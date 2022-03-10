Что там по Киеву? (Выпуск №1)

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 01:45  |  vz.ru
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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск №1)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Казалось, спасение людей из пригородов Киева организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы. Подробности...

Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством – теперь это уже совершенно очевидно. Цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Подробности...

McDonald’s снимает свои чары с России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сейчас лоб в лоб столкнулись две экономики – экономика бренда и экономика сырья. Экономика воображаемой стоимости и экономика насущной ценности. Подробности...
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Байден запретил русскую нефть

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск №1)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		10 марта 2022, 01:41

    1) Эвакуация из Киева буксует. К обычным проблемам в виде недостатка поездов, пробкам, блокпостам и бандитам из «теробороны» добавилась еще одна проблема - это эвакуация людей из пригородов Киева в северо-западные районы столицы.

    Казалось, спасение людей из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы.

    Из-за этого положение Киева ухудшается: с одной стороны, не все желающие могут покинуть город; с другой стороны, в столицу прибывают новые беженцы, которых со временем также придется куда-то эвакуировать.

    2) На фоне режимов тишины торговля по-прежнему оживает. К своей работе вернулись некоторые службы доставки продуктов. Но в магазинах все еще наблюдается дефицит муки, молочки, яиц, овощей и сигарет. С хлебом, маслом, мясом, рыбой, крупами и консервами ситуация получше.

    Фруктов, сладостей и предметов гигиены хватает. А вот с медикаментами и кормами для животных ситуация близка к критической.

    3) С военной точки зрения ВС России продолжают закрепляться в районах Варшавской и Житомирской трасс на западе от Киева. Сохраняются намеки на грядущее продвижение войск в сторону Бышева с целью дальнейшего блокирования правого берега столицы на юго-западе.

    На левом берегу ситуация в целом спокойная. Были прилеты по Броварам и зафиксирована работа ВСУшной ПВО на Трухановом острове (расположен между двумя берегами Днепра).

    При этом в районе села Богдановка (северо-восток Броварского района) уже замечены войска ВС России, которые в ближайшее время смогут подобраться к ключевым позициям на этом направлении.

    4) Невыясненной остается судьба целого ряда оппозиционных политологов и блогеров. К утру появилась информация о том, что захваченный накануне Дмитрий Джангиров вышел на связь с близкими друзьями, но на этом все закончилось.

    Кроме того, Facebook полностью зачистил страницы видных деятелей оппозиционного движения, помогая команде Зеленского установить тотальную цензуру в медиа.

    Внешний контур:

    1) Госдеп назвал непонятным желание Польши передать МиГ-29 Украине через США, используя для этого немецкую авиабазу Рамштайн. Пентагон также не поддержал эту идею. О чем это говорит? Правильно, о параличе и управленческом кризисе в НАТО. Впрочем, России от этого не легче.

    2) Американские СМИ проигнорировали чистосердечное признание Виктории Нуланд относительно работы биолабораторий на Украине. Это, на мой взгляд, ярчайший пример цензуры в США за последние 2 недели.

    3) Решение Байдена ввести санкции против российского нефтегаза ожидаемо привело к тому, что цены на бензин в США вновь побили исторический рекорд - теперь 1 галлон стоит примерно 4,25 доллара. Как в такой ситуации Байден собирается выигрывать осенние выборы в Конгресс - загадка.

    4) 10 апреля в Турции состоится встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Нет оснований считать, что эти переговоры станут результативными, но дипломатические ритуалы никто не отменял.

    А вот кто точно выиграет от этой встречи, так это Эрдоган, у которого давненько не было внешнеполитических достижений. Не зря же он сегодня защищал от дискриминации Гергиева и Достоевского. 

    Прогноз: По итогам встречи Лаврова и Кулебы внешнеполитическая повестка Зеленского сузится до двух тезисов: «НАТО, закройте небо!» и «Мне нужны переговоры с Путиным». Но вероятность удовлетворения подобных хотелок по-прежнему крайне мала.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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