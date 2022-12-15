Америку накрыло цунами увольнений

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15 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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«Америка сделала СВО неизбежной»

Надежда на мирное урегулирование кризиса после встречи Путина и Байдена в 2021 году не оправдалась Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS
Ровно год назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. На словах Запад соглашался пойти на уступки России в незначительных вопросах, однако ключевые предложения Москвы были отвергнуты. О каких конкретно предложениях шла речь и как подобный шаг США и НАТО повлиял на решение России начать спецоперацию на Украине?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Америку накрыло цунами увольнений

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Масштабные увольнения персонала, происходящие практически во всех сферах экономики, похоже, становятся предвестником массовой безработицы в США, что станет прямой и явной угрозой политической системе страны. Подробности...

Уехавших из России артистов забудут

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исход из страны – без перспектив возвращения – значительной части влиятельных фигур нашей творческой тусовки дает надежду, что в конце концов ситуация и атмосфера в творческих отраслях станет более здоровой – и идеологически, и профессионально. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

«Артемовская мясорубка» ВСУ

Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    Владимир Прохватилов

    Америку накрыло цунами увольнений

    Владимир Прохватилов
    старший научный сотрудник Академии военных наук
    		15 декабря 2022, 09:06

    В начале октября, как сообщил MarketWatch со ссылкой на обзор консалтинговой компании KPM, более половины топ-менеджеров американских компаний начали строить планы сокращения персонала в течение следующих шести месяцев. Почти 100% опрошенных признались, что ждут начала рецессии в ближайшие 12 месяцев.

    Но жестокая кризисная реальность подняла волну сокращений корпоративного персонала уже в октябре, а в ноябре грянул настоящий девятый вал увольнений. «Число увольнений в ноябре было на 127% выше, чем в октябре. Это не просто тенденция, это лавина. А по сравнению с тем же месяцем 2021 года число увольнений в ноябре выросло на 417%. Пожалуйста, найдите минутку и дайте этой цифре впитаться. Увеличение на 417% – это колоссальный сдвиг. По сути, эти цифры говорят нам о том, что гигантское цунами увольнений в США началось сейчас, и я верю, что в 2023 году и далее ситуация станет еще хуже», – пишет известный американский экономист Майк Снайдер в своем блоге.

    В авангарде увольнений – американский IT-сектор. За 11 месяцев этого года работу здесь потеряло более 88 тысяч человек. Это число приводит Crunchbase News. По данным The Economic Times, число уволенных в IT-секторе уже превысило 120 тысяч.

    Сокращения затронули компании разного калибра – от техногигантов до стартапов. «Это еще только начало масштабных увольнений, которые грозят Америке массовой безработицей», – отмечает Economic Times.

    Во Франции правительство призвало сограждан к «энергетическому отрезвлению», имея в виду, что глобальное повышение цен на энергоносители не сулит ничего хорошего и прежней красивой жизни больше не будет. Администрация Байдена пока не решилась на такую откровенность. Однако ничто так не отрезвляет, как цифры и факты.

    Фото: PETER KLAUNZER/EPA/ТАСС

    Гигант электронной коммерции Amazon намерен в ближайшее время уволить 10 тысяч сотрудников. Крупнейшая фирма по доставке еды DoorDash Inc. заявила об одномоментном сокращении 1250 рабочих мест. Сеть кабельного телевидения AMC Networks Inc заявила, что сократит около 20% своей рабочей силы в США. Криптовалютная биржа Kraken, сославшись на жесткие рыночные условия, сокращает 30% персонала. Корпорация Intel заявила, что в 2023 году сократит расходы на 3 млрд долларов, но не уточнила, скольких сотрудников это затронет. Microsoft только лишь в октябре уволил тысячу сотрудников. Фармацевтический гигант «Джонсон и Джонсон» объявил, что еще не определился с числом тех, кто будет уволен, но увольнения неизбежны. Кинокомпания Warner Bros. Pictures планирует сократить 10% рабочих мест в сфере распространения и маркетинга. Производитель веганского мяса Beyond Meat Inc заявил, что планирует путем увольнений сэкономить около 39 млн. Занимающаяся цифровыми платежами компания Strip Inc сокращает персонал на 14%. Платформа по продаже недвижимости Opendoor Technologies Inc уволила 830 сотрудников и намерена уволить еще 550.

