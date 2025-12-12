Орбан заявил о непоправимом ущербе ЕС от бессрочной заморозки активов России

Орбан заявил об ущербе ЕС из-за бессрочной заморозки российских активов

Tекст: Вера Басилая

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил резкое несогласие с решением Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов и отмене принципа единогласия, передает ТАСС.

Он отметил, что государствам Евросоюза ранее приходилось каждые шесть месяцев единогласно продлевать срок заморозки, а теперь планируется перейти к бессрочной мере.

Орбан подчеркнул, в полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС, тем самым, по его мнению, «брюссельцы» перейдут Рубикон. Он добавил, что Еврокомиссия «систематически насилует законодательство ЕС».

Премьер также заявил, что Венгрия протестует против отхода от требования единогласия при принятии решений в Союзе, что явно противозаконно. Орбан подчеркнул, что голосование проходит за несколько дней до заседания Европейского совета, и назвал происходящее проявлением «брюссельской диктатуры». По его словам, Венгрия будет добиваться восстановления законного порядка.

Ранее дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

Власти Венгрии выступили против инициативы Еврокомиссии изменить механизм принятия решений по данному вопросу.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов самостоятельно.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.