Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

Tекст: Борис Джерелиевский

Концерн «Калашников» объявил о начале предварительных испытаний новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона». От представления комплекса заказчику зимой 2025 года до начала испытаний прошло около года – весьма короткий срок с точки зрения цикла производства и внедрения подобного рода боевой техники.

Новая оружейная система предназначается для защиты важных объектов от атакующих низколетящих целей: самолетов-штурмовиков, планирующих бомб, вертолетов, крылатых ракет, а самое главное – ударных БПЛА, в том числе и реактивных. Производитель официально заявляет, что «основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса».

Комплекс «Крона» состоит из контрольно-проверочной машины на базе автомобиля КамАЗ-6560 и ЗРК «Сосна» на шасси БТР-82А (могут быть использованы и другие носители – МТЛБ и БМП-2) и зенитно-управляемых ракет 9М340 с лазерным наведением и 9М333 с инфракрасным самонаведением. Отличительной особенностью «Кроны» является наличие для обнаружения цели и наведения на нее двухдиапазонной многорежимной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой, помимо штатной для «Сосны» электронно-оптической системы (ЭОС) прицеливания. Радар работает в любых погодных условиях. Как заявлялось ранее, он способен преодолевать мощные помехи противника благодаря возможностям радиоэлектронного противодействия.

Радиус поражения, в зависимости от используемых ракет, составляет от полутора до десяти километров. После того как оператор принимает решение о пуске ракет, процессы наведения выполняются автоматикой без его участия. ЗРК оснащен десятью ракетами: шесть из них размещены в пусковых установках, еще четыре – в транспортно-пусковых контейнерах, ракеты способны развить скорость до 900 м/с.

Вертикальный пуск позволяет реагировать на угрозы с любого направления. С учетом тактики атак, применяемых вражескими БПЛА, которые могут идти на цель с неожиданных направлений, как это происходило в Усть-Луге и Приморске, подобную опцию сложно переоценить. Также важным моментом является отсутствие ограничений по минимальной высоте полета противника – комплекс способен поражать даже наземные цели. Также он может сопровождать цели и осуществлять пуск в движении, что указывает на возможность сопровождения ЗРК особо ценных грузов и бронетехники.

ЗРК «Крона» с добавлением индекса «Э» (экспортный вариант) впервые был представлен на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби. Представленное оружие произвело немалое впечатление на автора журнала The National Interest, который озаглавил статью как «Российский ЗРК "Крона-Э" может нокаутировать сильнейшее оружие Украины» и высоко оценил новейший российский зенитный ракетный комплекс.

Издание сообщало, что «Крона» сможет в значительной степени нейтрализовать угрозу от ударных БПЛА самолетного типа объектам ключевой инфраструктуры, правительственных зданий и городских территорий, находящихся в том числе вне зоны СВО. Отмечались универсальность и гибкость применения нового ЗРК, который можно адаптировать для монтажа на разные виды военной техники, а также морские или стационарные носители.

Комплекс «Крона» создавался не на пустом месте, это дальнейшее развитие таких комплексов, как «Сосна», «Птицелов» и «Стрела-10МН». В его «предках» можно указать ЗРК «Стрела-1», созданный еще в 60-е годы прошлого века в ОКБ-16.

Важным новшеством «Стрелы-1» стало отсутствие в нем уже обязательной к тому времени для всех ЗРК радиолокационной станции (РЛС). Хотя это создавало определенные ограничения (туман, облачность, темное время суток) в применении комплекса, это не только снижало стоимость комплекса, но и делало его неуязвимым для противорадиолокационных ракет. И эта опция сохранялась для всех отечественных систем малой и средней дальности, даже оснащенных РЛС.

Данный подход показал высокую эффективность в ходе недавних боевых действий в Иране, когда из-за насыщенности американских войск противорадиолокационными средствами применение РЛС оказалось практически невозможным. Стоило лишь включить станцию, как в нее немедленно летела ракета. В этом случае использование оптико-электронных систем наведения оказалось настоящим спасением для иранских зенитчиков.

Что касается «Кроны», то применение в зенитном комплексе РЛС оправдано тем, что, как правило, БПЛА самолетного типа ВСУ не имеют противорадиолокационных систем наведения. Само же применение радаров – тем более современных, с фазированной антенной решеткой – значительно повышает возможности ЗРК по обнаружению целей.

А в случае, если у ВСУ появятся «антирадарные» дроны, или они, например, будут нести противорадиолокационные ракеты, операторы смогут в целях скрытности использовать только ЭОС прицеливания «Сосны». То же самое, если комплекс будет использоваться вблизи от линии фронта, где возможно применение остатками украинских ВВС AGM-88 HARM или других подобных ракет.

Само по себе появление ЗРК «Крона», который изначально позиционируется как комплекс объектовой территориальной противовоздушной обороны, является отходом от старой советской/российской традиции.

С советских времен все ЗРК малой дальности в СССР и России предназначались для обеспечения ПВО тактического звена сухопутных войск (например, тот же «Панцирь-С1»). Тыловые же объекты – как военные, так и гражданские – защищали системы среднего и дальнего радиуса действия.

Появление на поле боя беспилотных систем как главных ударных средств заставило корректировать подходы. Применение по дронам дальнобойных систем не всегда эффективно, а главное, не оправдано экономически. И многочисленные инфраструктурные объекты – предприятия, НПЗ, транспортные узлы – остро нуждаются в специализированных антидроновых системах.

Помимо дублированной системы наведения,

важной особенностью «Кроны» и ее отличием от «Сосны» стала возможность использовать сразу две принципиально разные ракеты, помогающие друг другу.

Ракета 9М340 наводится посредством телеориентирования в лазерном луче, которым ОЭС управления сопровождает в автоматическом режиме цель до момента ее поражения. Этот способ реализуется на максимальных для комплекса дальностях до 10 км. Если же целей несколько, а комплекс не успевает сопровождать их все лазерным лучом, запускаются ракеты 9М333 с головкой самонаведения, которые «добирают» оставшиеся.

Важным является и то, что «Крона» предназначена не только для работы в автономном режиме, но и для интеграции в единый оборонительный контур с другими ЗРК средней и большой дальности. Так обеспечивается эшелонированная и универсальная система ПВО, которая может быть дополнена мобильными огневыми группами и зенитными дронами-перехватчиками.

Можно предположить, что «Крона» могла бы усилить защиту российских инфраструктурных – и в первую очередь портовых сооружений, таких как Усть-Луга. Как известно, в последние недели они подвергаются интенсивным атакам украинских БПЛА. Данный ЗРК предназначен именно для отражения массированных атак на коротких дистанциях, в предельно сжатое время для реагирования. По понятным причинам секретности вряд ли (по крайней мере, в ближайшее время) нам расскажут о том, куда именно первые «Кроны» будут отправлены уже не на предварительные, а именно на боевые испытания – но как раз балтийские порты были бы для этого наилучшей площадкой.