Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Чемпионат России по легкой атлетике прервали из-за атаки беспилотника
Соревнования легкоатлетов в Екатеринбурге приостановили после атаки беспилотника
Проведение всероссийского первенства в Екатеринбурге было экстренно остановлено ради обеспечения безопасности спортсменов и зрителей на фоне угрозы с воздуха.
Организаторы соревнований приняли решение поставить спортивное мероприятие на паузу, передает ТАСС. Инцидент произошел во время проведения турнира в уральской столице.
Представители Всероссийской федерации легкой атлетики выступили с официальным заявлением по поводу случившегося. «Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников – спортсменов, зрителей, тренеров, судей – главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что национальное первенство стартовало 23 июля. Планировалось, что состязания лучших легкоатлетов страны продлятся в Екатеринбурге до 26 июля включительно.
Ранее в субботу сообщалось, что падение обломков беспилотника привело к пожару в Екатеринбурге.
Склад Wildberries приостановил работу после падения беспилотника в Екатеринбурге.
Напомним, в апреле украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости региона для вражеских дронов.