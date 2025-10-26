Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
В Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры
В Новгороде-Сиверском Черниговской области огнем полностью уничтожено административное здание предприятия критической инфраструктуры после произошедшего взрыва, сообщили украинские СМИ.
РБК-Украина сообщила, что административное здание предприятия критической инфраструктуры было разрушено в результате взрыва в городе Новгород-Сиверский Черниговской области, передает РИА «Новости».
Сообщается, что объект «полностью уничтожен огнем» после взрыва.
Ранее российские войска нанесли удары по складам, ангарам, железнодорожным узлам и объектам инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.