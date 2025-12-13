Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом

По версии следствия, Дикерсон, которая возглавляла местную структуру движения около десяти лет, могла незаконно присвоить около трех млн долларов. Утверждается, что средства, собранные в рамках фонда помощи для внесения залогов, расходовались на личные нужды – путешествия, автомобили и недвижимость, оформленную на ее имя, пишет New York Post.

В публикации подчеркивается, что это далеко не единичный случай. Так, в 2024 году Минюст США обвинил бывшего главу Black Lives Matter of Greater Atlanta Сэра Мейджора Пейджа в хищении порядка 450 тыс. долларов пожертвований. Следствие считает, что эти деньги были потрачены на покупку оружия, одежды и жилья, которое он пытался зарегистрировать на вымышленное имя.

Статья также обращает внимание на скандалы вокруг национального руководства движения. В частности, сооснователь Black Lives Matter Global Network Патрисс Каллорс в 2021 году оказалась в центре критики после того, как стало известно о приобретении организацией комплекса недвижимости в Лос-Анджелесе стоимостью около шести млн долларов, которым она пользовалась лично. Кроме того, сообщалось о выплатах почти одного млн долларов ее брату за услуги охраны, а также о трудоустройстве членов семьи. Каллорс также связывали с покупкой другой дорогостоящей недвижимости, включая ранчо в Джорджии с ангаром для самолета.

По данным издания, Министерство юстиции США направило повестки в адрес Black Lives Matter Global Network в рамках проверки возможных финансовых нарушений на десятки миллионов долларов.

После событий 2020 года, связанных с гибелью Джорджа Флойда, в адрес BLM и других организаций, выступающих за расовую справедливость, были направлены масштабные пожертвования со стороны корпораций и благотворительных фондов. Согласно данным Claremont Institute, только Amazon пообещала выделить 170 млн долларов, CitiGroup – 1,1 млрд долларов, а Nike – 140 млн долларов.

При этом авторы статьи отмечают, что слабые механизмы контроля и управления в ряде подобных структур создали условия для злоупотреблений.

Движение Black Lives Matter (BLM) возникло в США в 2013 году после оправдания Джорджа Циммермана, застрелившего афроамериканского подростка Трейвона Мартина, и сначала существовало как хештег #BlackLivesMatter в соцсетях. Его появление было реакцией на убийства чернокожих и отсутствие наказания для виновных, а основной целью стало привлечение внимания к системному расизму, полицейскому насилию и расовой дискриминации в отношении чернокожих в США и других странах. В 2014–2015 годах движение становится массовым, организуя уличные протесты после гибели Майкла Брауна в Фергюсоне и Эрика Гарнера в Нью-Йорке, а затем превращается в сеть, выступающую за реформу полиции и более широкие изменения в сфере прав чернокожего населения.