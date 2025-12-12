  • Новость часаБанк России подал в суд на Euroclear
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    12 декабря 2025, 09:50

    Орбан заявил о непоправимом ущербе ЕС от бессрочной заморозки активов России

    Орбан заявил об ущербе ЕС из-за бессрочной заморозки российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о серьезных последствиях возможного решения Совета ЕС по бессрочной заморозке российских активов.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил резкое несогласие с решением Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов и отмене принципа единогласия, передает ТАСС.

    Он отметил, что государствам Евросоюза ранее приходилось каждые шесть месяцев единогласно продлевать срок заморозки, а теперь планируется перейти к бессрочной мере.

    Орбан подчеркнул, в полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС, тем самым, по его мнению, «брюссельцы» перейдут Рубикон. Он добавил, что Еврокомиссия «систематически насилует законодательство ЕС».

    Премьер также заявил, что Венгрия протестует против отхода от требования единогласия при принятии решений в Союзе, что явно противозаконно. Орбан подчеркнул, что голосование проходит за несколько дней до заседания Европейского совета, и назвал происходящее проявлением «брюссельской диктатуры». По его словам, Венгрия будет добиваться восстановления законного порядка.

    Ранее дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Власти Венгрии выступили против инициативы Еврокомиссии изменить механизм принятия решений по данному вопросу.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов самостоятельно.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    11 декабря 2025, 15:35
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Комментарии (16)
    12 декабря 2025, 07:19
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    Комментарии (10)
    11 декабря 2025, 16:30
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 15:21
    Мисс Финляндия-2025 лишилась титула за расизм

    Мисс Финляндия-2025 Сара Джафче лишилась титула после расистской публикации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандал вокруг расистской публикации в соцсетях привел к отказу Сары Джафче от титула Мисс Финляндия-2025, который теперь передан Таре Лехтонен.

    Мисс Финляндия 2025 Сара Джафче приняла решение отказаться от титула на фоне обвинений в расизме, передает РИА «Новости». Поводом для скандала стала публикация в соцсетях, где она разместила свою фотографию с прищуренными глазами и подписью «ем с китайцем». Это вызвало волну критики и обвинения в расизме и высмеивании азиатской внешности.

    На пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, Джафче заявила, что совместно с организацией Miss Suomi приняла решение о сложении титула Мисс Финляндия.

    «Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации, и что расизм ни в коем случае не приемлем», - заявила Джафче и принесла публичные извинения за свои действия.

    Титул победительницы конкурса теперь перейдет к Таре Лехтонен, занявшей второе место. Ее коронация состоялась на этой же пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Финляндии чернокожую девушку подвергли травле за несоответствие национальным традициям.

    До этого в Финляндии обанкротилась компания Arctic International, где отмечались расизм и случаи настоящего рабства.

    Сейчас в стране зафиксирован рекордный уровень преступлений на почве ненависти, от которых чаще всего страдают граждане России и Эстонии.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:52
    Польский генерал захотел сжечь Калининград

    Польский генерал Громадзинский: Мы можем сжечь Калининград

    Польский генерал захотел сжечь Калининград
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский оценил возможность удара по Калининградской области в контексте потенциальных угроз со стороны России.

    Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, ссылаясь на гипотетическую угрозу со стороны России, рассказал бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, долгое время Калининградское направление воспринималось военными как укрепленный бункер, но ситуация, по мнению генерала, требует более жестких сигналов.

    «Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – заявил Громадзинский. Он считает, что Польша вместе с союзниками по НАТО должны создавать для Москвы серьезные стратегические дилеммы, которые могли бы ослабить возможные планы России.

    Громадзинский подчеркнул, что Варшава не стремится прибегать к «крайним мерам», однако предупредил о готовности жестко ответить при необходимости. По его словам, «если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 километров всё сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем». Генерал подчеркнул, что это должно восприниматься как ясное предупреждение Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другой польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Варшаве нужно захватить Калининград и России нельзя размещать там свои войска.

    Позже в Калининграде по требованию российских властей закрылось польское консульство.

    А в ноябре стало известно. что Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы и осложнить обстановку на Северо-Западе России.

    Комментарии (8)
    11 декабря 2025, 19:25
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    @ Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС опубликовал протокольную запись, в которой президент Сербии Александр Вучич сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о получении «послания из Москвы».

    «Я получил послание из Москвы, которое…», – сказал Вучич во время выхода к журналистам, находясь рядом с фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС. В этот момент фон дер Ляйен перебила Вучича. «Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», – сказала она.

    Разъяснения по поводу содержания послания, а также комментарии Еврокомиссии и Белграда по итогам визита не были предоставлены.

    Ранее Вучич выразил в Брюсселе приверженность Сербии к вступлению в ЕС.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:35
    Лавров назвал слова Каллас по Украине явкой с повинной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров осудил европейских политиков за поддержку антироссийской политики и обвинил их в легализации неонацизма на Украине.

    Заявления западных «идеологов войны с Россией», в том числе главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, относительно урегулирования конфликта на Украине фактически являются явкой с повинной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    На круглом столе для послов Лавров сослался на слова Каллас, заявившей, что Киеву не нужно быстрое завершение конфликта, а также напомнил о высказывании экс-главы разведки Германии Бруно Каля, который ранее предположил, что конфликт должен продолжаться несколько лет, чтобы Европа успела нарастить военный потенциал.

    По словам Лаврова, «идеологи войны с Россией» открыто заявляют, что поддержка киевского режима мотивируется борьбой за европейские ценности. Министр назвал их доводы фактическим признанием поощрения неонацизма на Украине.

    Он также отметил, что в европейских странах одобряют героизацию преступников, признанных таковыми на Нюрнбергском трибунале, а на Украине вводятся расистские практики и запреты на русский язык, притеснения русской культуры, СМИ и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева в вопросе мира. Каллас также отметила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран не нападала на Россию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение словами Каллас о том, что у России нет стремления к миру и Европа якобы сделала Украину максимально сильной.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 21:08
    Генсек НАТО Рютте признал военную мощь России

    Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».

    «Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.

    Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.

    До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 23:21
    Фон дер Ляйнен назвала срок в неделю решающим для финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Принятие решений по вопросам новых финансовых программ для Украины назначено на заседание Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 декабря.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Она также пояснила, что обсуждается вопрос об обеспечении финансирования Киева на 2026-2027 годы.

    Фон дер Ляйен заявила: «Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения находятся на рассмотрении, и чувство срочности очевидно для всех. Предстоящая неделя будет решающей».

    Соглашение может включать предоставление Украине кредита на сумму от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, возврат средств ожидается после окончания конфликта и вероятной выплаты Москвой компенсаций.

    Еврокомиссия при этом предлагает использовать замороженные российские активы, что ранее подвергалось критике со стороны МИД России как «воровство активов».

    После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России, большая часть которых размещается на европейских счетах, включая 180 миллиардов в Euroclear.

    Согласно заявлениям Еврокомиссии, с января по ноябрь 2025 года Украина уже получила 18,1 миллиарда евро из доходов по этим активам.

    Верховная рада Украины недавно утвердила бюджет страны на 2026 год с дефицитом в 1,9 триллиона гривен. По оценке депутата Разумкова, фактическая обеспеченность бюджета крайне низкая, и Киеву может не хватить средств уже в феврале.

    Существовавшие бюджеты Украины на 2024 и 2025 годы также формировались с рекордными дефицитами и несколько раз корректировались с увеличением военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует принять новый закон с чрезвычайными полномочиями для обхода вето Венгрии на продление антироссийских санкций.

    В Будапеште появились плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов в ЕС и на Украине.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 11:19
    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показывают, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров, сообщает Politico.

    Дональд Трамп оказывает значительное влияние на политику в Европе, часто превосходя по значимости местных национальных лидеров, свидетельствуют результаты большого международного опроса, проведённого лондонской компанией Public First, сообщает Politico.

    Исследование основывается на данных более 10 тыс. респондентов из США, Канады, Германии, Франции и Британии.

    По данным опроса, большинство избирателей Германии и Британии считают, что возвращение Трампа на пост президента США важнее для их стран, чем победа собственных национальных лидеров. В Германии так считают 53% опрошенных против 25% в пользу национального выбора, в Британии – 54% против 28%. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция отмечена во Франции, где Трампа считают более значимой фигурой 43% респондентов, а Макрона – только 25%.

    Опрос также показал, что большинство европейских граждан воспринимают своих лидеров как менее сильных и решительных по сравнению с Трампом. Например, в Германии только 26% посчитали Мерца «сильным и решительным» в сравнении с 74% в пользу Трампа, во Франции – 27% против 73%. В самой Европе сильные и решительные качества не считаются ведущими для политика – респонденты больше ценят честность и прозрачность.

    При этом большинство опрошенных хотели бы, чтобы их национальные лидеры умели противостоять Трампу, но в индивидуальных оценках респонденты подчеркивали необходимость сотрудничества с США.

    «Единственная возможность, которую Трамп предлагает национальным лидерам, – это шанс выступить против него, и это способствует улучшению их репутации», – отметил глава исследований Public First Себ Райде.

    Оценки работы лидеров Европы по взаимодействию с Трампом преимущественно негативные: в Германии 34% считают, что Мерц не справился, одобрили его действия только 24%. Во Франции деятельность Макрона одобрили 16%, а 39% считают, что он неудачно взаимодействует с Белым домом. Премьер-министр Британии Кир Стармер получил смешанную оценку: 29% одобряют его шаги, столько же – нет.

    Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних жителей пяти стран. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта для каждой национальной выборки.

    Политика канцлера Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии и получает одобрение только у 23%.

    Исследования социологов во Франции показали исторически низкий рейтинг доверия к Макрону, который составляет лишь 11%.

    Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на конфликт на Украине.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:29
    В Германии уровень доверия к правительству упал до 28%

    В Германии упал уровень доверия к правительству и бундестагу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследование выявило значительное снижение доверия граждан Германии к федеральному правительству, бундестагу и бундесрату на фоне снижения их авторитета, отмечают местные СМИ.

    Уровень доверия к правительству Германии опустился на 20 процентных пунктов за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сейчас показатель составляет 28%, тогда как в 2021 году правительству ФРГ доверяли 48% опрошенных. В целом исследование Института демоскопии Алленсбаха зафиксировало тенденцию снижения доверия ко всем основным государственным институтам Германии.

    Проведенное с 22 ноября по 4 декабря среди 1029 участников исследование показало, что только 42% немцев доверяют бундесрату, а бундестагу – 36%. Уровень доверия к федеральному правительству составляет 28%, средствам массовой информации – 22%, а политическим партиям – всего 17%.

    Сильнее всего выделяется федеральный конституционный суд Германии: ему доверяют 63% респондентов, хотя еще в 2021 году этот показатель был заметно выше – 81%. В целом уровень доверия ко всем институтам, включая СМИ и партии, снизился почти на треть за последние годы. Данные о возможной статистической погрешности в исследовании не раскрываются.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung констатирует: «Сегодня большинство государственных институтов больше не пользуются доверием большинства населения», и называет эту тенденцию «плохим знаком для демократии».

    Ранее сообщалось, что популярность канцлера Фридриха Мерца снизилась на фоне внутренних конфликтов и споров вокруг пенсионной реформы. Только 16% немцев готовы поддержать Мерца на следующих выборах из-за невыполненных обещаний.

    Действующий глава правительства стал самым ненавидимым канцлером ФРГ с начала социологических исследований. Политику Мерца не одобряют 68% граждан Германии, а положительно к нему относятся только 23%.

    Напомним, что правительство Германии в ноябре заняло первое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:15
    Лавров заявил о возрождении агрессивных инстинктов у Европы

    Лавров: Европе пытается остаться на плаву путем агрессивных действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил на посольском круглом столе по теме урегулирования на Украине, что Европе «опять неймется».

    По его словам, у европейских стран вновь проявляются агрессивные инстинкты и желание сохранить свое влияние с помощью активных действий, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Европа испытывает тревогу из-за снижающегося значения региона в мировой экономике и политике. Лавров связывает такие настроения с опасениями европейцев оказаться вне ключевых глобальных процессов. Он считает, что это может подталкивать страны Европы к воинственным шагам и желанию подчеркнуть свою роль на международной арене.

    Ранее Лавров заявил о готовности России юридически закрепить гарантии ненападения на ЕС.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:44
    Рютте ушел от ответа на вопрос о расширении НАТО после публикации стратегии США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО, сославшись на приоритет безопасности альянса в целом.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном расширении альянса после публикации новой стратегии национальной безопасности США, в которой представлены рекомендации по поводу этой политики, передает РИА «Новости» .

    На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Рютте заявил: «Как генеральный секретарь НАТО, моим основным средством, конечно, является обеспечение безопасности альянса в целом». При этом он не стал комментировать позицию США и не отметил перспектив приема новых членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО не разрабатывало планы на случай выхода Соединенных Штатов, несмотря на ключевую роль Вашингтона в альянсе.

    А накануне американский конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил вывести США из НАТО, зарегистрировав соответствующий законопроект под номером HR 6508.

    Напомним, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой от Европы требуют взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 01:44
    Сийярто заявил о преимуществах Венгрии благодаря отношениям с Россией и Китаем

    Сийярто заявил о выгоде Венгрии из-за отношений с Россией и Китаем

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что его страна станет единственной в Европе с ключевыми связями и на Востоке, и на Западе.

    Петер Сийярто на мероприятии в Коллегиуме Матьяша Корвинуса в Будапеште заявил, что у Венгрии будет конкурентное преимущество перед остальными странами Европы после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, Венгрия – единственная европейская страна, поддерживающая хорошие отношения и с Востоком, и с Западом, а премьер-министр Виктор Орбан – единственный европейский лидер, которого принимают в США, Китае и России.

    Сийярто подчеркнул: «Это невероятное конкурентное преимущество для нас в послевоенный период».

    Министр также заявил, что послевоенный период «охарактеризует соглашение между великими державами», и только Венгрия в Европе сможет строить отношения с определяющими мировой порядок государствами на базе взаимного уважения. Остальные страны, по его мнению, не смогут быстро вернуться к этим связям из-за своего идеологического курса во внешней политике.

    Ранее Сийярто отмечал, что европейские политики критикуют Орбана за визит в Москву из раздражения тем, что только венгерский премьер способен вести диалог с Россией, Китаем и США одновременно.

    Орбан также предлагал провести переговоры между Евросоюзом и Россией о европейской системе безопасности, где обсуждение Украины не должно быть главной темой, отмечая, что шанс на посредничество между Москвой и Киевом Европа уже упустила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выступили против плана Еврокомиссии изменить механизм принятия решений о продлении заморозки активов России.

    Россия полностью заявила о готовности к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.

    Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:21
    Bloomberg: Венгрия выступила против новых правил заморозки активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии выступили против плана Еврокомиссии изменить механизм принятия решений о продлении заморозки активов России, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Венгрия выступила против изменений в процедуре продления заморозки российских активов, передает ТАСС.

    Сейчас для продления этой меры необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС каждые полгода. Такой порядок позволяет каждой стране, включая Венгрию, заблокировать дальнейшую заморозку.

    Еврокомиссия предлагает переход к системе голосования квалифицированным большинством, чтобы процесс нельзя было заблокировать одной страной. Большинство государств-членов ЕС, по данным источников, поддерживают эту идею, но Венгрия открыто выразила несогласие.

    Также отмечается, что некоторые страны сохраняют сомнения по поводу предложения, однако в случае перехода к новому механизму именно Венгрия выступает наиболее решительно против изменений.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство будет самостоятельно принимать решение по конфискации российских суверенных активов, не планирует дожидаться компромисса между всеми странами Евросоюза для этого шага.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

    WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 08:30
    Экс-разведчик Португалии спрогнозировал жесткий ответ России на кражу активов

    Экс-разведчик Португалии Геррейру оценил последствия конфискации российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Ответ России на кражу ее активов в странах Евросоюза будет жестким, но оправданным, заявил экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

    По словам Герейру, жесткий ответ России на кражу ее активов в странах Евросоюза будет жестким, но оправданным с точки зрения взаимности, передает РИА «Новости» .

    Он считает, что Россия принципиально пойдет на односторонние действия, а ответит на враждебные действия Евросоюза.

    По его мнению, если Москва примет зеркальные меры и изымет имущество европейских компаний, они окажутся не только без своей собственности, но и потеряют доступ к российскому рынку, а также рынкам соседних стран, связанных с Россией.

    Еврокомиссия пытается убедить страны ЕС начать использовать замороженные российские суверенные активы для нужд Киева. Сейчас обсуждается сумма от 185 млрд до 210 млрд евро, которые планируется предоставить Украине в виде кредита. Возврат этой суммы связывается с окончанием конфликта и возможной компенсацией со стороны Москвы.

    МИД России в свою очередь заявлял, что предложения о выплате Россией репараций Киеву не соответствуют действительности, а действия Брюсселя по изъятию российских активов уже давно расцениваются как воровство.

    Ранее дипломаты Евросоюза одобрили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, которую ранее продлевали каждые полгода.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что считает предложенное Еврокомиссией использование замороженных российских активов для финансирования Украины воровством.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Комментарии (0)
    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

