах Украины». Рада также просит применить против России «дополнительные санкционные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В Госдуме объяснили важность обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, который внесла партия «Единая Россия» (ЕР), предусматривает оперативное принятие необходимых для жителей двух территорий решений, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Водолацкий заявил перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, что он бывает со своими коллегами «каждый месяц на территории Донбасса, встречаюсь с жителями, и они спрашивают: когда мы наконец-то увидим конкретную защиту России от нацистов, от «Правого сектора*» (организация признана в России экстремистской и запрещена – прим. ВЗГЛЯД), который сегодня уничтожает детей, стариков», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», – подчеркнул он.
Водолацкий отметил, что озабоченность большинства граждан России и парламента страны вызывает то, что Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил: «Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают им кураторы из Белого дома, и начать просто масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около 4 млн граждан, из них 876 тыс. – граждане России. Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно - мы своих не бросаем. Это говорил Президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически».
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента, что «с 2014 года, когда на Украине случился государственный переворот и к власти пришли националисты, а страна полностью попала под внешнее управление, на юго-востоке страны происходит убийство населения».
«В этой ситуации необходимо по-новому оценить все, что там происходит. С 2015 года, когда были приняты Минские соглашения, официальный Киев сделал все возможное, чтобы разрушить эту систему – не выполнен ни один пункт по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе. За последнее время создана ударная группировка в границах Луганских, Донецких территорий, которая насчитывает по разным данным от 100 до 150 тыс. вооруженных сил Украины, а также национальных батальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического Альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию войны», – сказал он.
Туров подчеркнул, что Россия делает все возможное с дипломатической точки зрения для реализации Минских соглашений, чтобы на Донбассе был мир, а Киев постоянно эскалирует ситуацию.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Завершились трехчасовые переговоры Путина и Шольца
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да. Только что. [Лидеры] готовятся к пресс-конференции», – сообщил он ТАСС о завершении переговоров.
По итогам переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах встречи на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
Путин начал встречу с Шольцем в Кремле
Президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
«Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве. Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнером вообще и в Европе в частности», – сказал Путин в начале переговоров, передает РИА «Новости».
«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», – передает слова Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что хотел бы услышать оценки Шольца по поводу происходящего в мире.
«Конечно, мне было бы в этой связи очень интересно, полезно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
В Кремле ответили на вопрос о решениях по признанию ДНР и ЛНР
Никаких решений о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российское общество небезучастно к судьбе Донбасса.
«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно указывала на приверженность минскому комплексу мер, Москва является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь «минский план действий был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена».
При этом Песков заявил, что никаких решений о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме.
«Официальных каких-то дискуссий не ведётся, понятно, что наши народные избранники они, собственно, отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей. Мы тоже к этому относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно», – добавил он.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Тимошенко призвала Раду отказаться от Минских соглашений
Лидер украинской партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко обратилась с предложением к Верховной раде Украины, попросив отказаться от Минских соглашений и начать новый формат мирных переговоров по Донбассу.
«Сейчас нет никакого сомнения, что происходящее вокруг границ Украины – это принуждение Украины к имплементации Минских соглашений в варианте, подписанном бывшим президентом против интересов Украины», – говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном пресс-службой партии.
Политик указала на необходимость принять заявление о неприемлемости Минских соглашений. По словам Тимошенко, провести выборы в Донбассе можно будет только после выполнения Россией пакета безопасности, включающем освобождение территории и восстановление границ.
Ранее Тимошенко предостерегала власти от реализации Минских соглашений. Она заявила, что подобное украинцы никогда не допустят и не простят.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Речь шла и том, что подписанные соглашения украинской стороне все же придется выполнять.