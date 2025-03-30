Tекст: Ольга Иванова

Дубинский, находящийся под следствием за госизмену, сообщает, что США намерены вернуть средства, предоставленные в рамках помощи Украине, через фонд восстановления. По мнению Дубинского, с 2022 года Вашингтон предоставил Киеву 184–187 млрд долларов, из которых большая часть не зафиксирована как долг, передает РИА «Новости».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского, говорится, что фонд восстановления будет работать с отрицательным балансом, и для его погашения предлагается ввести стимулирующий процент в размере 4%. Это позволит ускорить выплату обязательств Украины.

Дубинский также пишет, что только 7.8 млрд долларов из последнего пакета помощи на сумму 60 млрд долларов были официально зафиксированы как кредит. Для легализации остальных сумм требуется решение Верховной рады, которое еще не принималось.

В сообщении депутата подчеркивается, что США, используя офшорную зону в штате Делавэр, создают общий фонд для инвестиций в Украину. По условиям соглашения, Украина будет обязана довести баланс фонда, на сегодняшний день составляющий минус 184 млрд долларов, до нуля, выплачивая 4% от прибыли в качестве обязательного взноса.

Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.