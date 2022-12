Америку накрыло цунами увольнений

В начале октября, как сообщил MarketWatch со ссылкой на обзор консалтинговой компании KPM, более половины топ-менеджеров американских компаний начали строить планы сокращения персонала в течение следующих шести месяцев. Почти 100% опрошенных признались, что ждут начала рецессии в ближайшие 12 месяцев.

Но жестокая кризисная реальность подняла волну сокращений корпоративного персонала уже в октябре, а в ноябре грянул настоящий девятый вал увольнений. «Число увольнений в ноябре было на 127% выше, чем в октябре. Это не просто тенденция, это лавина. А по сравнению с тем же месяцем 2021 года число увольнений в ноябре выросло на 417%. Пожалуйста, найдите минутку и дайте этой цифре впитаться. Увеличение на 417% – это колоссальный сдвиг. По сути, эти цифры говорят нам о том, что гигантское цунами увольнений в США началось сейчас, и я верю, что в 2023 году и далее ситуация станет еще хуже», – пишет известный американский экономист Майк Снайдер в своем блоге.

В авангарде увольнений – американский IT-сектор. За 11 месяцев этого года работу здесь потеряло более 88 тысяч человек. Это число приводит Crunchbase News. По данным The Economic Times, число уволенных в IT-секторе уже превысило 120 тысяч.

Сокращения затронули компании разного калибра – от техногигантов до стартапов. «Это еще только начало масштабных увольнений, которые грозят Америке массовой безработицей», – отмечает Economic Times.

Во Франции правительство призвало сограждан к «энергетическому отрезвлению», имея в виду, что глобальное повышение цен на энергоносители не сулит ничего хорошего и прежней красивой жизни больше не будет. Администрация Байдена пока не решилась на такую откровенность. Однако ничто так не отрезвляет, как цифры и факты.

Гигант электронной коммерции Amazon намерен в ближайшее время уволить 10 тысяч сотрудников. Крупнейшая фирма по доставке еды DoorDash Inc. заявила об одномоментном сокращении 1250 рабочих мест. Сеть кабельного телевидения AMC Networks Inc заявила, что сократит около 20% своей рабочей силы в США. Криптовалютная биржа Kraken, сославшись на жесткие рыночные условия, сокращает 30% персонала. Корпорация Intel заявила, что в 2023 году сократит расходы на 3 млрд долларов, но не уточнила, скольких сотрудников это затронет. Microsoft только лишь в октябре уволил тысячу сотрудников. Фармацевтический гигант «Джонсон и Джонсон» объявил, что еще не определился с числом тех, кто будет уволен, но увольнения неизбежны. Кинокомпания Warner Bros. Pictures планирует сократить 10% рабочих мест в сфере распространения и маркетинга. Производитель веганского мяса Beyond Meat Inc заявил, что планирует путем увольнений сэкономить около 39 млн. Занимающаяся цифровыми платежами компания Strip Inc сокращает персонал на 14%. Платформа по продаже недвижимости Opendoor Technologies Inc уволила 830 сотрудников и намерена уволить еще 550.

На эту тему

Экономический спад затронул и крупнейшие банки Уолл-стрит. Так, Citigroup Inc. ликвидировал десятки рабочих мест в своем кредитно-банковском подразделении. Крупнейший банк Уолл-стрит Morgan Stanley приступает в ближайшее время к масштабным увольнениям, «поскольку бизнес по заключению сделок терпит убытки из-за роста инфляции и экономического спада». На фоне набирающего обороты ипотечного кризиса банковский холдинг Wells Fargo ежемесячно сокращает сотни специалистов по ипотечным кредитам, так как повышение ФРС процентных ставок привело к прекращению бума ипотечного кредитования.

Кризис ударил и по базовым отраслям экономики США. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, The Phillips 66 Company, в октябре сократил численность персонала более чем на 1100 человек, стремясь достичь поставленной цели по снижению затрат на 2022 год в размере 500 млн долл. Производитель сланцевого газа Chesapeake Energy Corp и рабочую силу сокращает, и собирается избавиться от части своих активов в стране. Крупнейший в стране грузоперевозчик FedEx на днях начал увольнять водителей, причем число тех, кто потеряет работу, не разглашается.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы FedEx избавлялась от работников перед праздниками? Я тоже нет. Это безумие. Если мы видим столько увольнений сейчас, как все будет выглядеть после окончания праздников?» – пишет Майк Снайдер. Это лишь малая часть гигантского списка американских компаний и корпораций, увольняющих своих сотрудников, чтобы выжить в условиях нарастающего системного кризиса экономики. Многие независимые экономисты предупреждает, что если ФРС и дальше будет агрессивно повышать процентные ставки, то экономика США рухнет. Но администрация Байдена и подконтрольная ей ФРС рисуют оптимистические сценарии, согласно которым безработица к концу 2023 года вырастет лишь до 4,4%, и что не более одного миллиона американцев потеряет работу.

Но уже сейчас 41% процент владельцев малого бизнеса в США не смогли оплатить арендную плату за ноябрь. Невозможность вовремя оплатить кредиты ударит по банковской сфере, лидеры которой в предвидении этого уже начали сокращать свой персонал. Такой же эффект домино можно проследить буквально по всем отраслям американской экономики. За одним исключением. Монстры американского ВПК чувствуют себя превосходно. Правительство вливает в них десятки миллиардов долларов и ограждает (или пытается оградить) от растущей инфляции, вздымая вверх процентные ставки, убивая при этом всех тех, кто не сидит на бюджетной подкормке.

«Джо Байден и ФРС полностью разрушили экономику США», – указывает Десмонд Лахман, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший главный специалист по экономической стратегии Citigroup. «Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Федеральная резервная система усиливает неэффективное управление бюджетной политикой за счет ненадлежащей денежно-кредитной политики. Такое неэффективное управление бюджетом и политикой ФРС уже принесло нам многолетнюю инфляцию и пузыри на рынках жилья, акций и кредитов. Теперь это грозит резкой экономической посадкой и обвалом цен на активы», – отмечает американский аналитик.

Со времен Второй мировой войны США пережили 13 экономических спадов – от послевоенных рецессий до энергетического кризиса, «пузырей» доткомов и на рынке жилья. Средняя продолжительность рецессий в США за последние 75 лет составляет немного более 10 месяцев. То есть весь 2023 год станет годом экономического спада.

Цунами масштабных увольнений, похоже, становится предвестником массовой безработицы в США, что станет прямой и явной угрозой политической системе страны, которая и без того превратилась в поле боя враждующих политиканов. Толпы бунтующих безработных американцев вполне могут заставить потерявших берега политических боссов вплотную заняться своими внутренними делами вместо того, чтобы влезать куда не просят, по другую сторону океана.