    Экономический спад затронул и крупнейшие банки Уолл-стрит. Так, Citigroup Inc. ликвидировал десятки рабочих мест в своем кредитно-банковском подразделении. Крупнейший банк Уолл-стрит Morgan Stanley приступает в ближайшее время к масштабным увольнениям, «поскольку бизнес по заключению сделок терпит убытки из-за роста инфляции и экономического спада». На фоне набирающего обороты ипотечного кризиса банковский холдинг Wells Fargo ежемесячно сокращает сотни специалистов по ипотечным кредитам, так как повышение ФРС процентных ставок привело к прекращению бума ипотечного кредитования.

    Кризис ударил и по базовым отраслям экономики США. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, The Phillips 66 Company, в октябре сократил численность персонала более чем на 1100 человек, стремясь достичь поставленной цели по снижению затрат на 2022 год в размере 500 млн долл. Производитель сланцевого газа Chesapeake Energy Corp и рабочую силу сокращает, и собирается избавиться от части своих активов в стране. Крупнейший в стране грузоперевозчик FedEx на днях начал увольнять водителей, причем число тех, кто потеряет работу, не разглашается.

    «Вы когда-нибудь слышали, чтобы FedEx избавлялась от работников перед праздниками? Я тоже нет. Это безумие. Если мы видим столько увольнений сейчас, как все будет выглядеть после окончания праздников?» – пишет Майк Снайдер. Это лишь малая часть гигантского списка американских компаний и корпораций, увольняющих своих сотрудников, чтобы выжить в условиях нарастающего системного кризиса экономики. Многие независимые экономисты предупреждает, что если ФРС и дальше будет агрессивно повышать процентные ставки, то экономика США рухнет. Но администрация Байдена и подконтрольная ей ФРС рисуют оптимистические сценарии, согласно которым безработица к концу 2023 года вырастет лишь до 4,4%, и что не более одного миллиона американцев потеряет работу.

    Но уже сейчас 41% процент владельцев малого бизнеса в США не смогли оплатить арендную плату за ноябрь. Невозможность вовремя оплатить кредиты ударит по банковской сфере, лидеры которой в предвидении этого уже начали сокращать свой персонал. Такой же эффект домино можно проследить буквально по всем отраслям американской экономики. За одним исключением. Монстры американского ВПК чувствуют себя превосходно. Правительство вливает в них десятки миллиардов долларов и ограждает (или пытается оградить) от растущей инфляции, вздымая вверх процентные ставки, убивая при этом всех тех, кто не сидит на бюджетной подкормке.

    «Джо Байден и ФРС полностью разрушили экономику США», – указывает Десмонд Лахман, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший главный специалист по экономической стратегии Citigroup. «Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Федеральная резервная система усиливает неэффективное управление бюджетной политикой за счет ненадлежащей денежно-кредитной политики. Такое неэффективное управление бюджетом и политикой ФРС уже принесло нам многолетнюю инфляцию и пузыри на рынках жилья, акций и кредитов. Теперь это грозит резкой экономической посадкой и обвалом цен на активы», – отмечает американский аналитик.

    Со времен Второй мировой войны США пережили 13 экономических спадов – от послевоенных рецессий до энергетического кризиса, «пузырей» доткомов и на рынке жилья. Средняя продолжительность рецессий в США за последние 75 лет составляет немного более 10 месяцев. То есть весь 2023 год станет годом экономического спада.

    Цунами масштабных увольнений, похоже, становится предвестником массовой безработицы в США, что станет прямой и явной угрозой политической системе страны, которая и без того превратилась в поле боя враждующих политиканов. Толпы бунтующих безработных американцев вполне могут заставить потерявших берега политических боссов вплотную заняться своими внутренними делами вместо того, чтобы влезать куда не просят, по другую сторону океана.

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