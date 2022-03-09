Почему не слышно сторонников России на Украине

Взгляд
9 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
Разделы

Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
Перейти в раздел…

В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
Перейти в раздел…

США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему не слышно сторонников России на Украине

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если часть связей с Западом окажутся по итогам происходящих событий восстановленными, постсоветское пространство – это не только источник озабоченностей, но и масса возможностей, которыми нельзя будет пренебрегать. Подробности...
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Выведены из строя 90% украинских военных аэродромов
    Британия изучает возможность поставок Украине ПЗРК Starstreak Кремль: Список запрещенного к ввозу и вывозу сырья утвердят в ближайшее время ЕС согласовал санкции против 14 российских бизнесменов и 146 сенаторов Экономист оценил угрозу валютного дефолта в России
    Минобороны сообщило о случайно попавших на Украину российских срочниках Посол США призвал американцев покинуть Россию СМИ: Германия выступила против отключения Сбербанка от SWIFT Путин отменил НДС на золотые слитки для физлиц
    Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран Граждан с вкладами от 1 млн рублей предложено освободить от НДФЛ на доход с процентов Discovery объявила об остановке вещания в России

    Главная тема


    Приднестровье ставит Россию перед трудным выбором

    боевая авиация


    Шольц: Германия не будет предоставлять Киеву боевые самолеты

    «некомфортная правда»


    В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей

    спецоперация на Украине


    Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России

    Видео

    режим террора


    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    попытки договориться


    Когда Украина станет сговорчивее

    паника на рынках


    В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

    санкционная война


    Калининград подготовился к европейской блокаде

    «НАТО – вон!»


    Болгары отомстили начальству за Россию

    пестрая картина


    Тимофей Бордачёв: Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

    защита от фейков


    Геворг Мирзаян: Дезертирства с инфовойны быть не может

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
    Ватник из Киева

    Почему не слышно сторонников России на Украине

    Ватник из Киева
    В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
    		9 марта 2022, 16:25

    Логично было ожидать, что российская операция вдохновит на Украине тех, кто всегда относился к России с симпатией. Но пока в тех городах, которые уже контролирует российская армия, население встречает перемены с большой настороженностью. Почему?

    Прежде всего потому, что уже после Майдана 2013 года симпатизантов России на Украине стало существенно меньше. Это обусловлено рядом факторов, перечислю самые главные.

    Первый – люди не любят лузеров. А Янукович оказался трусом и слабаком, бросив в разгар вполне себе локально-киевского замеса верный ему «Беркут» и миллионы своих сторонников, которые за него проголосовали на выборах. Слабаков во власти не любят, и элита, а за ней и массовка, переметаются к сильным.

    Второй фактор – это «Крымская весна» и образование ДНР и ЛНР. Крым и часть Донбасса оказались вне Украины, а именно там были самые железобетонные сторонники России.

    Третий фактор – русофобская пропаганда, которая успешно работала все эти восемь лет. Люди в своей массе не семи пядей во лбу, это нужно принимать как данность. Если где-то в Белгородской области на 8 лет отключить все федеральные телеканалы РФ и запустить им только телеканалы Украины, можно не сомневаться, что там появятся люди с очень специфическим мировоззрением.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    И четвертый фактор, очень важный – террор против пророссийских активистов на Украине. Людей здесь убивали, похищали, сажали за «пророссийские статьи» и даже за «пророссийскую атрибутику». Быть сторонником России на Украине стало откровенно страшно. Тебя не защитит правосудие и не возмутится гражданское общество. Пророссийский активист хуже уголовника, потому что у него нет даже шанса на справедливый суд.

    И вот теперь начались боевые действия, которые вчерашних «ватников» ввели в ступор. Жизнь на Украине для вчерашнего «ватника» плюс-минус была устаканенной. Были выработаны неформальные правила, о чем можно сказать, а о чем лучше умолчать. Но при этом симпатизант России – это понятие очень широкое – был интегрирован в пищевую цепочку Украины. Он где-то работал, чем-то жил, строил планы и более-менее нейтрально взаимодействовал с политическими оппонентами, которых было большинство.

    Условно говоря, если ты сторонник Москвы, а твой кум ее терпеть не может, на застольной вечеринке это не могло быть проблемой. Просто уходите от политики и переключаетесь на футбол и женщин. А теперь бои в Харькове, Чернигове, Сумах, городах под Киевом, и конца этому пока не видно. И как вот с этим теперь?

    Кум знает, что несколько дней назад ты был сторонником Путина и России. Такое не скрывается. Если ты болеешь за «Спартак», то все, кто с тобой больше трех раз общался, об этом точно знают. И кум твой знает, кто ты и что ты. И соседи. И сотрудники по работе. Все всё друг о друге знают. Только теперь обстрелы, беженцы, у многих нет жилья, непонятно, что с работой и вообще с завтрашним днем. А ты был за Россию. И вот кто теперь ты для них?

    Российские войска уже в Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А что дальше? Будет создано какое-то альтернативное правительство? А Зеленский и его власть – это кто уже для жителей этих регионов? Россия будет его свергать или Россия будет вести с ним переговоры? Местная власть остается местной властью или там создаются какие-то другие структуры?

    Это вопросы, на которые местные сторонники России элементарно не имеют ответов. И это не вопросы какого-то общекультурного характера. Это вопросы физического выживания. В Крыму в 2014-м местным всё четко объяснили – вы идёте в Россию. В Донбассе было больше вопросов, но создали промежуточную институцию – местные республики. А здесь пока полная неопределенность.

    И эта неопределенность уже проявляется на юге страны, кстати, всегда наиболее лояльном к России. Там проходят митинги под украинскими флагами, потому что майданный актив эти восемь лет был непуганый. А «вата» за эти восемь лет забита и боится дернуться, даже когда появились российские солдаты. Потому что никто не знает – они тут на время или есть какие-то другие варианты?

    Собственно, это та причина, почему Россия пока не встречает публично демонстрируемой лояльности населения. Нельзя требовать от людей лояльности, если они не уверены в своем дальнейшем существовании.

    Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Потому что он будет означать даже не травлю, а настоящую резню людей на Украине, которым будет навешен ярлык «пророссийского». Уже убит мэр в Луганской области, убит член первой переговорной группы с Россией, которого обвинили в «вербовке ФСБ». И это в разгар войны, когда еще нет времени «догонять пророссийских». А вот потом начнут. И очень жестко.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •