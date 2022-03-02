Каково быть ватником в осажденном Киеве

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Подробности...
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Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...
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Байден оправдался за провал на Украине

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

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Грузия предала Украину

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Ватник из Киева

    Каково быть ватником в осажденном Киеве

    Ватник из Киева
    В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
    		2 марта 2022, 21:17

    Сложно в разгар событий описывать крушение мира и увидеть, каким он – мир – будет завтра. Расскажу о крушении внутреннего мира.

    Украинское общество до 2014 года было поделено на условно «восточных» и «западников». Это общеизвестная информация и тут мусолить особо нечего. Скажу только, что это было очень обобщенное определение, и «восточный» могло означать что угодно – от «мы с русскими один народ» до личной выгоды и солидаризации с большинством своих горожан.

    События 2014 года вы тоже все знаете. Западники загасили восточников и на Украине появилось устойчивое самоопределение «ватник». Ватники тоже очень разные. Это как меню в богатом ресторане и там куча позиций. Базовое, что объединяло всех ватников, было, пожалуй, следующее:

    - Майдан 14 -го – это не «революция достоинства», а банальный государственный переворот;
    - да русскому языку;
    - на Донбассе идет «гражданка», пусть и при активной поддержке России, но это именно наш внутренний конфликт;
    - ну и традиционные исторические срачи, вроде «Великая Отечественная», а не «Вторая мировая» и «Бандера не герой, а коллаборант».

    Вот это была универсальная начинка ватника. До утра 24 февраля текущего года.

    Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ЕРА/ТАСС

    При этом нужно понимать, что довоенный ватник – фигура во многом маргинализированная. Украинский ватник – это как курд в Турции или серб в оценках Запада по итогам Югославских войн. Всегда во всем виноват, всегда ретроград, всегда писает против ветра.

    Ватником мог позволить себе быть нардеп или журналист, который с темы хоть чуток кормится. Или человек, от позиции которого уже ничего не зависело – мелкий коммерс, пенсионер, тихий обыватель. Но если ты в структуре государства, даже не на высоких должностях, а просто сельский врач или медсестричка в райбольнице – «ватничать» тебе не дадут. Увольнение и расчет. Зарабатываешь деньги в государстве и считаешь, что «русский язык – это нормально» - пошел вон.

    Вот так было, повторюсь, до 24 февраля. Такая себе многослойность. Но потом началась война и полутона исчезли.

    Вся логическая конструкция, в которой ватники были гроссмейстерами в дискуссиях, разрушена. Майдан – это госпереворот, а на Донбассе идет гражданская война – это всё хорошо и структурно выверенно. Но а сейчас как? Ты же все равно гражданин Украины? Да. А на твою страну напало соседнее государство? Да. Так ты с кем тогда и кто ты такой? Ты коллаборационист или ты вообще где?

    Это принципиальный вопрос, потому что это уже не выглядит как гражданская война. Это не 1993 год, когда можно было в России размышлять, за кого ты – за Ельцина или за Верховный Совет. Ты все равно оставался гражданином России со своими идеологическими предпочтениями. Но государство по определению предполагает быть солидарным самому существованию страны обитания. Иначе ты или сепаратист, или коллаборационист, или подонок. Это вопрос самой морали.

    И вот на этом первом и самом главном вопросе конструкция ватников, которая строилась все восемь лет, рухнула. Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь?

    Тех вчерашних ватников после 24 февраля больше нет. Выстраивается новый конструкт, форму которого никто пока не понимает.

    Теперь о том, что дико пугает вчерашних ватников. Парадоксально, но ожесточенные бои на фронтах – это даже передышка. Если не прилетит к тебе снаряд, если есть какой-то минимальный запас прочности в пару тысяч долларов в заначке, то сейчас тебя догонять не будут. Не до тебя и не до таких, как ты.

    Пугает завтра. Какое оно будет? Большинство публичных ватников уже солидаризировалось с ВСУ. «Люблю Украину, а Россия – агрессор». Это страх, который нужно понять. Страх перед чисто физическим насилием, и тут по-прежнему есть люди, которые способны им угрожать. И даже жестче, чем еще недавно. А если власть Зеленского сохранится, будет еще жестче.

    Поэтому ватников пугают переговоры между представителями России и Украины гораздо больше, чем сами боевые действия. В Старой Украине ТЕХ ватников уже не будет. Эмиграция – это лучшее, что будет их ждать. Лучшее. А формат Другой Украины никто не озвучил, и будет ли она вообще, бабка надвое сказала.

    Неопределенность. Страх. Депрессия. Это внутренний мир вчерашнего ватника.


     
     
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