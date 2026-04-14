  • Новость часаПутин утвердил новых членов Общественной палаты России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    Раймонд Паулс сообщил о проблемах со здоровьем
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Госдума одобрила использование армии для защиты арестованных за рубежом россиян
    ЕР поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года
    Суд в Москве признал банкротом российскую дочку Microsoft
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    14 апреля 2026, 17:10 • Общество

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
    @ Группа компаний "Калашников"

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», каким образом и почему она противоречит еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по ключевым российским портам?

    Концерн «Калашников» объявил о начале предварительных испытаний новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона».  От представления комплекса заказчику зимой 2025 года до начала испытаний прошло около года – весьма короткий срок с точки зрения цикла производства и внедрения подобного рода боевой техники.

    Новая оружейная система предназначается для защиты важных объектов от атакующих низколетящих целей: самолетов-штурмовиков, планирующих бомб, вертолетов, крылатых ракет, а самое главное – ударных БПЛА, в том числе и реактивных. Производитель официально заявляет, что «основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса».

    Комплекс «Крона» состоит из контрольно-проверочной машины на базе автомобиля КамАЗ-6560 и ЗРК «Сосна» на шасси БТР-82А (могут быть использованы и другие носители – МТЛБ и БМП-2) и зенитно-управляемых ракет 9М340 с лазерным наведением и 9М333 с инфракрасным самонаведением. Отличительной особенностью «Кроны» является наличие для обнаружения цели и наведения на нее двухдиапазонной многорежимной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой, помимо штатной для «Сосны» электронно-оптической системы (ЭОС) прицеливания. Радар работает в любых погодных условиях. Как заявлялось ранее, он способен преодолевать мощные помехи противника благодаря возможностям радиоэлектронного противодействия.

    Радиус поражения, в зависимости от используемых ракет, составляет от полутора до десяти километров. После того как оператор принимает решение о пуске ракет, процессы наведения выполняются автоматикой без его участия. ЗРК оснащен десятью ракетами: шесть из них размещены в пусковых установках, еще четыре – в транспортно-пусковых контейнерах, ракеты способны развить скорость до 900 м/с.

    Вертикальный пуск позволяет реагировать на угрозы с любого направления. С учетом тактики атак, применяемых вражескими БПЛА, которые могут идти на цель с неожиданных направлений, как это происходило в Усть-Луге и Приморске, подобную опцию сложно переоценить. Также важным моментом является отсутствие ограничений по минимальной высоте полета противника – комплекс способен поражать даже наземные цели. Также он может сопровождать цели и осуществлять пуск в движении, что указывает на возможность сопровождения ЗРК особо ценных грузов и бронетехники.

    ЗРК «Крона» с добавлением индекса «Э» (экспортный вариант) впервые был представлен на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби. Представленное оружие произвело немалое впечатление на автора журнала The National Interest, который озаглавил статью как «Российский ЗРК "Крона-Э" может нокаутировать сильнейшее оружие Украины» и высоко оценил новейший российский зенитный ракетный комплекс.

    Издание сообщало, что «Крона» сможет в значительной степени нейтрализовать угрозу от ударных БПЛА самолетного типа объектам ключевой инфраструктуры, правительственных зданий и городских территорий, находящихся в том числе вне зоны СВО. Отмечались универсальность и гибкость применения нового ЗРК, который можно адаптировать для монтажа на разные виды военной техники, а также морские или стационарные носители.

    Комплекс «Крона» создавался не на пустом месте, это дальнейшее развитие таких комплексов, как «Сосна», «Птицелов» и «Стрела-10МН». В его «предках» можно указать ЗРК «Стрела-1», созданный еще в 60-е годы прошлого века в ОКБ-16.

    Важным новшеством «Стрелы-1» стало отсутствие в нем уже обязательной к тому времени для всех ЗРК радиолокационной станции (РЛС). Хотя это создавало определенные ограничения (туман, облачность, темное время суток) в применении комплекса, это не только снижало стоимость комплекса, но и делало его неуязвимым для противорадиолокационных ракет. И эта опция сохранялась для всех отечественных систем малой и средней дальности, даже оснащенных РЛС.

    Данный подход показал высокую эффективность в ходе недавних боевых действий в Иране, когда из-за насыщенности американских войск противорадиолокационными средствами применение РЛС оказалось практически невозможным. Стоило лишь включить станцию, как в нее немедленно летела ракета. В этом случае использование оптико-электронных систем наведения оказалось настоящим спасением для иранских зенитчиков.

    Что касается «Кроны», то применение в зенитном комплексе РЛС оправдано тем, что, как правило, БПЛА самолетного типа ВСУ не имеют противорадиолокационных систем наведения. Само же применение радаров – тем более современных, с фазированной антенной решеткой – значительно повышает возможности ЗРК по обнаружению целей.

    А в случае, если у ВСУ появятся «антирадарные» дроны, или они, например, будут нести противорадиолокационные ракеты, операторы смогут в целях скрытности использовать только ЭОС прицеливания «Сосны». То же самое, если комплекс будет использоваться вблизи от линии фронта, где возможно применение остатками украинских ВВС AGM-88 HARM или других подобных ракет.

    Само по себе появление ЗРК «Крона», который изначально позиционируется как комплекс объектовой территориальной противовоздушной обороны, является отходом от старой советской/российской традиции.

    С советских времен все ЗРК малой дальности в СССР и России предназначались для обеспечения ПВО тактического звена сухопутных войск (например, тот же «Панцирь-С1»). Тыловые же объекты – как военные, так и гражданские – защищали системы среднего и дальнего радиуса действия.

    Появление на поле боя беспилотных систем как главных ударных средств заставило корректировать подходы. Применение по дронам дальнобойных систем не всегда эффективно, а главное, не оправдано экономически. И многочисленные инфраструктурные объекты – предприятия, НПЗ, транспортные узлы – остро нуждаются в специализированных антидроновых системах.

    Помимо дублированной системы наведения,

    важной особенностью «Кроны» и ее отличием от «Сосны» стала возможность использовать сразу две принципиально разные ракеты, помогающие друг другу.

    Ракета 9М340 наводится посредством телеориентирования в лазерном луче, которым ОЭС управления сопровождает в автоматическом режиме цель до момента ее поражения. Этот способ реализуется на максимальных для комплекса дальностях до 10 км. Если же целей несколько, а комплекс не успевает сопровождать их все лазерным лучом, запускаются ракеты 9М333 с головкой самонаведения, которые «добирают» оставшиеся.

    Важным является и то, что «Крона» предназначена не только для работы в автономном режиме, но и для интеграции в единый оборонительный контур с другими ЗРК средней и большой дальности. Так обеспечивается эшелонированная и универсальная система ПВО, которая может быть дополнена мобильными огневыми группами и зенитными дронами-перехватчиками.

    Можно предположить, что «Крона» могла бы усилить защиту российских инфраструктурных – и в первую очередь портовых сооружений, таких как Усть-Луга. Как известно, в последние недели они подвергаются интенсивным атакам украинских БПЛА. Данный ЗРК предназначен именно для отражения массированных атак на коротких дистанциях, в предельно сжатое время для реагирования. По понятным причинам секретности вряд ли (по крайней мере, в ближайшее время) нам расскажут о том, куда именно первые «Кроны» будут отправлены уже не на предварительные, а именно на боевые испытания – но как раз балтийские порты были бы для этого наилучшей площадкой.

    Главное
    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации