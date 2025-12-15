  • Новость часаМинобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа
    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    15 декабря 2025, 01:45 • Новости дня

    Лукашенко передал дорогие подарки Трампу и его супруге Меланье

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул провел с президентом республики Александром Лукашенко переговоры, после которых передал американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье дорогие подарки.

    «Меланье Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца, в Америке этого святого очень почитают», – сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

    Встреча Лукашенко с американской делегацией проходила за закрытыми дверями, после чего на видео попал момент передачи Коулу подарков для главы Белого дома и супруги.

    «Вот это передашь Меланье. Славянские. А это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает Николая. Здесь всё написано. Это Трампу и Меланье», – сказал Лукашенко, вручая американскому спецпосланнику ювелирное изделие и икону Николая Угодника для четы Трамп.

    Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко личное послание через Коула, в котором поблагодарил белорусскую сторону и президента республики за гостеприимство к делегации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко помировал 123 иностранца на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают  санкции с белорусского калия по указанию Трампа.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    13 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    Лукашенко помиловал 123 граждан разных государств, приурочив это к договоренностям с Президентом США Дональдом Трампом и его личной просьбе, пишет БелТА.

    Акт связан с отменой незаконных санкций США против калийной отрасли Белоруссии, которые были введены предыдущей президентской администрацией в США. Также подчеркивается переход к практическим шагам по отмене других санкций в отношении страны.

    Помилованных ранее осудили за преступления разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на просьбы других мировых лидеров, а также основывается на гуманитарных и семейных соображениях, чтобы усилить положительную динамику партнерских отношений и повысить стабильность в европейском регионе.

    Уточняется, что в общей сложности помилование с учетом ноябрьских решений Александра Лукашенко затронуло 156 человек. В число освобожденных входят граждане Британии, США, Литвы, Латвии, Украины, Австралии и Японии.

    Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    13 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    США решили снять санкции с белорусского калия

    Коул: США снимают санкции с белорусского калия по указу Трампа

    США решили снять санкции с белорусского калия
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия, заявил спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул.

    США приняли решение снять санкции с белорусского калия, сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на брифинге в Минске, передает БелТА. «Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», – отметил Коул.

    Коул уточнил, что обсуждение санкций будет продолжено, и подчеркнул, что нынешнее решение – только первый шаг. Он выразил надежду, что по мере нормализации отношений между Минском и Вашингтоном количество санкций будет сокращаться.

    Американский дипломат высказал пожелание, чтобы в будущем стороны пришли к полному снятию всех взаимных ограничений.

    Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании «Беларуськалий» в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.

    Ранее управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка, связанного с Белоруссией, несколько компаний.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны, вводя санкции против России и Белоруссии, фактически «стреляют себе в ногу».

    13 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Одним из адвокатов истцов выступает бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    Иск был подан в окружной суд округа Колумбия и стал первым крупным юридическим вызовом планам Трампа по возведению пристройки площадью около 90 тыс. квадратных футов на месте снесенного крыла Восточного корпуса Белого дома, пишет The Washington Post. В National Trust заявляют, что администрация начала демонтаж и подготовительные работы, не получив одобрения Конгресса и не пройдя проверки в профильных федеральных комиссиях, включая Национальную комиссию по планированию столицы и Комиссию по изящным искусствам.

    В иске подчеркивается, что ни один президент не имеет права демонтировать части Белого дома без установленной законом экспертизы и общественного обсуждения. По словам главы National Trust Кэрол Куиллен, обращение в суд стало «последним средством», поскольку ранее Белый дом проигнорировал просьбы приостановить работы и представить проект на рассмотрение.

    Администрация Трампа настаивает, что президент обладает полными полномочиями по управлению территорией Белого дома и что проект осуществляется за счет частных пожертвований, без нагрузки на бюджет. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Трамп действует в рамках закона и продолжает традицию модернизации резиденции, начатую его предшественниками. В то же время власти пока не уточнили, когда именно проект будет официально представлен на рассмотрение федеральных комиссий.

    Юристы National Trust требуют временного запрета на продолжение строительства до окончания судебного разбирательства. Одним из адвокатов истцов выступает Грег Крейг, бывший юрист президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, работающий по делу на безвозмездной основе.

    Проект бального зала стоимостью около 300 млн долл. финансируется частными лицами и крупными корпорациями, имеющими контракты с федеральным правительством. Частичная анонимность доноров уже вызвала критику со стороны демократов и стала одним из пунктов иска. Кроме того, National Trust указывает на возможные нарушения экологического законодательства, так как администрация, по их данным, не провела оценку воздействия сноса и утилизации строительных отходов на окружающую среду.

    Сам Трамп активно продвигает проект, заявляя, что новый зал станет «лучшим в стране» и будет готов до окончания его президентского срока в 2029 году. Однако опросы общественного мнения показывают, что инициатива пользуется низкой поддержкой, а критики, включая часть республиканцев, указывают на поспешность работ и пренебрежение установленными процедурами.

    Ранее Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    13 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу «принять ответные меры» после того, как двое американских военнослужащих и переводчик погибли и еще трое были ранены в результате атаки в Сирии, в которой США обвиняют ИГ, ИГИЛ (признанную террористической и запрещенную в России группировку «Исламское государство»).

    «Это атака ИГИЛ», – приводит портал Coastreporter слова президента США  журналистам в Белом доме перед отъездом на футбольный матч армия-военно-морской флот в Балтиморе.

    Он выразил соболезнования семьям погибших американцев и сказал, что еще трое раненых «чувствуют себя неплохо». Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что засаду устроил одиночка из группировки «Исламское государство». Его ликвидировали.

    Нападение на американских военных в Сирии стало первым, в результате которого погибли люди после смены правления Башара Асада год назад.

    Официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл заявил, что гражданское лицо, погибшее в результате нападения, было американским переводчиком. Целью нападения были солдаты, участвующие в текущих контртеррористических операциях в регионе. Стрельба произошла недалеко от исторической части Пальмиры, уточнило агентство SANA.

    Пострадавшие были доставлены вертолетом в гарнизон Эт-Танф, расположенный недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.

    Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.


    12 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом и выразил готовность обсудить с американским лидером Дональдом Трампом важные вопросы в условиях меняющейся международной ситуации.

    Лукашенко провел встречу с новым спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Глава государства тепло поприветствовал американского дипломата и поздравил его с назначением, передает БелТА.

    Лукашенко отметил: «Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем».

    В ходе беседы белорусский президент положительно высказался о действиях Дональда Трампа, подчеркнув, что тот ему «очень нравится своими действиями» в последнее время, добавив, что его слова не связаны с лестью.

    Лукашенко подчеркнул, что в нынешней международной обстановке появляется все больше вопросов: «Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы».

    Ранее Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия. Также президент Белоруссии выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    14 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    AP сообщило о двух погибших в результате стрельбы в Брауновском университете

    Tекст: Катерина Туманова

    По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в районе Брауновского университета в субботу, сообщил представитель правоохранительных органов.

    Брауновский университет – частный исследовательский университет Лиги плюща и одно из старейших высших учебных заведений США. Вуз сразу же объявил тревогу из-за стрельбы и призвал студентов и персонал укрыться.

    «Стрельба, о которой сообщалось, произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерная школа и физический факультет университета. Согласно веб-сайту университета, здание включает в себя более 100 лабораторий, десятки аудиторий и офисов», – сообщило агентство Associated Press (AP).

    По данным представителей университета, власти еще разыскивают подозреваемого после стрельбы в Брауновском университете. Местная полиция сообщает о нескольких пострадавших, но не предоставляет дополнительных подробностей, не уточняя и число госпитализированных в местные больницы пострадавших, передает телеканал CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, случаи стрельбы в США – не редкость. К примеру, в Чикаго семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке. В результате стрельбы, которая произошла в районе начальной школы в Ювалде два человека погибли, более десяти детей пострадали. В результате стрельбы на семейном мероприятии в Стоктоне (Калифорния) погибли трое детей.

