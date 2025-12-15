Лукашенко передал дорогие подарки Трампу и его супруге Меланье

Tекст: Катерина Туманова

«Меланье Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца, в Америке этого святого очень почитают», – сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Встреча Лукашенко с американской делегацией проходила за закрытыми дверями, после чего на видео попал момент передачи Коулу подарков для главы Белого дома и супруги.

«Вот это передашь Меланье. Славянские. А это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает Николая. Здесь всё написано. Это Трампу и Меланье», – сказал Лукашенко, вручая американскому спецпосланнику ювелирное изделие и икону Николая Угодника для четы Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко личное послание через Коула, в котором поблагодарил белорусскую сторону и президента республики за гостеприимство к делегации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко помировал 123 иностранца на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Трампа.