Губернатор Дрозденко: Военные отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область

Tекст: Антон Антонов

Дрозденко сообщил в Telegram о введении режима «Ковер» над Пулково в радиусе 100 км. «Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части ЛО, количество уточняется», – говорится в сообщении.

Аэропорт Пулково сообщил о возможных корректировках расписания из-за ограничений а прием и выпуск воздушных судов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Кроме того, силы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников, летевших на Москву.