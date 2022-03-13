Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

Массовые аресты, запугивания, доносы, вызовы органами безопасности, тотальный запрет на выражение своей точки зрения по поводу российской операции на Украине. Жертвами этой кампании преследований и репрессий стали русские жители стран Прибалтики - и не только. А все потому, что они «потребляют и воспроизводят нарративы кремлевской пропаганды».

В конце февраля радикалы в Эстонии и Латвии вообще поставили вопрос о депортации проживающих там российских граждан. Как правило, это пожилые люди, прожившие там всю жизнь, но получившие в начале 1990-х от местных властей статус «неграждан» – по причине «неправильного» происхождения. Многие из неграждан в итоге решили в свое время взять гражданство РФ – и теперь их обвиняют в том, что они являются «путинским электоратом».

Власти Эстонии, надо отдать им должное, почти сразу же заявили, что депортировать российских граждан не станут. Что касается Латвии, то там тоже парламент большинством голосов отверг жесткий вариант законопроекта о высылке «неблагонадежных», но…

Оградить от «российской пропаганды!»

Однако полностью вопрос с повестки не снят – правящая коалиция согласилась дать «зеленый свет» альтернативным предложениям к закону об иммиграции, подготовленным депутатом Сейма от коалиционного «Нового Единства» Андреем Юдиным. Этими поправками «компетентные органы» Латвии наделяются правом аннулировать виды на жительство иностранным гражданам, заподозренным в «публичном прославлении войны», «отрицании или попытке оправдать войну» или «военные преступления». Другими словами, стоит обладателю латвийского ВНЖ одобрить нынешние действия России на Украине – и его могут сразу же депортировать.

В странах Прибалтики скопом отключили российские телеканалы. А потом в Латвии в срочном порядке приняли закон о штрафах (до 700 евро для физических лиц) – для тех, кто осмелится смотреть эти каналы с помощью «недозволенного оборудования». И теперь многочисленные русскоязычные пенсионеры, для которых просмотр любимых передач оставался одной из немногих отдушин в жизни, готовятся массово снимать со своих жилищ спутниковые «тарелки».

Заодно объявлена охота на «негодяев», осмеливающихся «публично воспроизводить нарративы кремлевской пропаганды». Латвийский портал Jauns.lv вывесил инструкцию, из которой «патриоты» могут почерпнуть сведения о том, как правильно оформлять доносы в полицию Латвии и Cлужбу госбезопасности (СГБ).

Доносить предлагается о любых публикациях и комментариях в соцсетях, в которых выражается поддержка действиям России на Украине и симпатии к Владимиру Путину. В публикации приведена подробная инструкция, как именно выявлять личности авторов подобных публикаций и комментариев, как делать скриншоты и куда их отправлять. По мнению издания, подобных «преступников» нужно судить за «оправдание геноцида», а еще за «разжигание межнациональной вражды» и «пропаганду войны».

В свою очередь, СГБ тоже заявили, что внимательно следят за тем, кто что пишет в интернет-среде. СГБ призывает население «следить за официальной информацией, предоставленной компетентными учреждениями Латвии и других стран-членов НАТО, использовать только надежные и проверенные источники».

Что касается позиции России по ситуации на Украине, то она приравнена к «оправданию и прославлению военных преступлений», «призывам к геноциду или агрессивной войне», «разжиганию национальной или этнической ненависти». В СГБ призывают граждан при обнаружении в интернет-среде записей, комментариев или видеороликов, содержащих «признаки упомянутой преступной деятельности», немедленно об этом доносить. Спецслужба обращает особое внимание на то, что в подобных случаях важно собрать как можно более подробную информацию – включая скриншот конкретной записи, гиперссылки на запись и профиль ее автора.

Процесс пошел

И, что называется, «процесс пошел». 7 марта СГБ сообщила о задержании четырех человек – за «целенаправленное и систематическое оправдание и поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа». Одного из них арестовали – гражданина Латвии Айвиса Василевскиса.

Публицист Владимир Линдерман поясняет: «Арестован – значит, решением суда помещен в тюрьму. Скорее всего, в Рижскую центральную. По этому делу проходят еще три человека, но о них пока информации нет. Право свободно выражать свои политические взгляды на происходящие в мире события фактически отменено. Служба госбезопасности создает сеть добровольных стукачей. Официально призывает отслеживать в интернете и доносить на тех, у кого "неправильный" взгляд на украинские события. Не знаю, что конкретно предъявляют Василевскису, но он – храбрый человек. Нужна храбрость, чтобы пойти наперекор массовому психозу».

Также Линдерман сообщает, что некоторые владельцы латвийских частных компаний принуждают своих работников подписывать бумагу о том, что те «не поддерживают агрессивную войну России против Украины».

Линдерман свидетельствует: «Уже знаю три таких случая. Наверняка их намного больше. Грозят уволить, если не подпишешь. Владельцев компаний никто не заставляет это делать. Просто они хотят быть в тренде. Идти в ногу со временем. Спешат продемонстрировать лояльность. Никакого "антивоенного" смысла в такой подписи нет. Обычная социальная дрессировка. Сделай то, что от тебя требуют, и получишь кусочек сахара. Какая конституция, какие права человека, какой закон о труде? Вы о чем вообще?!»

Помимо этого, стало известно, что некоторых «лидеров мнений» русской общины – из числа журналистов и блогеров – вызвали «на беседу» в Службу государственной безопасности. Всего, по некоторым данным, вызвали «поговорить» более двадцати человек. В ходе «профилактических и предупредительных бесед» им жестко сказали, что словесная «поддержка агрессии России на Украине» чревата уголовным делом.

Оппозиционный журналист Юрий Алексеев, которого тоже вызвали в СГБ, рассказал, что там у него, среди прочего, спрашивали: «Как вы относитесь к войне между Украиной и Россией?» «А если Россия нападет на Латвию? В каких окопах вы будете?»

В некоторых случаях с теми, кто поддерживает российскую точку зрения, обходятся еще сравнительно мягко. В Эстонии выгнали из рядов политической партии «Отечество» муниципального депутата Харри Раудвере, заседающего в волостном собрании острова Сааремаа. Раудвере уличили в том, что он, выступая в эфире местной радиостанции, заявил, что Россия желает только разрушить военную инфраструктуру Украины, но не собирается ее оккупировать и стремится избегать жертв среди мирных жителей. Также власти добились закрытия портала Sputnik Meedia, который, опять же, обвиняли в распространении «кремлевской пропаганды».

В Литве, как пишет местная журналистка Ренате Рейнгольдене, под пристальным вниманием «компетентных органов» оказались национальные меньшинства – русское и польское. «Например, местные поляки в ужасе от завихрений властных мозгов. В школах детишек из "возможно непатриотичных семей" тети и дяди расспрашивают, как родители относятся к украинскому кризису, о чем говорят, с кем общаются и так далее. В шок польскую общину повергли "итоги проверки совести ", сделанные осведомительницей госбезопасности: "Заместители мэра Вильнюсского района Роберт Комаровски – никакого текста о войне. Тереса Демешко – тихо, никаких постов, даже "гуманитарку" собирать не предлагает". И так обо всех активистах польской общины, включая депутатов парламента и муниципальных уровней. Можно не сомневаться, что аналогичные краткие характеристики составлены на всех, "возможно, нелояльных литовскому государству"», – отмечает журналистка.

Держите языки за зубами!

Конечно, подобные новости из стран Прибалтики, и раньше известных своим жестким отношением к России и симпатизирующим ей, не очень-то удивляют. Другое дело – Чехия, где составили настоящий «список ведьм». Чешская полиция обнародовала фамилии граждан страны, выразивших поддержку российской спецоперации на Украине. Среди озвученных имен есть и известные: сенатор Ярослав Доубрава, бывший депутат от Коммунистической партии Чехии Зденек Ондрачек и экс-депутат от евроскептической партии «Свобода и прямая демократия» Любомир Вольны. Особый интерес полиции вызвали заявления 73-летнего сенатора Доубравы, опубликовавшего текст в защиту действий президента России Владимира Путина.

Всего же уголовные дела за одобрение спецоперации России на Украине возбудили против девяти граждан Чехии, но это число может увеличиться. Накануне верховный государственный прокурор Чехии Игорь Стржиж предупредил граждан об уголовной ответственности за «публичное восхваление правительства Российской Федерации в отношении атаки на Украину». Одновременно чешская полиция сообщила, что «записывает» комментарии в соцсетях, где пользователи одобряют действия российской армии. Результат не заставил себя ждать.

Всего же, как сообщается, чешские правоохранительные органы проверяют сейчас около сотни граждан, опубликовавших около двухсот неблагонадежных постов в социальных сетях.

Чешская прокуратура поделилась с общественностью тем, что постил один из задержанных. В частности, он писал: «Надеюсь, что русские дойдут и сюда (в Чехию – прим. ВЗГЛЯД). Если дойдут, помогайте им, носите им еду и воду, дарите им цветы». Автор поста добавил: «Словаки, если вы увидите где-нибудь американские танки или просто подразделения НАТО, фотографируйте их и публикуйте на соцсетях, чтобы российское командование получило информацию о них».

В случае признания их виновными «крамольникам» вырисовывается вполне реальный тюремный срок. Так, согласно сообщению издания Novinky, одного из «злодеев» после опубликованного им в Facebook поста задержали следователи Национального центра организованной преступности. «В случае вынесения окончательного вердикта ему грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет», – пригрозил пресс-секретарь чешской полиции Ярослав Ибегей. По словам же госпрокурора Игоря Стржижа, «каждый имеет право выражать свои взгляды так, как он считает нужным – но свобода слова в демократическом правовом государстве также имеет свои пределы».

Одновременно в Чехии, как пишет издание seznamzpravy.cz, решили признать запрещенным символ «Z», который использует российская армия на Украине. «Да, в сотрудничестве с прокуратурой идет сбор материала, посвященный этому. Но я хотел бы отметить, что каждый частный случай будет оцениваться отдельно», – пообещал сотрудник пресс-службы чешской полиции Ондржей Моравчик из пресс-отдела полиции Чехии. Там отмечают, что фиксировали этот символ на территории страны уже несколько раз. Так, сотрудник полиции города Пардубице Ирже Сейкора сфотографировал на местном вокзале пассажиров с черными чемоданами, на которых была нарисована буква «Z». В ближайшем будущем у обладателей подобных чемоданов могут возникнуть в Чехии неприятности…

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