    14 декабря 2025, 06:03 • Новости дня
    В результате стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека и девять ранены
    В результате стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека и девять ранены
    @ Mark Stockwell/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти заявляют, что продолжают поиски стрелявшего на территории университета, которого описывают как бегущий мужчина в черном, без автомобиля.

    «Стрельба произошла в здании инженерно-физического факультета, где студенты сдавали выпускные экзамены. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из местных, государственных и федеральных ведомств находятся в районе, близком к месту инцидента», – сообщает CNN.

    Следователи изъяли гильзы с места стрельбы, сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли на пресс-конференции.

    Представители правоохранительных органов сообщили на пресс-конференции в субботу вечером, что на видеозаписи видно, как подозреваемый в стрельбе идет по Хоуп-стрит, где произошла стрельба. Он одет в темную одежду. Лица подозреваемого не видно, но свидетели говорят, что на нем, возможно, была серая камуфляжная маска.

    Большинство жертв стрельбы были студентами, в том числе двое погибших и еще восемь раненых, сообщила президент университета Кристина Паксон на вечерней пресс-конференции.

    Она же упомянула о восьми госпитализированных раненых. Мэр Провиденса Бретт Смайли добавил, что девятый раненый также был госпитализирован. Они покинули место происшествия до того, как поняли, что были задеты осколками после  стрельбы, которая произошла недалеко. Как ожидается, пострадавший полностью восстановится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по меньшей мере два человека считались погибшими и еще несколько ранеными в результате стрельбы в районе Брауновского университета в субботу.

    13 декабря 2025, 16:06 • Новости дня
    В Белоруссии вооруженная агрессия против ОДКБ признана военной угрозой стране

    Лукашенко приравнял агрессию против ОДКБ к военным угрозам Белоруссии

    В Белоруссии вооруженная агрессия против ОДКБ признана военной угрозой стране
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в акты, регулирующие военную безопасность и оборону, приравняв нападение на страны ОДКБ к агрессии против Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в акты, регулирующие военную безопасность и оборону, передает «Интерфакс».

    Согласно документу, к военным угрозам теперь отнесен акт вооруженной агрессии против Союзного государства или одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности.

    Документ также устанавливает, что белорусская армия обязана быть в постоянной готовности к применению сил ради устранения кризисных ситуаций, способных привести к вооруженным конфликтам на территории республики или союзников. Среди целей армии отмечено дальнейшее совершенствование ПВО как части общей оборонительной системы Союзного государства.

    В новом законе закреплено, что Белоруссия может осуществлять вооруженную защиту как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Помимо этого, уточнены полномочия президента, Минобороны и Генштаба в области обороны. Закон вступает в силу после его официальной публикации.

    Ранее государства-участники ОДКБ приняли документы для укрепления силового потенциала организации.

    Президент России Владимир Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием.

    Путин также заявил о готовности ОДКБ отражать угрозы в адрес государств-членов.

    13 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Белоруссия передала на Украину 114 помилованных заключенных

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусские власти передали на Украину 114 человек, среди которых оказались известные оппозиционеры, еще девять человек отправились в Литву.

    Белоруссия передала на Украину 114 из 123 ранее помилованных заключенных, передает ТАСС. В эту группу вошли в том числе оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова, как уточняет агентство РБК-Украина.

    По информации Рейтер, девять человек, включая Алеся Беляцкого, были отправлены в Литву. Посольство США в Литве отмечает, что Беляцкий и еще восемь человек прибыли на территорию страны после освобождения из белорусских тюрем, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В числе помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    До этого Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    13 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Постпред при ООН заявил о моментальной отмене санкций против белорусского калия

    Постпред при ООН: Санкции США против «Беларуськалия» отменены моментально

    Tекст: Вера Басилая

    Отмена санкций Соединенных Штатов в отношении белорусской калийной отрасли вступят в силу «моментально», заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

    Решение Вашингтона по отмене санкций с белорусской калийной отрасли будет реализовано немедленно, сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американские санкции с калийного сектора страны будут полностью сняты, отметив, что объявление об этом сделал специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул во время переговоров в Минске. Рыбаков уточнил, что решение уже принято и немедленно вступит в силу.

