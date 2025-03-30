Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

Tекст: Вера Басилая

Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.