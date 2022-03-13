Украина ведет жестокую расправу с инакомыслием

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13 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

Среди народа Сирии российская операция на Украине нашла массовую поддержку кадр из видео
Уже в ближайшее время участниками российской операции на Украине могут стать иностранцы – и прежде всего, судя по всему, добровольцы из Сирии. Насколько серьезную военную силу могут представлять собой эти люди, какие именно задачи они будут выполнять – и каким путем будут доставлены в район боевых действий? Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

Вся эта толпа – проходивший в Эстонии митинг против действий России. Те люди, которые поддерживают Россию – вне закона Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters
Массовые аресты, запугивания, доносы, вызовы органами безопасности, тотальный запрет на выражение своей точки зрения по поводу российской операции на Украине. Жертвами этой кампании преследований и репрессий стали русские жители стран Прибалтики – и не только. А все потому, что они «потребляют и воспроизводят нарративы кремлевской пропаганды». Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему Донбасс – не Украина

Илья Ухов
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Спустя 100 лет вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал актуален в ситуации острого кризиса украинской государственности. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 3)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
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Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...
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    Украина ведет жестокую расправу с инакомыслием

    Украинский политолог Дмитрий Джангиров – одна из явных жертв насилия со стороны СБУ
    		   13 марта 2022, 16:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    «За мной пришли из СБУ». Такие заявления массово в последние дни делают на Украине люди, еще недавно позволявшие себе публично не соглашаться с политикой киевского режима. Теперь некоторые из них внезапно появляются в эфире в очень странном виде и делают очень странные признания. А некоторые исчезают вовсе. Что происходит?

    Когда несколько дней назад мы писали о том, что Украина использует своих граждан в качестве заложников, мы были даже ближе к истине, чем предполагали. Просто на тот момент еще не было известно то, что известно сейчас. Теперь же можно сказать, что украинская власть не только использует мирных граждан как живой щит для ВСУ и националистических подразделений, но и перешла к похищениям людей. Прикрываясь военным положением, украинские силовики проводят масштабную зачистку нелояльных.

    Большая зачистка

    Оговоримся сразу: под зачисткой мы понимаем не остановку и обыск кортежа главы партии ОПЗЖ Юрия Бойко на блокпосте. И не задержание киевской теробороной (с последующей передачей СБУ) депутата той же ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Всё это было с гордостью продемонстрировано в лояльных киевскому режиму СМИ. К тому же ОПЗЖ, несмотря на отношение к ней рядовых украинцев, уже давно не является оппозиционной партией. Это вполне себе карманная оппозиция. Но есть аресты, задержания и даже похищения людей, о которых почти не найти упоминания в украинских СМИ.

    Знаковым стал случай с киевским политологом, журналистом, ведущим авторских программ Дмитрием Джангировым. Знаковым, потому что как раз после этого многие обратили внимание на происходящее. И оказалось, что это не инцидент, а вполне спланированная операция.

    8 марта на YouTube-канале Дмитрия появился странный ролик. На видео он в явно домашней одежде (почему-то в шапке). Съемка ведется на телефон. В течение двух минут Дмитрий критикует проводимую на Украине спецоперацию ВС РФ и призывает руководство России начать прямые переговоры с Владимиром Зеленским. 

    При этом авторских (со всем необходимым оформлением) видео на канал не заливалось с начала марта. Кроме того, Дмитрий никогда не записывал роликов в тренировочных штанах и футболке, это журналист старой школы.

    И наконец, самое главное: зрители канала имели возможность перечислять донаты на карту. Однако сегодня в описании под видео указана карта, которая не принадлежит Дмитрию. А принадлежит шоумену Сергею Притуле, который уже несколько лет собирает пожертвования для ВСУ и нацбатов.

    Иными словами, всё говорит о том, что Дмитрия негласно задержали (похитили), угрозами или побоями вынудили выдать пароль к YouTube-каналу, а также записали и залили на канал видео с фейковым обращением.

    Позднее появилась информация о том, что Дмитрий выходил на связь с друзьями, однако так ли это в действительности – неизвестно. Впрочем, его действительно могли отпустить (лишив доступа к YouTube-каналу): по нашей информации, уже утром 9 марта о похищении журналиста была поставлена в известность Мониторинговая миссия ООН по правам человека. И Зеленского могли попросить придержать свое «гестапо». Или, по крайней мере, соблюдать хоть какие-то приличия. 

