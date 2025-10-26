Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ангары с техникой и опорные пункты тыла ВСУ были уничтожены ударами по Сумской области на Украине, передает РИА «Новости». Лебедев уточнил: «Сумская область. Уничтоженные цели: склады с боеприпасами и ангары с техникой, опорные пункты тыла». По словам Лебедева, эта область используется как зона испытаний дронов и для точечных ударов по логистике, а экстренные службы регулярно сообщают о поджогах и повреждениях объектов инфраструктуры.

Одновременно, по данным того же источника, магистральные железнодорожные узлы и подходы, через которые проходили военные грузы ВСУ, были уничтожены в Днепропетровской и Черкасской областях. Лебедев сообщил, что в районе Павлограда и Кривого Рога нанесена серия ударов по железнодорожным узлам и депо с целью нарушения транзита военных грузов и разрушения ремонтно-энергетической базы. В Каневе и Золотоноше зафиксированы ночные взрывы, в результате которых пострадали линии электроснабжения и магистральные железнодорожные подходы, обеспечивающие доставку грузов в центральную часть страны.

Позднее Лебедев сообщил о результатах ударов в Черниговской области: «Черниговская область... Уничтоженные цели: склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки». По его словам, атакам подверглись также объекты тыловой инфраструктуры и транспорта украинских войск.

В Киевской области тоже были ликвидированы узлы энергоснабжения, подстанции и склады ВСУ. Лебедев отметил, что среди уничтоженных целей – подстанции, узлы энергоснабжения и склады, обеспечивавшие украинскую армию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.