Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом

То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.

Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.

«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.

Президент России отметил, что власти страны будут делать все, чтобы решить проблемы Донбасса.

«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.

Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.

Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.