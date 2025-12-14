Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.37 комментариев
«Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении
На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.
«Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».
В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.
Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.
«На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.
По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.
«Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они
Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.