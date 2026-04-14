ПВО Ленобласти усилили мобильными группами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контрольные стрельбы расчетов мобильных огневых групп Ленинградского военного округа состоялись на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области, передает РИА «Новости». В пресс-службе округа сообщили, что это мероприятие прошло в рамках подготовки к заступлению на боевое дежурство.

«В Ленинградской области на полигоне «Кирилловский» прошли контрольные стрельбы расчетов мобильных огневых групп Ленинградского военного округа перед заступлением на боевое дежурство… По завершении обучения расчеты мобильных огневых групп усилят противовоздушную оборону критически важных объектов инфраструктуры Ленинградской области», – заявили в пресс-службе.

В учениях приняли участие более 50 военнослужащих ЛенВО. Для выполнения задач было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в Киришском районе Ленинградской области.

Российские военные успешно отразили атаку дронов над территорией региона.

Губернатор Александр Дрозденко объявил о введении режима «Ковер» над аэропортом Пулково.