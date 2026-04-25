Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу рано утром украинские дроны впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Челябинскую и Свердловскую области России. Одной из целей стал 32-этажный жилой дом (ЖК «Тринити») в Ленинском районе Екатеринбурга. Повреждения зафиксированы на уровне 25-30 этажей: выбиты стекла в нескольких квартирах, поврежден фасад и возникло локальное задымление.

В результате удара пострадали девять человек, одна женщина была госпитализирована, около 50 человек были эвакуированы.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил о запрете гражданам подбирать обломки беспилотников или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и БПЛА.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об отражении атаки на неназванный инфраструктурный объект. По официальным данным, вражеский дрон был уничтожен силами ПВО, жертв и разрушений нет. В местных пабликах люди рассказывали о нескольких взрывах на юго-западе Челябинска, где срабатывали сигнализации у машин. В той части города находится Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). Жители сообщали о столбе дыма в районе предприятия. ЧМК называют ключевым поставщиком металла для оборонных нужд.

В субботу в Свердловской, Челябинской и ряде соседних областей вводился режим «Ковер», что привело к задержке авиарейсов в аэропортах Кольцово и Баландино. В Екатеринбурге сообщалось о временных ограничениях мобильной связи, что часто сопровождает работу мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющих каналы управления дронами.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

По данным Минобороны, в ночь на субботу и утром дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено в общей сложности 127 беспилотников над 14 регионами страны, включая Свердловскую и Челябинскую области.

По мнению экспертов, до Урала могли долететь модернизированные украинские дроны, ради чего была снижена их боевая часть и изменены другие характеристики.

«Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому, чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге обошлось без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

«Я полагаю, что украинские дроны летели по полетному заданию. Главная задача БПЛА – не сбиться с маршрута и допелеть по координатам. Поэтому, возможно, использовались более совершенные системы навигации. В этом ничего технически сложного нет», – считает военкор Федор Громов.

Сегодня для защиты стратегических промышленных узлов Урала используются современные радиолокационные и зенитные комплексы, в частности, РЛС «Подлет-К1». Эти станции специально предназначены для обнаружения низколетящих, малоразмерных и низкоскоростных целей, таких как украинские БПЛА-камикадзе типа «Лютый». Они были поставлены на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО, прикрывающей Урал, для создания радиолокационного щита.

В Челябинске за последние два года проходили испытания автоматизированных систем ПВО ближнего радиуса действия, способные распознавать дроны по звуку и уничтожать их ракетами или дробовыми зарядами.

Однако огромная территория России усложняет задачу создать непреодолимый пояс помех с помощью средств радиоэлектронной борьбы. «Я не уверен, что по всему Екатеринбургу были установлены системы РЭБ. До последнего момента украинские войска пытались наносить удары в первую очередь по югу России и Москве, до которой им удавалось долетать в 2023 году. Основные средства ПВО прикрывают центр страны, если противник мог обойти их, то во втором и третьем эшелоне такой же плотности защитных систем наверняка нет», – предположил военкор.

Громов отметил также, что, по предварительным данным, в высотку в Екатеринбурге врезался именно «Лютый» (официальное обозначение An-196), который производит украинское авиастроительное предприятие «Антонов».

На нем установлен немецкий бензиновый двигатель Hirth F-23. Сегодня это флагманский беспилотник дальнего радиуса действия, который с 2024 года применяется для атак по территории России. Его последние модификации якобы способны преодолевать до 2 тыс. километров. «У «Лютого» могла быть максимально снижена боевая часть, за счет чего удалось увеличить запас топлива и предпринять эту акцию устрашения А могло быть и так, что целились куда-то еще, но не просчитали наличие высотного дома или беспилотник сбился с курса. На такой дистанции уже тяжело рассчитывать такие моменты», – рассуждает эксперт.

То, что украинские беспилотники смогли незамеченными пересечь границу и долететь до Урала, преодолев 1700-1800 км, ставит новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время эти рубежи закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

Для комплексного решения задачи необходимо строить рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

Кнутов при этом не исключает вероятности того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

«С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

Громов согласен с тем, что существует вероятность запуска дронов не с территории Украины. «Провести диверсию гораздо сложнее, но я бы не исключал этого. Откуда прилетел конкретный дрон, можно будет установить только после изучения обломков беспилотников. Но, скорее всего, это будет закрытая информация. Если этот БПЛА окажется фабричной выделки, то это его запускали с территории Украины. Если будет понятно, что он собирался из запчастей, то это возможно сделать и на территории России, для этого не надо быть высококлассным инженером», – пояснил военкор.