Какую модель мира способен предложить Китай Зеленский распродает Украину за бесценок Владимир Прохватилов

старший научный сотрудник Академии военных наук Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом заявила во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. «У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», – подчеркнула Уолландер. Конгрессмен – республиканец Майк Гарсия подчеркнул, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно. Этот процесс уже пошел. В Конгрессе США озвучили свершившийся факт. И это при том, что денег у киевского режима нет совсем. Но есть Украина, которую уже выставили на продажу, – for sale, как говорят не у нас. 28 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский продал свою страну крупнейшему в мире американскому инвестиционному фонду BlackRock, о чем и сообщил в ходе совместной видеоконференции с главой фонда Ларри Финком. Понятное дело, что вслух было сказано «о достижении договоренностей по координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны для достижения единства позиций и привлечения инвестиций в ключевые секторы экономики». Контуры этой сделки были очерчены 10 ноября 2022 года, когда в Вашингтоне был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Украины и BlackRock Financial Markets Advisory. В меморандуме говорилось, что BlackRock FMA будет консультировать правительство Украины, в частности Минэкономики, об инвестиционной дорожной карте реконструкции экономики Украины. «Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», – написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Поэтому, считает он, в ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». BlackRock везде и всегда ведет себя как беззастенчивый хищник, которого интересует прибыль и абсолютно не интересует мораль. Так, команда Ларри Финка скупает целые жилые кварталы в американских городах, как говорится в недавней публикации Wall Street Journal, взвинчивает цены на недвижимость и ее аренду, превращая американцев из домовладельцев, что всегда было заветной американской мечтой, в простых арендаторов или выбрасывая их на улицу. Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин в статье «BlackRock собирается купить Украину» пишет, что Ларри Финк будет себя вести на Украине точно таким же, если не худшим, образом. Колумнист The American Thinker Оливия Мюррей, комментируя высокопарные речи Зеленского («Мы уже интегрируем Украину в Евросоюз. Мы уже стали частью единого рынка ЕС. Мы станем частью институтов ЕС. Мы уже присоединились к Единой энергетической системе ЕС. Мы станем теми, чей потенциал в «зеленой» энергетике заменит Европе грязное российское ископаемое топливо»), пишет: «Позвольте мне сказать прямо: Зеленский, по очевидному совету Финка, «на безвозмездной основе» создал схему «покровительства», по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену. И затем эти деньги пойдут в горшок «реконструкции», после чего они, вероятно, исчезнут». Нельзя не согласиться с Оливией Мюррей, которая считает Зеленского «одним из худших предателей». Но она ошибается насчет того, что украинские активы будут продаваться западным инвесторам по самой высокой цене. Уже сейчас более чем половиной пахотных земель Украины владеют глобальные агрокомпании: американские аграрные гиганты Cargill, Dupont и немецко-австрийская, а в сущности (по доле капиталовложений) американская Monsanto на данный момент владеют 17 млн гектаров пахотной земли Украины, а это 52,31% от всех сельскохозяйственных территорий страны. Акционерный капитал этой аграрной тройки контролирует BlackRock и его собратья – американские инвестфонды Vanguard и Blackstone. Владельцами крупнейших украинских агрохолдингов являются американцы (NCH Capital), французы (AgroGеneration) и саудиты (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company – SALIC), при этом отследить точную долю иностранного капитала в остальных крупнейших украинских агрохолдингах невозможно из-за преобладания серых схем в украинском агропроме и отсутствия нормального земельного кадастра. На эту тему С 1 июля 2021 года по 2 января 2023 года на Украине официально продано 322,2 тыс. га сельхозземель, средняя цена за гектар на конец 2022 года составила 52 462 гривны, то есть чуть больше двух тысяч долларов. Цена украинской земли серьезно занижена – в Польше один гектар гораздо худшего качества, чем украинские черноземы, стоит в среднем 10 тыс. долл. Теневая распродажа сельхозугодий по еще более бросовым ценам шла на Украине уже много лет. По польским расценкам продажа половины сельхозземель Украины принесла бы в казну свыше двухсот миллиардов долларов. Но аграрные монстры Запада, которых контролируют хищники Ларри Финка, настоящую цену не давали и не дают никому. Но даже тех жалких гривен, выплаченных за проданную иностранцам землю, которые могли бы поддержать захиревший украинский бюджет, никто не видел и не увидит. Что вы хотите – серые схемы. BlackRock и иже с ним скупают украинскую пашню за бесценок. Столь же прибыльным окажется их гешефт от «привлечения инвестиций в ключевые отрасли украинской экономики». Скупят по дешевке природные ресурсы, промышленность, энергетику, коммунальную и транспортную инфраструктуру. А затем эти деньги «пойдут в горшок «реконструкции», после чего они, вероятно, исчезнут», как предсказала Оливия Мюррей. Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника. Превратит ли это Украину в де-факто 51-й штат США? Никоим образом. Американцы привыкли зарабатывать деньги на войне и обмане. США на протяжении всей своей истории разжигали военные конфликты и зарабатывали на них, продавая оружие воюющим странам. И беспощадно грабили те страны, которые обращались к ним за помощью. Несчастная Украина исключением не станет. Ее распродадут за гроши, а затем еще и поделят на части, если к тому времени будет что делить.