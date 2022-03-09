Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит.

Запрет на покупку российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России вводится Минфином США с 22 апреля. То есть у американских нефтеперерабатывающих заводов остается полтора месяца, чтобы найти замену российским нефтепродуктам, в первую очередь мазута.

«США добавили запрет на поставки газа и угля из России, видимо, просто для солидности. Местному чиновнику показалось слишком мелким запретить только импорт нефти и нефтепродуктов. Однако Россия не поставляет сколь значимые объемы угля в США. Главные покупатели нашего угля – это Европа, куда идет 120 млн тонн угля, и Азия, куда приходит 100 млн тонн угля», – отмечает заместитель директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

Что касается газа, то в последние годы было несколько громких историй о поставках в США российского СПГ с завода на Ямале. «Однако это скорее был забавный казус. Это малозаметные поставки, о которых бессмысленно говорить», – добавляет эксперт.

Вот запрет нефти и, особенно, нефтепродуктов – это уже серьезная мера.

По итогам 2021 года Россия заняла третье место среди импортеров нефти и нефтепродуктов в США. В прошлом году США импортировали всего 3,1 млрд баррелей нефтепродуктов. Крупнейшим поставщиком для США является Канада, которая обеспечивает больше половины импорта – 1,6 млрд баррелей. Остальные поставщики идут с большим отрывом от Канады: Мексика поставил 260 млн баррелей, Россия – 245 млн баррелей (это около 8% от всего импорта).

«Российская нефть занимает значительное, но явно не доминирующее положение на американском рынке. При этом на сырую нефть приходится только 30%, а 70% наших поставок приходится на нефтепродукты, в первую очередь мазут», – указывает Фролов.

Эксперт уверен, что

у России проблем перенаправить свою нефть и мазут на другие рынки – в Европу и Азию - не будет. «Я не вижу проблем со сбытом мазута из России на мировом рынке, в том числе в Европе. Особенно если европейцы воспользуются «гениальными» – именно так, в кавычках – советами Международного энергетического агентства – сократить потребление российского газа за счет увеличения потребления угля и мазута»,

– говорит эксперт.

По его словам, спрос на мазут во второй половине 2021 года со стороны электрогенерации в разных странах мира, в том числе в Европе, вырос на фоне энергетического кризиса. И пока нет предпосылок для остановки этого тренда. На европейских биржах цены ставят новые исторические рекорды – и уже ушли выше 3000 долларов за тысячу кубометров. Газовый кризис только набирает обороты, а значит, спрос на замещающие газ ресурсы будет только расти – на уголь и тот же мазут.

До 2019 года Россия вообще не поставляла какие-либо значимые объемы нефти в США, напоминает Фролов. Но США сами санкциями перекрыли доступ к себе венесуэльской нефти. Именно ее покупали раньше американские НПЗ. А российская нефть пришла на ее замену, потому что она тоже «тяжелая». Штаты сами являются крупнейшими производителями нефти, но их сланцевая нефть «легкая», а нефтеперерабатывающие заводы исторически ориентированы на «тяжелую». Именно поэтому решить проблемы ухода венесуэльской, а теперь и российской нефти за счет роста собственной добычи США не могут. Им придется искать «тяжелую» нефть за пределами своей территории. И первым делом Вашингтон отправился в Венесуэлу. Буквально 5 марта делегация США провела переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, хотя его легитимность США не признают.

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Удалось ли о чем-то договориться – не ясно. Но Фролов напоминает, что для восстановления поставок нефти из Венесуэлы США придется возместить украденные 7 млрд долларов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVS. Эти средства находились в американских банках и были арестованы. Кроме того, американцам придется договариваться с российской компанией, которая владеет долей в пяти совместных предприятиях с венесуэльской государственной PDVSA. Три года назад Роснефть из-за рисков санкций продала все эти бизнесы неназванной российской компании.

