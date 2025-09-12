В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Губернатор Дрозденко: Военные отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область
Силы ПВО уничтожают беспилотники в небе над юго-западной частью Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Дрозденко сообщил в Telegram о введении режима «Ковер» над Пулково в радиусе 100 км. «Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части ЛО, количество уточняется», – говорится в сообщении.
Аэропорт Пулково сообщил о возможных корректировках расписания из-за ограничений а прием и выпуск воздушных судов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Кроме того, силы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников, летевших на Москву.