Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Как и в 2014 году – только, вероятно, хуже – мы видим, как люди обмениваются проклятиями в социальных сетях, разрывают общение. И полбеды, если оно и было только виртуальным. Старые друзья расстаются с ненавистью, раскалываются семьи. Что можно делать в этой ситуации?

Есть легенда о перстне Соломона, на котором было написано «и это пройдет». Едва ли мы все умрем на этой неделе; нам еще жить с нашими близкими, дружить, работать, у большинства из нас впереди еще десятилетия. Отношения с близким человеком – это нечто длительное, кризисы – это нечто преходящее.

Есть очень известная молитва: «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Некоторые вещи, которые влияют на нашу жизнь, мы не можем изменить – мы не отдаем приказы войскам и не ведем переговоры. Но многое – и более существенное для нашей жизни – находятся в нашей власти. Это отношения с людьми, которых мы знаем лично – нашими родными, друзьями, сослуживцами.

Какую бы политическую позицию мы ни занимали, война – это всегда человеческая трагедия ужасающих масштабов. Люди испытывают глубокое потрясение, тревогу за будущее, горечь и негодование, даже находясь далеко от зоны боевых действий. Взвинченная, эмоциональная реакция на происходящее понятна – и ожидаема. Новости тащат людей как на эмоциональном аркане – и в зависимости от того, под влиянием каких источников они находятся, в разные стороны.

Современные средства связи делают нас (как это уже было в 2014-2015 годах) свидетелями происходящего почти в реальном времени, и эмоционально это очень тяжело. С другой стороны, Сеть полна как намеренно запускаемых фейков, так и ужасающих слухов, которые возникают и распространяются стихийно. Люди – как мы сами, так и наши близкие – психологически уязвимы. Они могут высказывать вещи, с которыми мы категорически не согласны, и при этом тоном самым взвинченным. Они могут быть совершенно глухи к нашим доводам – особенно если мы сами высказываем их в далеко не дружелюбном тоне.

Важно понять, что это состояние (психологи называют его «реактивным», то есть вызванным реакцией на острый стресс) никоим образом не говорит о том, что человек негодяй, «предатель» или «фашист» и вам остается только проклясть его на веки вечные. У него в голове сложилась другая картина происходящего, это бывает. Не бойтесь проявить терпение и снисходительность – ваши ближние нуждаются в этом и, по правде говоря, в этом нуждаетесь вы сами. В состоянии острой эмоциональной реакции не стоит принимать каких-то важных решений, которые останутся с вами еще очень долго после того, как эта реакция пройдет. Это особенно относится к вашим друзьям и родственникам на Украине. Они находятся под огромным давлением, переживают мучительную тревогу за родных, не знают, что будет завтра. Оказавшись в такой ситуации, мы бы тоже были несколько несдержанны в выражениях. И вероятно, многие из нас были бы совершенно закрыты к доводам другой стороны и не готовы слушать лекции о том, как мы приехали в эту точку истории.

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Можно поблагодарить тех жителей Украины, которые ведут себя в этой ситуации спокойно. Но тех, кто так себя не ведет, порицать не стоит, а стоит пожелать им остаться живыми и здоровыми, да и самим никого не убить. Особенно в хаотичной ситуации, вызванной раздачей оружия кому попало в Киеве. Люди справедливо порицают бессердечное равнодушие, с которым либералы – как и «мировое сообщество» – отнеслись к страданиям жителей Донбасса. Сейчас бедствия войны добрались до киевлян, большинство из которых никак не участвовали в создании этой ситуации, и мы должны с состраданием и пониманием отнестись к их беде.

Мы должны в этой ситуации оберегать отношения с нашими близкими – но мы еще более должны оберегать наше собственное сознание. Как сказано в Писании, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23) Когда инфосфера бурлит страхом и ненавистью, очень легко попасть в поток, который понесет вас по камням.

Одно дело ярость воина, который находится под присягой, осуществляет не свои решения и находится в ситуации, когда он должен убивать или быть убитым, вокруг которого умирают его товарищи, который сам в следующую секунду ожидает мучительных ран, увечья или смерти. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Люди, которые лично сражались, лично терпели беды и опасности войны, часто сдержанны в словах и кровожадности на диване не выказывают. А люди, неукротимо свирепые на диване – едва ли будут храбры на войне. Нельзя допускать в своем сердце ненависти или, что еще хуже, злорадства. Это крайне разрушительно для личности – и уступая этому потоку, вы рискуете сравняться с теми, кто отпускал шуточки про «жареных колорадов».

Как пишет один мой украинский друг: «Война – это эпидемия психической болезни. Очень заразная, заразнее тифа, чумы и ковида. Эта болезнь лечится, но не быстро… Антидот вирусу – любовь, добро, терпимость, помощь, поддержка. Вам хамят, а вы в ответ промолчите. Вас провоцируют на ссору, а вы уклонитесь. Вас обвиняют – помогите человеку, решите его насущные проблемы…. Болезнь будет побеждена. Мир восторжествует. Как скоро – зависит от нас. Помните об этом».