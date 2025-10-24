80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Палестинские фракции поддержали размещение миротворцев ООН в Газе
Палестинские движения согласовали принятие резолюции ООН о миротворцах в Газе
Участники переговоров в Каире одобрили инициативу по введению миротворческих сил ООН для поддержания режима прекращения огня в Газе.
Палестинские фракции, участвовавшие в переговорах в Каире, поддержали идею принятия ООН резолюции о размещении миротворческого контингента в секторе Газа, передает ТАСС.
В заявлении движения ХАМАС отмечается, что участники встреч пришли к соглашению о необходимости предпринять все меры для сохранения стабильности в Газе.
«Участники встреч в Каире договорились о необходимости принять все меры для сохранения стабильной ситуации на всей территории Газы. Они также подтверждают: важно, чтобы ООН принял резолюцию о размещении в анклаве миротворческих сил, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении ХАМАС.
Резолюция, обсуждаемая на переговорах, предусматривает контроль международных сил за соблюдением перемирия в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Египет может возглавить международный воинский контингент для развертывания в секторе Газа. Самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью весом почти 14 тонн для сектора Газа.