    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Умер Герой России Алексей Петров
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 17:17 • Общество

    Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

    Tекст: Андрей Резчиков

    Впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. Взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния. Что нужно сделать для предотвращения этих атак?

    В субботу рано утром украинские дроны впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Челябинскую и Свердловскую области России. Одной из целей стал 32-этажный жилой дом (ЖК «Тринити») в Ленинском районе Екатеринбурга. Повреждения зафиксированы на уровне 25-30 этажей: выбиты стекла в нескольких квартирах, поврежден фасад и возникло локальное задымление.

    В результате удара пострадали девять человек, одна женщина была госпитализирована, около 50 человек были эвакуированы.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил о запрете гражданам подбирать обломки беспилотников или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и БПЛА.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об отражении атаки на неназванный инфраструктурный объект. По официальным данным, вражеский дрон был уничтожен силами ПВО, жертв и разрушений нет. В местных пабликах люди рассказывали о нескольких взрывах на юго-западе Челябинска, где срабатывали сигнализации у машин. В той части города находится Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). Жители сообщали о столбе дыма в районе предприятия. ЧМК называют ключевым поставщиком металла для оборонных нужд.

    В субботу в Свердловской, Челябинской и ряде соседних областей вводился режим «Ковер», что привело к задержке авиарейсов в аэропортах Кольцово и Баландино. В Екатеринбурге сообщалось о временных ограничениях мобильной связи, что часто сопровождает работу мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющих каналы управления дронами.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    По данным Минобороны, в ночь на субботу и утром дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено в общей сложности 127 беспилотников над 14 регионами страны, включая Свердловскую и Челябинскую области.

    По мнению экспертов, до Урала могли долететь модернизированные украинские дроны, ради чего была снижена их боевая часть и изменены другие характеристики.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому, чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам,

    Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет»,

    в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге обошлось без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    «Я полагаю, что украинские дроны летели по полетному заданию. Главная задача БПЛА – не сбиться с маршрута и допелеть по координатам. Поэтому, возможно, использовались более совершенные системы навигации. В этом ничего технически сложного нет», – считает военкор Федор Громов.

    Сегодня для защиты стратегических промышленных узлов Урала используются современные радиолокационные и зенитные комплексы, в частности, РЛС «Подлет-К1». Эти станции специально предназначены для обнаружения низколетящих, малоразмерных и низкоскоростных целей, таких как украинские БПЛА-камикадзе типа «Лютый». Они были поставлены на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО, прикрывающей Урал, для создания радиолокационного щита.

    В Челябинске за последние два года проходили испытания автоматизированных систем ПВО ближнего радиуса действия, способные распознавать дроны по звуку и уничтожать их ракетами или дробовыми зарядами.

    Однако огромная территория России усложняет задачу создать непреодолимый пояс помех с помощью средств радиоэлектронной борьбы. «Я не уверен, что по всему Екатеринбургу были установлены системы РЭБ. До последнего момента украинские войска пытались наносить удары в первую очередь по югу России и Москве, до которой им удавалось долетать в 2023 году. Основные средства ПВО прикрывают центр страны, если противник мог обойти их, то во втором и третьем эшелоне такой же плотности защитных систем наверняка нет», – предположил военкор.

    Громов отметил также, что, по предварительным данным, в высотку в Екатеринбурге врезался именно «Лютый» (официальное обозначение An-196), который производит украинское авиастроительное предприятие «Антонов».

    На нем установлен немецкий бензиновый двигатель Hirth F-23. Сегодня это флагманский беспилотник дальнего радиуса действия, который с 2024 года применяется для атак по территории России. Его последние модификации якобы способны преодолевать до 2 тыс. километров.

    «У «Лютого» могла быть максимально снижена боевая часть, за счет чего удалось увеличить запас топлива и предпринять эту акцию устрашения

    А могло быть и так, что целились куда-то еще, но не просчитали наличие высотного дома или беспилотник сбился с курса. На такой дистанции уже тяжело рассчитывать такие моменты», – рассуждает эксперт.

    То, что украинские беспилотники смогли незамеченными пересечь границу и долететь до Урала, преодолев 1700-1800 км, ставит новые вызовы для ПВО в регионах.

    «В советское время эти рубежи закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо строить рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине).

    «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятности того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Громов согласен с тем, что существует вероятность запуска дронов не с территории Украины. «Провести диверсию гораздо сложнее, но я бы не исключал этого. Откуда прилетел конкретный дрон, можно будет установить только после изучения обломков беспилотников. Но, скорее всего, это будет закрытая информация. Если этот БПЛА окажется фабричной выделки, то это его запускали с территории Украины. Если будет понятно, что он собирался из запчастей, то это возможно сделать и на территории России, для этого не надо быть высококлассным инженером», – пояснил военкор.

    Кнутов подчеркивает, что Украина с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – заключает спикер.

    Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
    Взрывы разрушили портовую инфраструктуру в Одесской области
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Названо сырье, которое есть только у России
    Врач из Уфы спасла жизнь трех пассажиров на борту самолета

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

    В Пентагоне решают, как наказать Испанию за отказ поддержать войну США против Ирана. Среди возможных мер – приостановка участия Мадрида в НАТО, его исключение из механизмов принятия решений и получения вооружений. Насколько реален сценарий частичного или полного исключения Испании из НАТО и какие возможности этот раскол внутри враждебного блока предоставляет для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

