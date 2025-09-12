В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до семи
Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, выросло до семи, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.
«Сбито еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.
Он отметил, что сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков сбитых БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава города сообщил о четырех уничтоженных силами ПВО беспилотниках. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе.