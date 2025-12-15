Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Лукашенко передал дорогие подарки Трампу и его супруге Меланье
Спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул провел с президентом республики Александром Лукашенко переговоры, после которых передал американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье дорогие подарки.
«Меланье Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца, в Америке этого святого очень почитают», – сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
Встреча Лукашенко с американской делегацией проходила за закрытыми дверями, после чего на видео попал момент передачи Коулу подарков для главы Белого дома и супруги.
«Вот это передашь Меланье. Славянские. А это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает Николая. Здесь всё написано. Это Трампу и Меланье», – сказал Лукашенко, вручая американскому спецпосланнику ювелирное изделие и икону Николая Угодника для четы Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко личное послание через Коула, в котором поблагодарил белорусскую сторону и президента республики за гостеприимство к делегации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко помировал 123 иностранца на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.
Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Трампа.