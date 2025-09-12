В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до четырех
Два беспилотника, летевших на Москву, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.
Специалисты экстренных служб прибыли к месту падения обломков БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее были сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву.