Финский политик Мема назвал ЕС врагом Запада
Европейским странам не следует начинать войну с Россией, и настоящим врагом Запада является не Россия, а Евросоюз, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема*.
План по перевооружению Евросоюза опасен, нужно от него отказаться и избежать войны с Россией, а также восстановить диалог с Москвой, указал Мема* в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия не является врагом Запада, и президент США Дональд Трамп дал это понять. По мнению политика, врагом Запада является Евросоюз.
Ранее Мема заявлял, что перевооружение стран Европы происходит не из-за опасений перед Россией, а из-за неудачи Евросоюза на Украине.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента