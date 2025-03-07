Умерла актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф

Актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф умерла в 62 года

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники среди правоохранительных органов, Памела Бах-Хассельхофф, актриса из популярного сериала «Спасатели Малибу», скончалась в возрасте 62 лет. Ее тело было обнаружено в Лос-Анджелесе.

Правоохранители полагают, что женщина совершила самоубийство, отмечает ТАСС.

Памела Бах-Хассельхофф была известна по множеству проектов, в том числе по сериалам «Касл-Рок», «Вайпер», «Последний рейд» и «Сирены». За свою карьеру актриса получила немецкую премию Bravo Otto, что свидетельствует о ее признании не только в США, но и на международном уровне.

По информации IMDb, Бах-Хассельхофф также активно снималась в различных телепроектах и пользовалась популярностью среди зрителей.

У актрисы остались две дочери от брака с известным актером Дэвидом Хассельхоффом и внучка.

На прошлой неделе скончалась 39-летняя голливудская актриса Мишель Трахтенберг, известная по роли в сериале «Сплетница».