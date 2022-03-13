Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

Взгляд
13 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему Донбасс – не Украина

Илья Ухов
Илья Ухов, политолог
Спустя 100 лет вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал актуален в ситуации острого кризиса украинской государственности. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №3)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Число беженцев из Украины близится к отметке в 3 млн человек. Варшава и Краков заявили, что больше не могут принимать беженцев. При этом ВСУ и нацбаты блокируют выезды в сторону российской границы, хотя число желающих выехать в Россию уже составляет 2,6 млн человек. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Биолаборатории США – это фабрики смерти

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...
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Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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    дерзкая операция


    Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомеля

    тайное условие


    Подоляка объяснил, почему Украина не объявляет войну России

    «лучшие в мире»


    Новейшее оружие России назвали «катастрофическим провалом» США

    Видео

    опытны и безжалостны


    Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

    освобождение города


    Успех спецоперации на Украине зависит от Мариуполя

    последствия санкций


    Люди Запада впервые почувствуют тяжесть конфликта с Россией

    заход в чужие порты


    Запад пытается загнать в угол ВМФ России

    международный суд


    Япония увидела в России Китай

    степень враждебности


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    предмет ненависти


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    Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

    Вся эта толпа - проходивший в Эстонии митинг против действий России. Те люди, которые поддерживают Россию - вне закона
    		   13 марта 2022, 10:55
    Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    Массовые аресты, запугивания, доносы, вызовы органами безопасности, тотальный запрет на выражение своей точки зрения по поводу российской операции на Украине. Жертвами этой кампании преследований и репрессий стали русские жители стран Прибалтики - и не только. А все потому, что они «потребляют и воспроизводят нарративы кремлевской пропаганды».

    В конце февраля радикалы в Эстонии и Латвии вообще поставили вопрос о депортации проживающих там российских граждан. Как правило, это пожилые люди, прожившие там всю жизнь, но получившие в начале 1990-х от местных властей статус «неграждан» – по причине «неправильного» происхождения. Многие из неграждан в итоге решили в свое время взять гражданство РФ – и теперь их обвиняют в том, что они являются «путинским электоратом».

    Власти Эстонии, надо отдать им должное, почти сразу же заявили, что депортировать российских граждан не станут. Что касается Латвии, то там тоже парламент большинством голосов отверг жесткий вариант законопроекта о высылке «неблагонадежных», но…

    Оградить от «российской пропаганды!»

    Однако полностью вопрос с повестки не снят – правящая коалиция согласилась дать «зеленый свет» альтернативным предложениям к закону об иммиграции, подготовленным депутатом Сейма от коалиционного «Нового Единства» Андреем Юдиным. Этими поправками «компетентные органы» Латвии наделяются правом аннулировать виды на жительство иностранным гражданам, заподозренным в «публичном прославлении войны», «отрицании или попытке оправдать войну» или «военные преступления». Другими словами, стоит обладателю латвийского ВНЖ одобрить нынешние действия России на Украине – и его могут сразу же депортировать.

    В странах Прибалтики скопом отключили российские телеканалы. А потом в Латвии в срочном порядке приняли закон о штрафах (до 700 евро для физических лиц) – для тех, кто осмелится смотреть эти каналы с помощью «недозволенного оборудования». И теперь многочисленные русскоязычные пенсионеры, для которых просмотр любимых передач оставался одной из немногих отдушин в жизни, готовятся массово снимать со своих жилищ спутниковые «тарелки».

    Заодно объявлена охота на «негодяев», осмеливающихся «публично воспроизводить нарративы кремлевской пропаганды». Латвийский портал Jauns.lv вывесил инструкцию, из которой «патриоты» могут почерпнуть сведения о том, как правильно оформлять доносы в полицию Латвии и Cлужбу госбезопасности (СГБ).

    Доносить предлагается о любых публикациях и комментариях в соцсетях, в которых выражается поддержка действиям России на Украине и симпатии к Владимиру Путину. В публикации приведена подробная инструкция, как именно выявлять личности авторов подобных публикаций и комментариев, как делать скриншоты и куда их отправлять. По мнению издания, подобных «преступников» нужно судить за «оправдание геноцида», а еще за «разжигание межнациональной вражды» и «пропаганду войны».

