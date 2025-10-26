В Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры

Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ.

Он предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, которая может привести к полному разрушению плотины.

Если это произойдет, возникает реальная угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где, по оценке администрации, проживают около тысячи человек, отметил Гладко. Власти начали предлагать эвакуацию жителям тех территорий, которым угрожает риск подтопления и которые не могут самостоятельно найти временное жилье.

В первую очередь речь идет о селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также о микрорайоне Титовка в городе Шебекино. Жителям улиц Победы, Коммунистической, Речной, переулка Коммунистический (Безлюдовка), улиц Гражданской, Зеленой, Заречной, Песчаной, Дзержинского, Колхозной, Щорса, Луговой, Комсомольской, Садовой, Серикова (Новая Таволжанка), а также переулка Нежуры (Титовка) предлагается временно переехать в пункты временного размещения Белгорода.

В сообщении администрации, опубликованном в чате села, подчеркивается: «Уважаемые жители этих населенных пунктов, более подробную информацию вы можете получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея Николаевича или по телефону 112.».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Накануне в результате атаки беспилотников в Белгороде получили ранения 21 человек. До этого во время атаки дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек.