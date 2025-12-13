Tекст: Алексей Дегтярёв

План по перевооружению Евросоюза опасен, нужно от него отказаться и избежать войны с Россией, а также восстановить диалог с Москвой, указал Мема* в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россия не является врагом Запада, и президент США Дональд Трамп дал это понять. По мнению политика, врагом Запада является Евросоюз.

Ранее Мема заявлял, что перевооружение стран Европы происходит не из-за опасений перед Россией, а из-за неудачи Евросоюза на Украине.