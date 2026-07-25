Чемпионат России по легкой атлетике прервали из-за атаки беспилотника

Соревнования легкоатлетов в Екатеринбурге приостановили после атаки беспилотника

Tекст: Мария Иванова

Организаторы соревнований приняли решение поставить спортивное мероприятие на паузу, передает ТАСС. Инцидент произошел во время проведения турнира в уральской столице.

Представители Всероссийской федерации легкой атлетики выступили с официальным заявлением по поводу случившегося. «Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников – спортсменов, зрителей, тренеров, судей – главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что национальное первенство стартовало 23 июля. Планировалось, что состязания лучших легкоатлетов страны продлятся в Екатеринбурге до 26 июля включительно.

Ранее в субботу сообщалось, что падение обломков беспилотника привело к пожару в Екатеринбурге.

Склад Wildberries приостановил работу после падения беспилотника в Екатеринбурге.

Напомним, в апреле украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости региона для вражеских дронов.