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что республика готова экспортировать калийные удобрения через любые порты, если это будет экономически оправдано. По словам Эйсмонт, главное – учитывать экономику и логистику, передает ТАСС.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США.

    12 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg: Захват супертанкера военными США – только начало

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержание крупного нефтяного танкера у Венесуэлы ВМС США стало частью широкой кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, цель которой – лишить его нефтяных доходов, пишут западные СМИ.

    Задержание супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы провел спецназ США, он высадился с вертолета Black Hawk, напоминает Bloomberg.

    Операция направлена на ограничение нефтяных доходов правительства Мадуро, и она, как сообщили источники агентства, должна стать первым шагом в серии подобных операций.

    «Мы не намерены бессильно наблюдать, как санкционированные суда перевозят нелегальную нефть, а вырученные средства подпитывают наркотерроризм подпольных и нелегитимных режимов по всему миру», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Сразу после операции были введены санкции против шести нефтяных танкеров и четырех связанных с Мадуро лиц. Внутри нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela SA пытаются придумать новые маршруты экспорта нефти, чтобы избежать новых захватов, особенно при отправке в Китай.

    Власти США считают усиление давления частью принуждения Мадуро к уходу, при этом американская военная кампания в регионе сопровождается опасениями эскалации.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены», и добавил, что на фоне задержания танкера идут и другие действия, включая возможные военные удары по сухопутным объектам, обсуждавшиеся ранее.

    Эксперты отмечают, что цель Вашингтона – лишить Мадуро возможности поддерживать экономику Кубы, продавая ей дешевую нефть, а также сократить теневой флот санкционированных судов, перемещающих около 30% венесуэльского экспорта. Аналитики компании Rapidan Energy Group отмечают, что новые действия способны резко увеличить страховые премии перевозчиков, что практически парализует перевозки нефти теневым флотом.

    Официальные лица США уверены, что окончание режима Мадуро позволит уменьшить поток нелегальной миграции из Латинской Америки и ослабит наркокартели, а также ударит по интересам Ирана и «Хезболлы», действующим на территории Венесуэлы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США. По его словам, для этого были весомые причины.

    Также он сообщил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и обратился к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.

    Также Минфин США ввел санкции против трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.

    13 декабря 2025, 20:13 • Новости дня
    Трамп и его супруга Мелания передали личное послание Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа и его супруги Мелании, в котором содержались поздравления с Рождеством и слова благодарности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко через спецпосланника Джона Коула. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что послание содержало слова благодарности за гостеприимство, которое делегации США традиционно оказывают в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В послании Трамп и его супруга поблагодарили Лукашенко за подарки, которые президент Белоруссии ранее передал им. Семья Трампов также поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством и пожелала счастливых праздников, подчеркнув радушный прием американской делегации в Минске.

    Эйсмонт отметила, что Трамп выразил желание получить подробности о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря, сразу после возвращения спецпосланника Коула в США.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Дональда Трампа.

    13 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    Reuters: Лукашенко помиловал оппозиционеров Беляцкого, Колесникову и Бабарико

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 заключенных, среди которых Алесь Беляцкий,Мария Колесникова и Виктор Бабарико, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и посольство США в Литве сообщили, что власти Белоруссии освободили из заключения 123 человека, среди которых оказались известные оппозиционеры, передает РИА «Новости».

    В их числе – Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Решение о помиловании принял президент Александр Лукашенко в субботу.

    Супруга Беляцкого рассказала, что после освобождения ее муж направляется в Литву, добавив, что сейчас главное – его безопасность и восстановление после заключения.

    Также Reuters отмечает, что помимо Беляцкого, освобождены известные оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Информация о месте их пребывания после освобождения уточняется.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    До этого Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня

    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС

    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

