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МВД сообщило об ужесточении правил сдачи экзамена на права
МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента экзаменов на права, сообщил пресс-центр министерства.
Российское ведомство подготовило проект приказа об изменении регламента проведения тестирования будущих автомобилистов, передает РИА «Новости». «Доработка положений административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»», – пояснили представители министерства.
Согласно новым правилам, испытание будет досрочно прекращено при обнаружении у кандидата средств связи, фото- и видеоаппаратуры или различных справочных материалов. Данная норма фактически применяется с 12 мая, однако теперь ее планируют официально закрепить в ведомственном регламенте.
Кроме того, документ учитывает грядущие нововведения, которые начнут действовать с первого марта 2027 года. С этого момента медицинские учреждения станут оформлять заключения о допуске к управлению транспортом исключительно в электронном виде, загружая данные напрямую в специальный федеральный реестр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе МВД предложило запретить кандидатам в водители использование телефонов во время экзамена.
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