Умерла звезда сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

Умерла голливудская актриса, звезда сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

Tекст: Вера Басилая

В среду стало известно о смерти 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг, известной по роли Джорджины Спаркс в сериале «Сплетница». Ее тело обнаружила утром мать актрисы. Правоохранительные органы не нашли признаков насильственной смерти, однако официальная причина пока не разглашается, пишет «СтарХит».

Недавно Трахтенберг перенесла пересадку печени, о чем не распространялась публично. В последнее время поклонники замечали, что актриса выглядела изможденной, что вызывало слухи о пластической хирургии или увлечении запрещенными веществами. Трахтенберг резко реагировала на подобные комментарии, заверяя, что чувствует себя хорошо.

Актриса возмущалась комментариями о своей внешности, отмечая, что ей уже не 14 лет.

«Мне 39, и я чувствую себя офигенно», – писала она в день своего последнего дня рождения 11 октября 2024-го года.

Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг известна по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи – истребительница вампиров».