    Впрочем, сама операция по зачистке информационного поля продолжилась. Уже 11 марта люди, представившиеся работниками СБУ, пришли с обыском к поэту, журналисту и ревностному защитнику канонического православия Яну Таксюру. 

    Это еще одно знаковое задержание. Ян Таксюр – личность известная и примечательная. Стойкий противник русофобской версии незалежности еще с 90-х годов. Противник обоих майданов и войны в Донбассе. Из-за убеждений у него постепенно становилось меньше друзей и знакомых, но все эти годы его не трогали: слишком известен. Да и возраст. В этом году Яну Ильичу исполнится 70 лет. А любая спецслужба выглядит немного жалко, когда приходит с обыском и предъявляет обвинения старику. 

    Но это раньше. Сейчас времена поменялись и даже деда тащить в управу уже не стыдно. 

    С этим задержанием тоже не всё гладко. 12 марта супруга поэта пошла в СБУ, чтобы разузнать о его судьбе. Там ей сказали, что в СБУ его нет и даже обыска у них никто не проводил (!).

    Между тем Таксюра не просто задержали. По словам дочери, во время обыска из квартиры изъяли все деньги. Мера, конечно, стандартная, однако в нынешних условиях она ставит семью в крайне тяжелую ситуацию. И тоже может расцениваться как давление: мол, сознайся/подпиши/расскажи всё что знаешь – вернем семье деньги.

    Это только два примера, но таких случаев куда больше. Мы находимся в несколько затруднительной ситуации. С одной стороны, говорить о Джангирове, Таксюре мы можем: в том, что они задержаны СБУ, практически нет сомнений. Об этом сообщили даже некоторые украинские СМИ. Последние, к слову, в большинстве случаев обходят тему этих задержаний молчанием, словно и не было этих людей 

    Однако нам известны имена еще порядка 10 человек, которые, судя по всему, оказались в такой же ситуации: они давно (7-10 дней) перестали появляться в социальных сетях, не подавали о себе вестей друзьям. Мы могли бы назвать их фамилии здесь, но как знать, не повредит ли им это? Не окажется ли попытка защитить этих людей наводкой: «О, и этот тоже из их шайки, хватай!». Возможно, человек попросту пережидает непростое время, зная о начавшейся охоте.  

    Скажем лишь, что речь идет о достаточно известных на Украине людях, некоторые из них успели написать в соцсетях: «За мной пришли из СБУ». В основном это журналисты, политологи, эксперты, часто посещавшие эфиры ток-шоу. В других источниках говорится даже о двух десятках возможно задержанных, мы считали лишь тех, чьи имена нам известны. 

    Зачем это всё

    Эта невеселая история говорит нам сразу о нескольких вещах.

    Во-первых, с военной точки зрения дела у Киева идут откровенно неважно, перемог не хватает. Потому и занимаются внутренним террором: поэт или журналист всегда под рукой, сопротивления не окажет. Можно отчитаться об успешной борьбе с «пятой колонной». 

    Во-вторых, это не какие-то разовые акции устрашения, идет масштабная зачистка всех нелояльных лидеров мнений, всех хоть сколько-нибудь известных людей. Тем более, что и готовиться особо не нужно, проскрипционные списки массово создавались еще в мирное время, да и «Миротворец» всегда под рукой.

    Задача: не дать им перехватить информационную повестку, не допустить альтернативного взгляда на спецоперацию. Да, всё это можно найти и без труда. Но одно дело, когда читаешь альтернативную точку зрения у малоизвестного российского журналиста или эксперта, и совсем другое – когда у знакомого много лет Джангирова. И наверняка кто-то эти списки составляет и подсказывает. Не исключено, что СБУ работает в тесной связке с какими-то подручными националистами. 

    Конечно, в этой истории мало железобетонных доказательств. Известно лишь, что люди пропадают, а появившись, начинают говорить такое, чего бы никогда не сказали в здравом уме. И что полностью противоречит всему, что они говорили и делали прежде. А некоторые пока не появились вообще. Нам остается лишь пожелать, чтобы скорбный список оказался как можно короче. 

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