    В свою очередь, СГБ тоже заявили, что внимательно следят за тем, кто что пишет в интернет-среде. СГБ призывает население «следить за официальной информацией, предоставленной компетентными учреждениями Латвии и других стран-членов НАТО, использовать только надежные и проверенные источники».

    Что касается позиции России по ситуации на Украине, то она приравнена к «оправданию и прославлению военных преступлений», «призывам к геноциду или агрессивной войне», «разжиганию национальной или этнической ненависти». В СГБ призывают граждан при обнаружении в интернет-среде записей, комментариев или видеороликов, содержащих «признаки упомянутой преступной деятельности», немедленно об этом доносить. Спецслужба обращает особое внимание на то, что в подобных случаях важно собрать как можно более подробную информацию – включая скриншот конкретной записи, гиперссылки на запись и профиль ее автора.

    Процесс пошел

    И, что называется, «процесс пошел». 7 марта СГБ сообщила о задержании четырех человек – за «целенаправленное и систематическое оправдание и поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа». Одного из них арестовали – гражданина Латвии Айвиса Василевскиса.

    Публицист Владимир Линдерман поясняет: «Арестован – значит, решением суда помещен в тюрьму. Скорее всего, в Рижскую центральную. По этому делу проходят еще три человека, но о них пока информации нет. Право свободно выражать свои политические взгляды на происходящие в мире события фактически отменено. Служба госбезопасности создает сеть добровольных стукачей. Официально призывает отслеживать в интернете и доносить на тех, у кого "неправильный" взгляд на украинские события. Не знаю, что конкретно предъявляют Василевскису, но он – храбрый человек. Нужна храбрость, чтобы пойти наперекор массовому психозу».

    Также Линдерман сообщает, что некоторые владельцы латвийских частных компаний принуждают своих работников подписывать бумагу о том, что те «не поддерживают агрессивную войну России против Украины».

    Линдерман свидетельствует: «Уже знаю три таких случая. Наверняка их намного больше. Грозят уволить, если не подпишешь. Владельцев компаний никто не заставляет это делать. Просто они хотят быть в тренде. Идти в ногу со временем. Спешат продемонстрировать лояльность. Никакого "антивоенного" смысла в такой подписи нет. Обычная социальная дрессировка. Сделай то, что от тебя требуют, и получишь кусочек сахара. Какая конституция, какие права человека, какой закон о труде? Вы о чем вообще?!»

    Помимо этого, стало известно, что некоторых «лидеров мнений» русской общины – из числа журналистов и блогеров – вызвали «на беседу» в Службу государственной безопасности. Всего, по некоторым данным, вызвали «поговорить» более двадцати человек. В ходе «профилактических и предупредительных бесед» им жестко сказали, что словесная «поддержка агрессии России на Украине» чревата уголовным делом.

    Оппозиционный журналист Юрий Алексеев, которого тоже вызвали в СГБ, рассказал, что там у него, среди прочего, спрашивали: «Как вы относитесь к войне между Украиной и Россией?» «А если Россия нападет на Латвию? В каких окопах вы будете?»

    В некоторых случаях с теми, кто поддерживает российскую точку зрения, обходятся еще сравнительно мягко. В Эстонии выгнали из рядов политической партии «Отечество» муниципального депутата Харри Раудвере, заседающего в волостном собрании острова Сааремаа. Раудвере уличили в том, что он, выступая в эфире местной радиостанции, заявил, что Россия желает только разрушить военную инфраструктуру Украины, но не собирается ее оккупировать и стремится избегать жертв среди мирных жителей. Также власти добились закрытия портала Sputnik Meedia, который, опять же, обвиняли в распространении «кремлевской пропаганды».

