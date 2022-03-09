Почему не слышно сторонников России на Украине

Логично было ожидать, что российская операция вдохновит на Украине тех, кто всегда относился к России с симпатией. Но пока в тех городах, которые уже контролирует российская армия, население встречает перемены с большой настороженностью. Почему?

Прежде всего потому, что уже после Майдана 2013 года симпатизантов России на Украине стало существенно меньше. Это обусловлено рядом факторов, перечислю самые главные.

Первый – люди не любят лузеров. А Янукович оказался трусом и слабаком, бросив в разгар вполне себе локально-киевского замеса верный ему «Беркут» и миллионы своих сторонников, которые за него проголосовали на выборах. Слабаков во власти не любят, и элита, а за ней и массовка, переметаются к сильным.

Второй фактор – это «Крымская весна» и образование ДНР и ЛНР. Крым и часть Донбасса оказались вне Украины, а именно там были самые железобетонные сторонники России.

Третий фактор – русофобская пропаганда, которая успешно работала все эти восемь лет. Люди в своей массе не семи пядей во лбу, это нужно принимать как данность. Если где-то в Белгородской области на 8 лет отключить все федеральные телеканалы РФ и запустить им только телеканалы Украины, можно не сомневаться, что там появятся люди с очень специфическим мировоззрением.

И четвертый фактор, очень важный – террор против пророссийских активистов на Украине. Людей здесь убивали, похищали, сажали за «пророссийские статьи» и даже за «пророссийскую атрибутику». Быть сторонником России на Украине стало откровенно страшно. Тебя не защитит правосудие и не возмутится гражданское общество. Пророссийский активист хуже уголовника, потому что у него нет даже шанса на справедливый суд.

И вот теперь начались боевые действия, которые вчерашних «ватников» ввели в ступор. Жизнь на Украине для вчерашнего «ватника» плюс-минус была устаканенной. Были выработаны неформальные правила, о чем можно сказать, а о чем лучше умолчать. Но при этом симпатизант России – это понятие очень широкое – был интегрирован в пищевую цепочку Украины. Он где-то работал, чем-то жил, строил планы и более-менее нейтрально взаимодействовал с политическими оппонентами, которых было большинство.

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Условно говоря, если ты сторонник Москвы, а твой кум ее терпеть не может, на застольной вечеринке это не могло быть проблемой. Просто уходите от политики и переключаетесь на футбол и женщин. А теперь бои в Харькове, Чернигове, Сумах, городах под Киевом, и конца этому пока не видно. И как вот с этим теперь?

Кум знает, что несколько дней назад ты был сторонником Путина и России. Такое не скрывается. Если ты болеешь за «Спартак», то все, кто с тобой больше трех раз общался, об этом точно знают. И кум твой знает, кто ты и что ты. И соседи. И сотрудники по работе. Все всё друг о друге знают. Только теперь обстрелы, беженцы, у многих нет жилья, непонятно, что с работой и вообще с завтрашним днем. А ты был за Россию. И вот кто теперь ты для них?

Российские войска уже в Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А что дальше? Будет создано какое-то альтернативное правительство? А Зеленский и его власть – это кто уже для жителей этих регионов? Россия будет его свергать или Россия будет вести с ним переговоры? Местная власть остается местной властью или там создаются какие-то другие структуры?

Это вопросы, на которые местные сторонники России элементарно не имеют ответов. И это не вопросы какого-то общекультурного характера. Это вопросы физического выживания. В Крыму в 2014-м местным всё четко объяснили – вы идёте в Россию. В Донбассе было больше вопросов, но создали промежуточную институцию – местные республики. А здесь пока полная неопределенность.

И эта неопределенность уже проявляется на юге страны, кстати, всегда наиболее лояльном к России. Там проходят митинги под украинскими флагами, потому что майданный актив эти восемь лет был непуганый. А «вата» за эти восемь лет забита и боится дернуться, даже когда появились российские солдаты. Потому что никто не знает – они тут на время или есть какие-то другие варианты?

Собственно, это та причина, почему Россия пока не встречает публично демонстрируемой лояльности населения. Нельзя требовать от людей лояльности, если они не уверены в своем дальнейшем существовании.

Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Потому что он будет означать даже не травлю, а настоящую резню людей на Украине, которым будет навешен ярлык «пророссийского». Уже убит мэр в Луганской области, убит член первой переговорной группы с Россией, которого обвинили в «вербовке ФСБ». И это в разгар войны, когда еще нет времени «догонять пророссийских». А вот потом начнут. И очень жестко.