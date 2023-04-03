Зеленский распродает Украину за бесценок

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4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 07:27  |  vz.ru
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Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

Идейность Татарского взбесила офис Зеленского и украинских военных t.me/vladlentatarsky
Национальный антитеррористический комитет утверждает, что убийство Владлена Татарского в петербургском кафе организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального. Кем был Владлен Татарский и почему на Украине его расценивали как угрозу? Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зеленский распродает Украину за бесценок

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Владимир Прохватилов

    Зеленский распродает Украину за бесценок

    Владимир Прохватилов
    старший научный сотрудник Академии военных наук
    3 апреля 2023, 16:55

    Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом заявила во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

    «У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», – подчеркнула Уолландер.

    Конгрессмен – республиканец Майк Гарсия подчеркнул, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно.

    Этот процесс уже пошел. В Конгрессе США озвучили свершившийся факт. И это при том, что денег у киевского режима нет совсем. Но есть Украина, которую уже выставили на продажу, – for sale, как говорят не у нас.

    28 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский продал свою страну крупнейшему в мире американскому инвестиционному фонду BlackRock, о чем и сообщил в ходе совместной видеоконференции с главой фонда Ларри Финком.

    Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Понятное дело, что вслух было сказано «о достижении договоренностей по координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны для достижения единства позиций и привлечения инвестиций в ключевые секторы экономики».

    Контуры этой сделки были очерчены 10 ноября 2022 года, когда в Вашингтоне был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Украины и BlackRock Financial Markets Advisory. В меморандуме говорилось, что BlackRock FMA будет консультировать правительство Украины, в частности Минэкономики, об инвестиционной дорожной карте реконструкции экономики Украины.

    «Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», – написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Поэтому, считает он, в ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев».

    BlackRock везде и всегда ведет себя как беззастенчивый хищник, которого интересует прибыль и абсолютно не интересует мораль. Так, команда Ларри Финка скупает целые жилые кварталы в американских городах, как говорится в недавней публикации Wall Street Journal, взвинчивает цены на недвижимость и ее аренду, превращая американцев из домовладельцев, что всегда было заветной американской мечтой, в простых арендаторов или выбрасывая их на улицу.

    Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин в статье «BlackRock собирается купить Украину» пишет, что Ларри Финк будет себя вести на Украине точно таким же, если не худшим, образом.

    Колумнист The American Thinker Оливия Мюррей, комментируя высокопарные речи Зеленского («Мы уже интегрируем Украину в Евросоюз. Мы уже стали частью единого рынка ЕС. Мы станем частью институтов ЕС. Мы уже присоединились к Единой энергетической системе ЕС. Мы станем теми, чей потенциал в «зеленой» энергетике заменит Европе грязное российское ископаемое топливо»), пишет: «Позвольте мне сказать прямо: Зеленский, по очевидному совету Финка, «на безвозмездной основе» создал схему «покровительства», по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену. И затем эти деньги пойдут в горшок «реконструкции», после чего они, вероятно, исчезнут».

    Нельзя не согласиться с Оливией Мюррей, которая считает Зеленского «одним из худших предателей». Но она ошибается насчет того, что украинские активы будут продаваться западным инвесторам по самой высокой цене.

    Уже сейчас более чем половиной пахотных земель Украины владеют глобальные агрокомпании: американские аграрные гиганты Cargill, Dupont и немецко-австрийская, а в сущности (по доле капиталовложений) американская Monsanto на данный момент владеют 17 млн гектаров пахотной земли Украины, а это 52,31% от всех сельскохозяйственных территорий страны. Акционерный капитал этой аграрной тройки контролирует BlackRock и его собратья – американские инвестфонды Vanguard и Blackstone.

    Владельцами крупнейших украинских агрохолдингов являются американцы (NCH Capital), французы (AgroGеneration) и саудиты (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company – SALIC), при этом отследить точную долю иностранного капитала в остальных крупнейших украинских агрохолдингах невозможно из-за преобладания серых схем в украинском агропроме и отсутствия нормального земельного кадастра.

    С 1 июля 2021 года по 2 января 2023 года на Украине официально продано 322,2 тыс. га сельхозземель, средняя цена за гектар на конец 2022 года составила 52 462 гривны, то есть чуть больше двух тысяч долларов. Цена украинской земли серьезно занижена – в Польше один гектар гораздо худшего качества, чем украинские черноземы, стоит в среднем 10 тыс. долл. Теневая распродажа сельхозугодий по еще более бросовым ценам шла на Украине уже много лет.

    По польским расценкам продажа половины сельхозземель Украины принесла бы в казну свыше двухсот миллиардов долларов. Но аграрные монстры Запада, которых контролируют хищники Ларри Финка, настоящую цену не давали и не дают никому. Но даже тех жалких гривен, выплаченных за проданную иностранцам землю, которые могли бы поддержать захиревший украинский бюджет, никто не видел и не увидит. Что вы хотите – серые схемы.

    BlackRock и иже с ним скупают украинскую пашню за бесценок. Столь же прибыльным окажется их гешефт от «привлечения инвестиций в ключевые отрасли украинской экономики». Скупят по дешевке природные ресурсы, промышленность, энергетику, коммунальную и транспортную инфраструктуру. А затем эти деньги «пойдут в горшок «реконструкции», после чего они, вероятно, исчезнут», как предсказала Оливия Мюррей.

    Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника.

    Превратит ли это Украину в де-факто 51-й штат США?

    Никоим образом.

    Американцы привыкли зарабатывать деньги на войне и обмане. США на протяжении всей своей истории разжигали военные конфликты и зарабатывали на них, продавая оружие воюющим странам. И беспощадно грабили те страны, которые обращались к ним за помощью.

    Несчастная Украина исключением не станет. Ее распродадут за гроши, а затем еще и поделят на части, если к тому времени будет что делить.

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