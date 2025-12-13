Белоусов вручил государственные награды раненым участникам СВО

Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона с позывным Филин

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в военном медучреждении, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Среди награжденных – оператор FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным «Филин», получивший медаль «Золотая Звезда» Героя России за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации на Украине.

В ходе вручения награды Белоусов отметил результаты боевой работы военнослужащего.

«Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», – сказал министр, особо подчеркнув заслуги бойца.

Глава оборонного ведомства заверил, что возьмет на личный контроль решение всех проблемных вопросов военнослужащего и поинтересовался его планами на будущее. Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов сообщил, что намерен продолжить службу и получить высшее военное образование. Белоусов поддержал это решение и предложил обсудить детали непосредственно во время встречи.

Кроме того, Андрей Белоусов вручил орден «Александра Невского с мечами» генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа. Высокую государственную награду офицер получил за мужество, проявленное в ходе спецоперации, несмотря на тяжелое ранение, полученное в августе 2025 года. Министр поблагодарил Абачева за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.