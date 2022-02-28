В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада

«Сбер», в числе крупных других крупных банков, оказался под ударом Запада Алексей Майшев/РИА Новости
Запад сформулировал предельно жесткий, с его точки зрения, ответ на российскую операцию по денацификации Украины. Крупнейшие банки нашей страны собираются отключить от глобальной финансовой системы SWIFT. Серьезно осложнят и работу российского Центробанка. Скажутся ли новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада? Подробности...
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Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Украина взрывает себя напоказ ради Европы

Уничтожение мостов – только один из примеров самоуничтожения Украины EyePress News/Reuters
Зеленский затягивает мирные переговоры с Москвой – и в это самое время активно уничтожает собственную страну. За последние несколько дней на Украине взорвано больше мостов, чем их построили за последние тридцать лет. И дело вовсе не в попытке остановить «российское вторжение» – дело в прямых финансовых интересах украинских элит. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это? Подробности...

Как украинский кризис повлиял на Лукашенко

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нынешний вариант белорусской многовекторности уже не выглядит как равноудаленность от России, Украины и ЕС. Позиция руководства страны близка к российской как никогда. Подробности...

Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		28 февраля 2022, 09:06

    Как и ожидалось, санкции коллективного Запада обрушились на Российскую Федерацию «стремительным домкратом».

    Застрельщиком санкционной войны против России стали США. В своем выступлении перед журналистами в Белом доме 24 февраля президент Байден признался, что Госдеп целенаправленно готовил эти санкции  в течение нескольких месяцев с целью «максимизировать долгосрочное воздействие на российскую экономику». К антироссийским санкциям США подключили ведущие страны Запада. Байден и его друзья полны решимости «ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иенах, «чтобы лишить Россию возможности финансировать и развивать Российскую армию».

    Байден упомянул также санкции против российских банков, крупных компаний и физических лиц – все, ради того, чтобы ослабить военную мощь России.

    «Барабанный бой» Байдена подхватили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и прочие лидеры западного мира.

    «Санкции, которые европейские союзники обсуждают для введения в отношении России, являются массовыми и направлены на удушение российской экономики». – резюмировал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

    Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Их послушать – можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить, как грозит французский министр.

    Так ли это?

    Есть такие сферы, куда Запад никогда не сунется. Это, в первую очередь, энергетический сектор. На фоне увлечения пресловутым «зеленым переходом» в Европе разразился серьезный энергетический кризис. Без российского газа Старый Свет просто замерзнет. Многие страны Европы даже реанимируют закрытые ранее угольные ТЭС. И тут запасы угля России и союзных нам республик Донбасса окажутся весьма кстати для стран Евросоюза.

    Запад не обойдется без российского алюминия. Крупнейшие мировые горно-металлургические компании – американская Alcoa, австрало-британская Rio Tinto и норвежская Hydro в последние годы из-за ужесточения регулирования выбросов углерода, роста цен на энергоносители и повышенного промышленного спроса не могут обеспечить своими поставками даже Европу, не говоря уж о Китае.

    Есть опасения, что от санкций могут пострадать высокотехнологические отрасли российской экономики. Но ответные санкции России могут напрочь закрыть, к примеру, производство чипов в США. В Госдепе это понимают.

    Reuters так и пишет: «Белый дом предупреждает, что Россия может нанести удар по американской индустрии чипов». По данным агентства, 20 января администрация Байдена провела совещание с представителями американской Ассоциации полупроводниковой промышленности и «призвала производителей микросхем готовиться к перебоям с поставками ключевых материалов для их изготовления из России, искать новых продавцов и диверсифицировать текущие цепочки поставок».

    Американская исследовательская компания Techcet опубликовала отчет, в котором показана зависимость многих производителей чипов от большого числа чистых химических материалов российского и украинского происхождения, включая палладий, гелий, неон, фтор и скандий.
    35% палладия в США поступают из РФ, а более 90% неона — с Украины, куда он доставляется из России для очистки.

    Эти стратегические материалы могут стать недоступными американским производителям и другим компаниям по всему миру из-за  ответных санкций России.

    Белый дом рекомендовал своим производителям микросхем искать другие источники ключевых материалов. Однако альтернативных источников, похоже, недостаточно, большая часть таких ресурсов находится в Китае и там очередь на много лет вперед расписана.

    Кстати, эксперты объяснили Reuters, что в любом случае производство полупроводников не остановится. Просто значительно вырастут цены на исходные материалы для чипов. То есть американцы или остановят производство чипов или будут платить за российские ресурсы намного дороже.

    Антироссийские санкции нанесут удар и по германской экономике. Это 25 февраля признала представитель Министерства экономики ФРГ Беате Барон.

    В Европе вообще не в восторге от перспективы экономической войны с Россией. Это признал и Джо Байден. Отвечая на вопрос журналистов, отчего Госдеп не намерен отключить Россию от системы SWIFT, он нехотя признал, что «это не та позиция, которую хочет занять Европа».

        

    Если все же США продавят европейцев на отключение российского банковского сектора от системы SWIFT, то финансовый рынок России не рухнет, а будет создана новую модель расчётов и платежей, скорее всего, через китайские банки. Конечно, это будет менее удобно, чем сейчас, да и дороже, но на войне, как на войне.

    Кстати, к санкциям готовятся и в России. 12 февраля Минцифры и Минпромторг обсудили с российскими производителями процессоров и электроники риски введения технологических санкций против отечественной полупроводниковой отрасли. Планируется запустить нацпроект в сфере электроники для поддержки отрасли.

    Как известно, самые продвинутые чипы производит тайваньская компания TSMC. Но к антироссийским санкциям она не присоединится. Дело в том, что на ближайших парламентских выборах в Тайване, скорее всего, победит партия Гоминьдан, которая поддерживает концепцию единого Китая, и настроена на сотрудничество как с КНР, так и с Россией.

    Вывод такой. В войне санкций, как и в любой войне, невозможно победить, отсиживаясь в обороне. Нам предстоит понять и принять эту военную максиму. 

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