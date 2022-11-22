Американист рассказал об угрозе забастовки железнодорожников в США

Американист Дудаков: Из-за рекордной инфляции в США проснулись профсоюзы

В США рекордная инфляция. Железнодорожники хотят добиться повышения зарплат на семь-девять процентов. На такие изменения Белый дом не пойдет, однако Джо Байден настроен на достижение компромисса с профсоюзами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США.

«Начало полноценной забастовки возможно. Многие профсоюзы в Америке сейчас наблюдают за тем, как в Европе, особенно в Британии, их коллеги бастуют и иногда довольно успешно навязывают свою волю руководству компаний», – считает эксперт.

«В Штатах профсоюзы находятся не в лучшей форме: еще 40–50 лет назад они были куда более грозной силой. Дело в экономических изменениях: общество стало цифровым, что по естественным причинам снизило процент населения, состоящего в профсоюзах, до 10%. Раньше эта цифра была в районе 40%», – акцентирует собеседник.

«Тогда большая численность позволяла устраивать забастовки достаточно часто и масштабно. В нынешней ситуации профсоюзы вынуждены «проснуться» впервые за долгое время. Начинается процесс борьбы за свои права. Связано это с рекордной инфляцией в Америке. Профсоюзы требуют повышения зарплат до уровня роста цен как от государства, так и от частного бизнеса. Отмечу, что речь идет не о двух-трех процентах. Скорее о семи-девяти», – подчеркивает Дудаков.

«Профсоюзам дает силу и тот факт, что в стране достигнут рекордный уровень безработицы – 3,5%. В связи с этим рабочих рук попросту не хватает. В такой ситуации приходится идти на уступки тем, кто работает», – отмечает эксперт.

«Интересен и железнодорожный рынок США: основной игрок здесь – компания Amtrack. Формально она частная, но контрольный пакет акций принадлежит государству. Фактически железнодорожники работают с государством, а значит и договор они заключают практически с участием Белого дома. Есть, конечно, и частные компании, но все-таки основная – это Amtrack», – подчеркивает эксперт.

«Движение железных дорог в Америке не так развито, как в России. Однако в условиях проблем с логистикой даже временная приостановка деятельности железнодорожников способна серьезно усугубить экономическую ситуацию в стране. Последуют и рост цен, и всевозможные локальные дефициты товаров», – рассуждает Дудаков.

«Стоит отметить, что сейчас у власти находятся демократы. В прошлом – это партия профсоюзов. Понятное дело, что рабочие организации заметно ослабли за последнее время. Опыт взаимодействия с ними растерялся. Тем не менее Джо Байден – демократ старой школы. Ему крайне близка повестка профсоюзов, потому что долгое время он занимался этими вопросами», – отмечает эксперт.

«Президент заинтересован в том, чтобы договориться с рабочими. Скорее всего, Байден будет пытаться избежать забастовок. В итоге речь будет идти о том, насколько процентов вырастут зарплаты. Работники требуют повышения до уровня инфляции, то есть на семь-девять процентов. Белый дом на такое не пойдет. Встретятся где-то посередине», – подчеркивает собеседник.

«Думаю, что им удастся договориться о приемлемом для обеих сторон решении. Администрация Байдена настроена на то, чтобы пойти на компромисс. Однако ситуация многих застала врасплох. Профсоюзы давно не устраивали ничего подобного, а рычагов влияния в их руках за последнее время существенно прибавилось», – резюмирует эксперт.

Напомним, что американские СМИ сообщали о возможной забастовке железнодорожников 4 декабря, которая может состояться, если хотя бы один из 12 профсоюзов не договорится с крупнейшими корпорациями отрасли об улучшении условий труда. В понедельник один из крупнейших профсоюзов SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями.

Глава американского государства Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой, власти США готовят планы на случай, если она начнется, заявил представитель Белого дома.

Недовольство работников железнодорожной отрасли Штатов вызвано тем, что в Америке цены на потребительские товары растут намного быстрее зарплат. В стране сохраняется высокий уровень инфляции.

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