Американский Forbes уверен, что Венесуэла не сможет заместить нефть из России: чтобы вернуть добычу Венесуэлы на прежний уровень, нужно 250 млрд долларов инвестиций и от семи до восьми лет.

Одновременно рассматриваются возможности снятия санкций США против нефтяного сектора Ирана. Неофициально это может произойти до конца марта. Тогда на рынок вернется иранская нефть.

Схемы обхода санкций, когда, например, танкер с российской нефтью несколько раз меняет собственника, и по бумагам сырье формально прекращает быть российским, американским законом прямо запрещены. За такие попытки можно попасть под санкции, поэтому вряд ли трейдеры пойдут на такое.

Еще один вариант – это Канада, которая готова поставлять тяжелую нефть в США в объеме 1 млн баррелей в сутки. Но у американского соседа есть условие: отменить блокировку магистрального нефтепровода на границе Канады и США Keystone XL, который Байден остановил в январе 2021 года.

«Это решение наносит в первую очередь удар не по российской нефтянке, а по внутреннему американскому рынку нефтепродуктов. Они начали дорожать еще во второй половинке 2021 года для простых потребителей, автопарков, логистических компаний и т.д.», - отмечает эксперт. Неслучайно Джо Байден обращался за поддержкой к своему народу. Бензин в США уже и так поднялся до 4,17 долларов за галлон, а после выступления Байдена и введения санкций цены выросли до 4,31 доллара.

«Эмбарго наносит по стоимости бензина в США дополнительный удар. Понятно, что это не смертельно. Но количество проблем на внутреннем рынке США накапливается. Американцев не успокаивает тот факт, что где-то люди живут намного беднее, или что европейцы платят за бензин еще дороже. Текущая ситуация начинает напрягать абсолютно всех жителей США. Они начинают жить хуже, и выход из этой истории не просматривается.

Итоги 2021 года можно охарактеризовать как тревожные для американской экономики. И это оценки, которые продуцируются из самих Соединенных Штатов», – говорит собеседник.

Годовая инфляция в США в 2021 году подскочила до 7%. Для России это цифра не кажется серьезной. Но для американской экономики это очень плохой индикатор. Такая инфляция – это максимальное значение за целых 40 лет. Нефтяное эмбарго лишь добавит масла в огонь.

Что касается Канады, то ее решение присоединиться к американским санкциям против российского нефтегаза и угля, не имеет большого смысла. Потому что торговли этими товарами между нашими странами нет.

Великобритания пока не приняла пакет санкций против российских нефти и газа, но грозится это сделать. Пока не понятно, в каком виде будет запрет. На сайте британского правительства сообщается, что Великобритания сократит импорт российских энергоресурсов, но не так резко, как США. Она сведет его к нулю только до конца 2022 года. Но и это будет сделать непросто, учитывая нарастающий энергетический кризис в Европе.

Что касается российской нефти, то как и в случае с США, в случае отказа от нее Лондона, найдутся другие покупатели. С газом ситуация сложнее, но тоже не критичная. По данным Фролова, в 2020 году Россия поставила в Великобританию 5 млрд кубометров СПГ с завода на Ямале и 3 млрд кубов газа в виде трубопроводных поставок. Однако трубопроводные поставки российского газа идут в Великобританию не напрямую, а в виде так называемых своповых сделок, это перераспределение газа между трейдерами. Россия поставляет этот газ на материк, например, в Нидерланды, где трейдеры его покупают для Британии.

Отказ Британии от российского без присоединения ЕС к эмбарго приведет лишь к перераспределению объемов газа внутри еврозоны. При этом, объемы экспорта Газпрома вряд ли пострадают.

Другое дело – присоединится ли ЕС к нефтегазовому эмбраго? Пока Брюссель этого не делает, но этот сценарий активно обсуждается как возможный, и последствия будут катастрофическими для обеих сторон. «Если Европа хочет совершить экономическое самоубийство, то она, конечно, может присоединиться к этим санкциям США», – заключает Фролов.