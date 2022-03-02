Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Подробности...
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Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...
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Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ. Подробности...
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Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 11 комментариев

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
    Сергей Худиев

    Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		2 марта 2022, 17:50

    Как и в 2014 году – только, вероятно, хуже – мы видим, как люди обмениваются проклятиями в социальных сетях, разрывают общение. И полбеды, если оно и было только виртуальным. Старые друзья расстаются с ненавистью, раскалываются семьи. Что можно делать в этой ситуации?

    Есть легенда о перстне Соломона, на котором было написано «и это пройдет». Едва ли мы все умрем на этой неделе; нам еще жить с нашими близкими, дружить, работать, у большинства из нас впереди еще десятилетия. Отношения с близким человеком – это нечто длительное, кризисы – это нечто преходящее.

    Есть очень известная молитва: «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Некоторые вещи, которые влияют на нашу жизнь, мы не можем изменить – мы не отдаем приказы войскам и не ведем переговоры. Но многое – и более существенное для нашей жизни – находятся в нашей власти. Это отношения с людьми, которых мы знаем лично – нашими родными, друзьями, сослуживцами.

    Какую бы политическую позицию мы ни занимали, война – это всегда человеческая трагедия ужасающих масштабов. Люди испытывают глубокое потрясение, тревогу за будущее, горечь и негодование, даже находясь далеко от зоны боевых действий. Взвинченная, эмоциональная реакция на происходящее понятна – и ожидаема. Новости тащат людей как на эмоциональном аркане – и в зависимости от того, под влиянием каких источников они находятся, в разные стороны.

    Современные средства связи делают нас (как это уже было в 2014-2015 годах) свидетелями происходящего почти в реальном времени, и эмоционально это очень тяжело. С другой стороны, Сеть полна как намеренно запускаемых фейков, так и ужасающих слухов, которые возникают и распространяются стихийно. Люди – как мы сами, так и наши близкие – психологически уязвимы. Они могут высказывать вещи, с которыми мы категорически не согласны, и при этом тоном самым взвинченным. Они могут быть совершенно глухи к нашим доводам – особенно если мы сами высказываем их в далеко не дружелюбном тоне.

    Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/Global Look Press

    Важно понять, что это состояние (психологи называют его «реактивным», то есть вызванным реакцией на острый стресс) никоим образом не говорит о том, что человек негодяй, «предатель» или «фашист» и вам остается только проклясть его на веки вечные. У него в голове сложилась другая картина происходящего, это бывает. Не бойтесь проявить терпение и снисходительность – ваши ближние нуждаются в этом и, по правде говоря, в этом нуждаетесь вы сами. В состоянии острой эмоциональной реакции не стоит принимать каких-то важных решений, которые останутся с вами еще очень долго после того, как эта реакция пройдет. Это особенно относится к вашим друзьям и родственникам на Украине. Они находятся под огромным давлением, переживают мучительную тревогу за родных, не знают, что будет завтра. Оказавшись в такой ситуации, мы бы тоже были несколько несдержанны в выражениях. И вероятно, многие из нас были бы совершенно закрыты к доводам другой стороны и не готовы слушать лекции о том, как мы приехали в эту точку истории.

    Можно поблагодарить тех жителей Украины, которые ведут себя в этой ситуации спокойно. Но тех, кто так себя не ведет, порицать не стоит, а стоит пожелать им остаться живыми и здоровыми, да и самим никого не убить. Особенно в хаотичной ситуации, вызванной раздачей оружия кому попало в Киеве. Люди справедливо порицают бессердечное равнодушие, с которым либералы – как и «мировое сообщество» – отнеслись к страданиям жителей Донбасса. Сейчас бедствия войны добрались до киевлян, большинство из которых никак не участвовали в создании этой ситуации, и мы должны с состраданием и пониманием отнестись к их беде.

    Мы должны в этой ситуации оберегать отношения с нашими близкими – но мы еще более должны оберегать наше собственное сознание. Как сказано в Писании, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23) Когда инфосфера бурлит страхом и ненавистью, очень легко попасть в поток, который понесет вас по камням.

    Одно дело ярость воина, который находится под присягой, осуществляет не свои решения и находится в ситуации, когда он должен убивать или быть убитым, вокруг которого умирают его товарищи, который сам в следующую секунду ожидает мучительных ран, увечья или смерти. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Люди, которые лично сражались, лично терпели беды и опасности войны, часто сдержанны в словах и кровожадности на диване не выказывают. А люди, неукротимо свирепые на диване – едва ли будут храбры на войне. Нельзя допускать в своем сердце ненависти или, что еще хуже, злорадства. Это крайне разрушительно для личности – и уступая этому потоку, вы рискуете сравняться с теми, кто отпускал шуточки про «жареных колорадов».

    Как пишет один мой украинский друг: «Война – это эпидемия психической болезни. Очень заразная, заразнее тифа, чумы и ковида. Эта болезнь лечится, но не быстро… Антидот вирусу – любовь, добро, терпимость, помощь, поддержка. Вам хамят, а вы в ответ промолчите. Вас провоцируют на ссору, а вы уклонитесь. Вас обвиняют – помогите человеку, решите его насущные проблемы…. Болезнь будет побеждена. Мир восторжествует. Как скоро – зависит от нас. Помните об этом».

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