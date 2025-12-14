Tекст: Катерина Туманова

«Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

«На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

«Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.