Американцы решили сократить расходы на подарки к Рождеству из-за растущих цен на потребительские товары

Жители США собираются сократить расходы на подарки к предстоящим праздникам, благотворительные взносы и праздничные мероприятия из-за инфляции и подорожания товаров, сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно информации The Wall Street Journal, цены на потребительские товары выросли намного быстрее зарплаты, также в стране сохраняется высокий уровень инфляции. В связи с этим, пишет газета, американцы сократили планы расходов на подарки, благотворительные взносы и праздничные мероприятия, передает РИА «Новости».

По данным газеты, убытки понесут компании, которые получают наибольшую долю продаж и пожертвований в ноябре и декабре. Согласно опросу консалтинговой фирмы Deloitte среди 5 тыс. респондентов, граждане США запланировали покупать девять подарков по сравнению с 16 в прошлом году, семья решила потратить в целом 1455 долларов по сравнению с 1463 в прошлом году.

Как отмечает издание, платформа Kiva провела опрос среди 2 тыс. американцев, и многие из них планируют потратить меньше средств на благотворительность, чем вложили в прошлом году. Как считают 44% опрошенных, на благотворительность не хватает средств, при этом 42% считают, что пожертвования – это для «привилегированных».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются не замечать очевидного факта, что вводимые против России санкции все сильнее бьют по самим США, разгоняют и без того рекордную инфляцию.