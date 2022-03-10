Что там по Киеву? (Выпуск №1)

1) Эвакуация из Киева буксует. К обычным проблемам в виде недостатка поездов, пробкам, блокпостам и бандитам из «теробороны» добавилась еще одна проблема - это эвакуация людей из пригородов Киева в северо-западные районы столицы.

Казалось, спасение людей из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы.

Из-за этого положение Киева ухудшается: с одной стороны, не все желающие могут покинуть город; с другой стороны, в столицу прибывают новые беженцы, которых со временем также придется куда-то эвакуировать.

2) На фоне режимов тишины торговля по-прежнему оживает. К своей работе вернулись некоторые службы доставки продуктов. Но в магазинах все еще наблюдается дефицит муки, молочки, яиц, овощей и сигарет. С хлебом, маслом, мясом, рыбой, крупами и консервами ситуация получше.

Фруктов, сладостей и предметов гигиены хватает. А вот с медикаментами и кормами для животных ситуация близка к критической.

3) С военной точки зрения ВС России продолжают закрепляться в районах Варшавской и Житомирской трасс на западе от Киева. Сохраняются намеки на грядущее продвижение войск в сторону Бышева с целью дальнейшего блокирования правого берега столицы на юго-западе.

На левом берегу ситуация в целом спокойная. Были прилеты по Броварам и зафиксирована работа ВСУшной ПВО на Трухановом острове (расположен между двумя берегами Днепра).

При этом в районе села Богдановка (северо-восток Броварского района) уже замечены войска ВС России, которые в ближайшее время смогут подобраться к ключевым позициям на этом направлении.

4) Невыясненной остается судьба целого ряда оппозиционных политологов и блогеров. К утру появилась информация о том, что захваченный накануне Дмитрий Джангиров вышел на связь с близкими друзьями, но на этом все закончилось.

Кроме того, Facebook полностью зачистил страницы видных деятелей оппозиционного движения, помогая команде Зеленского установить тотальную цензуру в медиа.

На эту тему

1) Госдеп назвал непонятным желание Польши передать МиГ-29 Украине через США, используя для этого немецкую авиабазу Рамштайн. Пентагон также не поддержал эту идею. О чем это говорит? Правильно, о параличе и управленческом кризисе в НАТО. Впрочем, России от этого не легче.

2) Американские СМИ проигнорировали чистосердечное признание Виктории Нуланд относительно работы биолабораторий на Украине. Это, на мой взгляд, ярчайший пример цензуры в США за последние 2 недели.

3) Решение Байдена ввести санкции против российского нефтегаза ожидаемо привело к тому, что цены на бензин в США вновь побили исторический рекорд - теперь 1 галлон стоит примерно 4,25 доллара. Как в такой ситуации Байден собирается выигрывать осенние выборы в Конгресс - загадка.

4) 10 апреля в Турции состоится встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Нет оснований считать, что эти переговоры станут результативными, но дипломатические ритуалы никто не отменял.

А вот кто точно выиграет от этой встречи, так это Эрдоган, у которого давненько не было внешнеполитических достижений. Не зря же он сегодня защищал от дискриминации Гергиева и Достоевского.

Прогноз: По итогам встречи Лаврова и Кулебы внешнеполитическая повестка Зеленского сузится до двух тезисов: «НАТО, закройте небо!» и «Мне нужны переговоры с Путиным». Но вероятность удовлетворения подобных хотелок по-прежнему крайне мала.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева