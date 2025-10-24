Палестинские фракции поддержали размещение миротворцев ООН в Газе

Палестинские движения согласовали принятие резолюции ООН о миротворцах в Газе

Tекст: Денис Тельманов

Палестинские фракции, участвовавшие в переговорах в Каире, поддержали идею принятия ООН резолюции о размещении миротворческого контингента в секторе Газа, передает ТАСС.

В заявлении движения ХАМАС отмечается, что участники встреч пришли к соглашению о необходимости предпринять все меры для сохранения стабильности в Газе.

«Участники встреч в Каире договорились о необходимости принять все меры для сохранения стабильной ситуации на всей территории Газы. Они также подтверждают: важно, чтобы ООН принял резолюцию о размещении в анклаве миротворческих сил, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении ХАМАС.

Резолюция, обсуждаемая на переговорах, предусматривает контроль международных сил за соблюдением перемирия в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Египет может возглавить международный воинский контингент для развертывания в секторе Газа. Самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью весом почти 14 тонн для сектора Газа.