    В Литве, как пишет местная журналистка Ренате Рейнгольдене, под пристальным вниманием «компетентных органов» оказались национальные меньшинства – русское и польское. «Например, местные поляки в ужасе от завихрений властных мозгов. В школах детишек из "возможно непатриотичных семей" тети и дяди расспрашивают, как родители относятся к украинскому кризису, о чем говорят, с кем общаются и так далее. В шок польскую общину повергли "итоги проверки совести ", сделанные осведомительницей госбезопасности: "Заместители мэра Вильнюсского района Роберт Комаровски – никакого текста о войне. Тереса Демешко – тихо, никаких постов, даже "гуманитарку" собирать не предлагает". И так обо всех активистах польской общины, включая депутатов парламента и муниципальных уровней. Можно не сомневаться, что аналогичные краткие характеристики составлены на всех, "возможно, нелояльных литовскому государству"», – отмечает журналистка. 

    Держите языки за зубами!

    Конечно, подобные новости из стран Прибалтики, и раньше известных своим жестким отношением к России и симпатизирующим ей, не очень-то удивляют. Другое дело – Чехия, где составили настоящий «список ведьм». Чешская полиция обнародовала фамилии граждан страны, выразивших поддержку российской спецоперации на Украине. Среди озвученных имен есть и известные: сенатор Ярослав Доубрава, бывший депутат от Коммунистической партии Чехии Зденек Ондрачек и экс-депутат от евроскептической партии «Свобода и прямая демократия» Любомир Вольны. Особый интерес полиции вызвали заявления 73-летнего сенатора Доубравы, опубликовавшего текст в защиту действий президента России Владимира Путина.

    Всего же уголовные дела за одобрение спецоперации России на Украине возбудили против девяти граждан Чехии, но это число может увеличиться. Накануне верховный государственный прокурор Чехии Игорь Стржиж предупредил граждан об уголовной ответственности за «публичное восхваление правительства Российской Федерации в отношении атаки на Украину». Одновременно чешская полиция сообщила, что «записывает» комментарии в соцсетях, где пользователи одобряют действия российской армии. Результат не заставил себя ждать.

    Всего же, как сообщается, чешские правоохранительные органы проверяют сейчас около сотни граждан, опубликовавших около двухсот неблагонадежных постов в социальных сетях.

    Чешская прокуратура поделилась с общественностью тем, что постил один из задержанных. В частности, он писал: «Надеюсь, что русские дойдут и сюда (в Чехию – прим. ВЗГЛЯД). Если дойдут, помогайте им, носите им еду и воду, дарите им цветы». Автор поста добавил: «Словаки, если вы увидите где-нибудь американские танки или просто подразделения НАТО, фотографируйте их и публикуйте на соцсетях, чтобы российское командование получило информацию о них».

    В случае признания их виновными «крамольникам» вырисовывается вполне реальный тюремный срок. Так, согласно сообщению издания Novinky, одного из «злодеев» после опубликованного им в Facebook поста задержали следователи Национального центра организованной преступности. «В случае вынесения окончательного вердикта ему грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет», – пригрозил пресс-секретарь чешской полиции Ярослав Ибегей. По словам же госпрокурора Игоря Стржижа, «каждый имеет право выражать свои взгляды так, как он считает нужным – но свобода слова в демократическом правовом государстве также имеет свои пределы».

    Одновременно в Чехии, как пишет издание seznamzpravy.cz, решили признать запрещенным символ «Z», который использует российская армия на Украине. «Да, в сотрудничестве с прокуратурой идет сбор материала, посвященный этому. Но я хотел бы отметить, что каждый частный случай будет оцениваться отдельно», – пообещал сотрудник пресс-службы чешской полиции Ондржей Моравчик из пресс-отдела полиции Чехии. Там отмечают, что фиксировали этот символ на территории страны уже несколько раз. Так, сотрудник полиции города Пардубице Ирже Сейкора сфотографировал на местном вокзале пассажиров с черными чемоданами, на которых была нарисована буква «Z». В ближайшем будущем у обладателей подобных чемоданов могут возникнуть в Чехии неприятности…

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